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Опекуну, сажавшему в Колыбеловке ребенка на цепь, грозит 3 года заключения
Расследование, находившееся на контроле у московских следователей, завершено. Действия опекуна Оксаны Гавюк из деревни Колыбеловка Красноармейского района переквалифицировали на "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Санкция - до трех лет лишения свободы. Это на два года меньше чем, ей грозило до …
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6 апреля 2017, 10:55
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В Красноармейском районе мужчину держали на цепи и отобрали паспорт
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21 февраля 2017, 07:14
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Угонщик самолета А320 авиакомпании EgyptAir арестован в аэропорту
Сегодня утром, 29 марта, неизвестный преступник захватил пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс по маршруту Александрия — Каир. На борту находилось более 80 человек. Угрожая экипажу и пассажирам поясом смертника, мужчина потребовал посадить самолет на Кипре. «Эйрбас» приземлился …
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29 марта 2016, 04:38
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Под Самарой в ДТП с «УАЗ» ранены 4 человека
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20 февраля 2016, 01:53
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В Самарской области пропавшая женщина найдена застреленной
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18 февраля 2016, 03:08
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Неизвестные боевики захватили российских моряков в водах Нигерии
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4 февраля 2016, 04:51
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Подростка, задержанного за захват заложников в московской школе, направят на психиатрическую экспертизу
«Выясняются причины, побудившие подростка пойти на преступление. Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза, в ближайшее время следователи будут решать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — сказал журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин, сообщает РИА Новости.
Старшеклассник, вооруженный винтовкой …
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4 февраля 2014, 11:38
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Рабы 21 века
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8 августа 2013, 12:00