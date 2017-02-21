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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Безработного тольяттинца, убившего пенсионерку скульптурой, отправят в психбольницу

Безработного тольяттинца, убившего пенсионерку скульптурой, отправят в психбольницу

Сегодня такое решение принял суд Комсомольского района Тольятти. По версии следствия, 29-летний Леонид Мухамедсадыков гулял по дачному массиву «Наука». Он встретил пенсионерку, которая шла к своему участку, и избил ее садовой гипсовой скульптурой. Удары наносил по голове и туловищу. От полученных 

21 февраля 2017, 12:21
В Самаре судят обвиняемых в организации сети сбыта героина

В Самаре судят обвиняемых в организации сети сбыта героина

Сегодня в суде Советского района Самары стартовало рассмотрение уголовного дела по организации сети сбыта героина. Речь идет о так называемой банде "Виталика-спортсмена". По версии следствия, ее участники за 1,5 года заработали на продаже наркотика свыше 278 миллионов рублей. На скамье 

20 февраля 2017, 07:37
В Самаре пенсионерку убили из-за 300 тысяч рублей

В Самаре пенсионерку убили из-за 300 тысяч рублей

Собир Жураев и Темур Распопов отправятся в колонию строгого режима на 17 и 15 лет, соответственно. Такое решение вынес суд. По версии следствия, в апреле прошлого года подсудимые пришли к пожилой женщине, сказали, что якобы хотят снять квартиру. Повздорили. В 

16 февраля 2017, 12:04
УФАС возбудило административное дело в отношении компании СМТ

УФАС возбудило административное дело в отношении компании СМТ

Новый виток в скандале с участием компании «Современные медицинские технологии». Управление Федеральной Антимонопольной службы по Самарской области возбудило в отношении нее административное дело. Фирму уличают в заключении противоречащего антимонопольному законодательству соглашения. Санкция предусматривает крупный штраф и дисквалификацию руководителя на срок 

15 февраля 2017, 03:34
Под Самарой в ДТП с «УАЗ» ранены 4 человека

Под Самарой в ДТП с «УАЗ» ранены 4 человека

Вчера, 19 февраля, в Красноармеском районе Самарской области перевернулся автомобиль «УАЗ-390995». В машине находилось четверо мужчин – 27 летний водитель и трое пассажиров от 25 до 50 лет. С различными травмами их на скорой увезли в ближайшую больницу.

ДТП 
20 февраля 2016, 01:53
В Самарской области пропавшая женщина найдена застреленной

В Самарской области пропавшая женщина найдена застреленной

6 февраля она ушла из дома и не вернулась. Уже тогда у следствия были основания для предположений о криминальной смерти женщины.
18 февраля 2016, 03:08
Под Самарой в ДТП «десятки» и Kia один человек погиб и четверо ранены

Под Самарой в ДТП «десятки» и Kia один человек погиб и четверо ранены

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Красноармейском районе Самарской области. В среду, 26 августа, в десятом часу утра столкнулись автомобили «ВАЗ-21102» и KIA Sportage. Это случилось на 11-м километре трассы Самара - Волгоград - Красноармейское - Пестравка.

Предположительно, ДТП 
27 августа 2015, 03:46
Сельчане Красноармейского района борются за возврат земельных участков

Сельчане Красноармейского района борются за возврат земельных участков

В Красноармейском районе Самарской области идет судебный процесс о незаконном присвоении сельскохозяйственных угодий на территории 5,5 тысячи гектаров. Некие юридические лица, по версии истцов - жителей поселений, продавали урожай, а прибыль забирали себе.

Общая кадастровая стоимость земельных участков 263 пайщиков 
10 августа 2015, 12:34
Рабы 21 века

Рабы 21 века

В результате масштабных проверок по выявлению иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России, в Москве возбудили уголовное дело об использовании рабского труда, сообщает lenta.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Дело завели по третьей части статьи 127.2 УК РФ 

8 августа 2013, 12:00
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