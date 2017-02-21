В использовании рабского труда обвиняют Алексея Кошмана. Это тот самый сельчанин, который обращался в полицию по поводу того, что соседка в деревне Колыбеловка сажает приемного сына на цепь. Во время допроса по делу Оксаны Гавюк представители следственного комитета региона обратили внимание на мужчину в его дворе, который странно себя вел. Из рассказов соседей узнали, что у него отобрали паспорт и издевались над ним.Так Алексей Кошман стал не только свидетелем, но и фигурантом уголовного дела. По версии следствия, в 2014 году он пригласил знакомого из Северной Осетии помочь ему вести подсобное хозяйство. Обещал достойную зарплату и бесплатное питание и проживание. Однако на деле в период с 2015-ого по 2016-ый год изъял у него паспорт и заставлял работать на себе бесплатно. Если качество работы его не устраивало, он избивал монтировкой, лопатой или палкой, сажал на цепь. Кроме того, Кошману вменяют кражу кукурузы стоимостью 10 тысяч рублей с сельхозполей.
Расследование уголовного дела завершено и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Рассматривать его по существу будет Красноармейский районный суд.
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