|
В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой
Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и …
|
1 марта 2019, 08:52
|
В Самарской области потратят 100 млн рублей на покупку 880 коров
В текущем году в Самарской области направят 100 млн рублей на приобретение 880 голов молодняка крупного рогатого скота молочного направления. Соответствующую поправку в бюджет региона одобрила губдума. Планируется, что животных закупят через областное унитарное предприятие "Велес" для последующей их передачи …
|
1 марта 2019, 08:20
|
В Новокуйбышевске вынесли приговор мужчине, который угрожал взорвать дом с 15 заложниками
|
1 марта 2019, 08:06
|
В Самаре начали подготовку к ремонту улицы Дачной
Департамент градостроительства ищет компанию, которая подготовит проект планировки территории для ремонта улицы Дачной. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок. Цена контракта - 4 млн 250 тысяч рублей. Исполнитель подготовит документы в течение 5 месяцев. Затем их вынесут на публичные слушания, …
|
28 февраля 2019, 09:14
|
В Самаре перекроют дороги во время Масленицы
|
26 февраля 2019, 11:10
|
Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе
В Автограде случилась неприятная ситуация в общественном транспорте. По данным ГИБДД Тольятти, рано утром 21 февраля 58-летний водитель ехал на пассажирском автобусе «МАЗ-206068» по Автозаводскому шоссе. В какой-то момент шофер применил экстренное торможение, и в салоне упали двое пассажиров. Одним …
|
25 февраля 2019, 05:45
|
«Новый челендж, что ли?» Самарец с разбега врезался в автобус и упал
Вчера, 8 февраля, поздно вечером самарец с разбега ударился о лобовую часть автобуса, когда тот ехал по проезжей части. Видео странного происшествия выложили в паблике «ДТП-163 Самара» под названием «Новый челлендж в Самаре?»
На записи видно, как мужчина …
|
9 февраля 2019, 03:06
|
В Самаре пустят автобус № 50у из-за «Лыжни России»
Уже завтра, 9 февраля, в Самаре пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Для удобства участников в городе пустят дополнительный автобусный маршрут. Четыре автобуса № 50у будут перевозить людей между Барбошиной поляной и Красной Глинкой (улица Батайская), заезжая в учебно-спортивный …
|
8 февраля 2019, 05:08
|
В Самаре больше не будет кондукторов в троллейбусах № 16 и трамваях № 15
|
8 февраля 2019, 04:12
|
В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках
|
8 февраля 2019, 12:02
|
В Самаре продлили маршрут автобуса № 32
|
28 ноября 2018, 08:37
|
В Самаре прямо на ходу задымился автобус
|
26 сентября 2018, 02:51
Мы Вам перезвоним!