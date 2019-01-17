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Материалы по теме:

В Самаре объединятся областная и городская станции скорой помощи

В Самаре объединятся областная и городская станции скорой помощи

В Самарской области наметился тренд на объединение и укрупнение медицинских учреждений. Этот вопрос обсудили сегодня на заседании комитета по здравоохранению Самарской губернской думы. К больнице им. Пирогова будет присоединена городская больница номер 8. Объединятся областная и городская станции скорой помощи, 
17 января 2019, 02:18
В Самаре нашли трупы трех мужчин на Алма-Атинской

В Самаре нашли трупы трех мужчин на Алма-Атинской

В четверг, 17 января, примерно в 11:00 в одном из домов в садово-дачном кооперативе «Авиатор» на улице Алма-Атинской нашли тела трех мужчин. Сразу же началась доследственная проверка. По предварительным данным, мужчины ремонтировали дом, в котором был установлен бензогенератор. Как сообщили 
17 января 2019, 02:00
В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге

В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге

В Тольятти спасатели эвакуировали двух рыбаков со льда на берег Волги. Выяснилось, что двое мужчин отправились рыбачить на участке, который находится напротив поселка Луначарский. Туда они добрались на мотособаке, но, когда нужно было уезжать домой, любители активного отдыха попали в 
17 января 2019, 01:29
Отопление жителям 10 микрорайона обещают вернуть сегодня вечером

Отопление жителям 10 микрорайона обещают вернуть сегодня вечером

Стало известно, когда будет восстановлено теплоснабжение в 10 микрорайоне Самары. Напомним, что коммунальная авария коснулась жителей около 30 жилых домов по улицам Ново-Вокзальная, Стара-Загора, Фадеева. На подающем трубопроводе диаметром 500 мм в районе пересечения Стара-Загоры и Ново-Вокзальной нашли повреждение, энергетики 
17 января 2019, 01:02
Тольяттинку подозревают в организации игорного клуба

Тольяттинку подозревают в организации игорного клуба

Следственный отдел по Автозаводском району Тольятти завел уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы. Ее подозревают в организации и проведении азартных игр.

По версии следствия, в прошлом году женщина организовала и проводила азартные игры на специальном оборудовании в нежилом 
17 января 2019, 12:39
Ударила по лицу: в Тольятти выясняют детали конфликта между учителем и пятиклассницей

Ударила по лицу: в Тольятти выясняют детали конфликта между учителем и пятиклассницей

Утро четверга, 17 января, началось в школе № 93 Тольятти с экстренного совещания с участием главы департамента образования мэрии Автограда Ларисы Лебедевой, руководства и коллектива образовательного учреждения, родителей учащихся. 
 
- Цель встречи - детально разобраться в конфликте между учителем биологии и 
17 января 2019, 09:54
В Новокуйбышевске двое подростков упали с девятиэтажного дома

В Новокуйбышевске двое подростков упали с девятиэтажного дома

В среду, 16 января, случилось ЧП — 15-летний парень и 16-летняя девушка упали с крыши девятиэтажного дома. Как сообщает пресс-служба администрации Новокуйбышевска, пострадавшая выжила и была доставлена в больницу. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый 
17 января 2019, 08:20
В Самаре на ребенка рухнул снег с крыши

В Самаре на ребенка рухнул снег с крыши

Во вторник, 15 января, в областной столице на мальчика свалился снег с крыши дома № 206 по улице Садовой. По словам очевидцев, в этот момент рабочие счищали снег с кровли, но здание не было огорожено, предупредительные ленты не висели. 

«Это 
16 января 2019, 03:27
В Тольятти найдены тела бывшей главы управления потребрынка и ее супруга

В Тольятти найдены тела бывшей главы управления потребрынка и ее супруга

В Тольятти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»: в частном доме на улице Васильковой нашли тела 61-летней женщины и 69-летнего мужчины. Причем на трупе владельца жилища не обнаружены какие-либо признаки насильственной смерти. Сейчас заведено уголовное дело, назначены судебно-медицинские экспертизы, которые 
16 января 2019, 01:42
В Самаре задержали мужчину, который приставал к 9-летней девочке

В Самаре задержали мужчину, который приставал к 9-летней девочке

Самарским полицейским удалось задержать мужчину, которого разыскивали по подозрению в действиях сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Сам инцидент случился 20 ноября прошлого года около дома №102 на улице Льва Толстого. Силовики провели поквартирный обход соседних домов, они установили, каким 
16 января 2019, 10:24
В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке

В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке

Следственный отдел Новокуйбышевска возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». По версии следствия, 9 ноября примерно в 19:00 «при выполнении работ по организации наладки и опробования оборудования 
13 декабря 2018, 09:17
Задержан председатель Совета депутатов Промышленного района Самары

Задержан председатель Совета депутатов Промышленного района Самары

Во вторник, 20 ноября, в Самаре задержали председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары Минахмета Халиуллова. Ранее он был вовлечен в скандал, связанный с «Фондом капитального ремонта». По версии следствия, директор организации Михаил Архипов нередко получал «откаты» от компаний-подрядчиков.
20 ноября 2018, 11:49
В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана

В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана

Стало известно, что машинист упавшего сегодня на проспекте Карла Маркса строительного крана скончался в реанимации, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что в среду,  24 октября примерно в 11:20 на стройплощадке в Промышленном районе Самары подломились опоры крана, и он рухнул 
24 октября 2018, 03:15
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