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В Самаре объединятся областная и городская станции скорой помощи
В Самарской области наметился тренд на объединение и укрупнение медицинских учреждений. Этот вопрос обсудили сегодня на заседании комитета по здравоохранению Самарской губернской думы. К больнице им. Пирогова будет присоединена городская больница номер 8. Объединятся областная и городская станции скорой помощи, …
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17 января 2019, 02:18
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В Самаре нашли трупы трех мужчин на Алма-Атинской
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17 января 2019, 02:00
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В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге
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17 января 2019, 01:29
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Отопление жителям 10 микрорайона обещают вернуть сегодня вечером
Стало известно, когда будет восстановлено теплоснабжение в 10 микрорайоне Самары. Напомним, что коммунальная авария коснулась жителей около 30 жилых домов по улицам Ново-Вокзальная, Стара-Загора, Фадеева. На подающем трубопроводе диаметром 500 мм в районе пересечения Стара-Загоры и Ново-Вокзальной нашли повреждение, энергетики …
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17 января 2019, 01:02
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Тольяттинку подозревают в организации игорного клуба
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17 января 2019, 12:39
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Ударила по лицу: в Тольятти выясняют детали конфликта между учителем и пятиклассницей
Утро четверга, 17 января, началось в школе № 93 Тольятти с экстренного совещания с участием главы департамента образования мэрии Автограда Ларисы Лебедевой, руководства и коллектива образовательного учреждения, родителей учащихся.
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17 января 2019, 09:54
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В Новокуйбышевске двое подростков упали с девятиэтажного дома
В среду, 16 января, случилось ЧП — 15-летний парень и 16-летняя девушка упали с крыши девятиэтажного дома. Как сообщает пресс-служба администрации Новокуйбышевска, пострадавшая выжила и была доставлена в больницу. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый …
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17 января 2019, 08:20
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В Самаре на ребенка рухнул снег с крыши
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16 января 2019, 03:27
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В Тольятти найдены тела бывшей главы управления потребрынка и ее супруга
В Тольятти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»: в частном доме на улице Васильковой нашли тела 61-летней женщины и 69-летнего мужчины. Причем на трупе владельца жилища не обнаружены какие-либо признаки насильственной смерти. Сейчас заведено уголовное дело, назначены судебно-медицинские экспертизы, которые …
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16 января 2019, 01:42
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В Самаре задержали мужчину, который приставал к 9-летней девочке
Самарским полицейским удалось задержать мужчину, которого разыскивали по подозрению в действиях сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Сам инцидент случился 20 ноября прошлого года около дома №102 на улице Льва Толстого. Силовики провели поквартирный обход соседних домов, они установили, каким …
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16 января 2019, 10:24
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В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке
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13 декабря 2018, 09:17
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Задержан председатель Совета депутатов Промышленного района Самары
Во вторник, 20 ноября, в Самаре задержали председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары Минахмета Халиуллова. Ранее он был вовлечен в скандал, связанный с «Фондом капитального ремонта». По версии следствия, директор организации Михаил Архипов нередко получал «откаты» от компаний-подрядчиков.
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20 ноября 2018, 11:49
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В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана
Стало известно, что машинист упавшего сегодня на проспекте Карла Маркса строительного крана скончался в реанимации, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что в среду, 24 октября примерно в 11:20 на стройплощадке в Промышленном районе Самары подломились опоры крана, и он рухнул …
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24 октября 2018, 03:15