26 сентября в Самаре произошел инцидент с общественным транспортом. Во время движения задымился дачный автобус №157. Машину сразу же остановили, а перепуганных пассажиров вывели на улицу.

Очевидцы сразу сообщили о произошедшем в Twiiter, добавив, что люди не могли дождаться следующего автобуса …