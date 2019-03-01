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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и 
1 марта 2019, 08:52
В Самарской области потратят 100 млн рублей на покупку 880 коров

В Самарской области потратят 100 млн рублей на покупку 880 коров

В текущем году в Самарской области направят 100 млн рублей на приобретение 880 голов молодняка крупного рогатого скота молочного направления. Соответствующую поправку в бюджет региона одобрила губдума. Планируется, что животных закупят через областное унитарное предприятие "Велес" для последующей их передачи 
1 марта 2019, 08:20
В Новокуйбышевске вынесли приговор мужчине, который угрожал взорвать дом с 15 заложниками

В Новокуйбышевске вынесли приговор мужчине, который угрожал взорвать дом с 15 заложниками

Перед судом в Новокуйбышевске предстал 35-летний мужчина, которого подозревали в заведомо ложном ложном сообщении об акте терроризма. По версии следствия, в августе 2018 года он «набрался», позвонил в экстренную службу «112» и заявил, что взорвет дом №17а на улице Островского. 
1 марта 2019, 08:06
В Самаре начали подготовку к ремонту улицы Дачной

В Самаре начали подготовку к ремонту улицы Дачной

Департамент градостроительства ищет компанию, которая подготовит проект планировки территории для ремонта улицы Дачной. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок. Цена контракта - 4 млн 250 тысяч рублей. Исполнитель подготовит документы в течение 5 месяцев. Затем их вынесут на публичные слушания, 
28 февраля 2019, 09:14
В Самаре перекроют дороги во время Масленицы

В Самаре перекроют дороги во время Масленицы

В течение двух дней, с 8 по 10 марта, в Самаре будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах. Это связано с проведением праздничных гуляний «Проводы русской зимы - Масленица». Исключение, как обычно, сделают для машин «скорой помощи», полиции, пожарной охраны 
26 февраля 2019, 11:10
Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

В Автограде случилась неприятная ситуация в общественном транспорте. По данным ГИБДД Тольятти, рано утром 21 февраля 58-летний водитель ехал на пассажирском автобусе «МАЗ-206068» по Автозаводскому шоссе. В какой-то момент шофер применил экстренное торможение, и в салоне упали двое пассажиров. Одним 
25 февраля 2019, 05:45
«Новый челендж, что ли?» Самарец с разбега врезался в автобус и упал

«Новый челендж, что ли?» Самарец с разбега врезался в автобус и упал

Вчера, 8 февраля, поздно вечером самарец с разбега ударился о лобовую часть автобуса, когда тот ехал по проезжей части. Видео странного происшествия выложили в паблике «ДТП-163 Самара» под названием «Новый челлендж в Самаре?»

На записи видно, как мужчина 
9 февраля 2019, 03:06
В Самаре пустят автобус № 50у из-за «Лыжни России»

В Самаре пустят автобус № 50у из-за «Лыжни России»

Уже завтра, 9 февраля, в Самаре пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Для удобства участников в городе пустят дополнительный автобусный маршрут. Четыре автобуса № 50у будут перевозить людей между Барбошиной поляной и Красной Глинкой (улица Батайская), заезжая в учебно-спортивный 
8 февраля 2019, 05:08
В Самаре больше не будет кондукторов в троллейбусах № 16 и трамваях № 15

В Самаре больше не будет кондукторов в троллейбусах № 16 и трамваях № 15

Пассажирам троллейбусов № 16 и трамваев № 15 придется привыкать к новшеству - в течение трех месяцев в них не будут работать кондукторы. Как отметили в горадминистрации, транспортники хотят протестировать бескондукторную систему оплаты проезда. Обилечивать пассажиров будут водители, а чтобы 
8 февраля 2019, 04:12
В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках

В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках

Один из жителей Самары обратился к министру транспорта и автомобильных дорог в Самарской области Ивану Пивкину с предложением объявлять остановки в общественном транспорте Самары на двух языках - русском и английском. 
 
«Есть предложение по внедрению объявлений остановок в транспорте на английском 
8 февраля 2019, 12:02
В Самаре продлили маршрут автобуса № 32

В Самаре продлили маршрут автобуса № 32

В Самаре с четверга, 29 ноября, изменится расписание автобусов № 32. По многочисленным просьбам жителей областной столицы, с этого дня по данному маршруту вводятся пробные рейсы с продлением до площади Революции. Автобус будет ходить по улице Степана Разина - Комсомольской 
28 ноября 2018, 08:37
В Самаре прямо на ходу задымился автобус

В Самаре прямо на ходу задымился автобус

26 сентября в Самаре произошел инцидент с общественным транспортом. Во время движения задымился дачный автобус №157. Машину сразу же остановили, а перепуганных пассажиров вывели на улицу.

Очевидцы сразу сообщили о произошедшем в Twiiter, добавив, что люди не могли дождаться следующего автобуса 

26 сентября 2018, 02:51
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