Следственный отдел по Красноглинскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «Комсервис». Руководителя подозревают невыплата заработной платы работникам организации. По версии следствия, с 19 января и по настоящее время, подозреваемый не выплатил заработную плату на общую сумму более 300 тысяч рублей. Расследование дела продолжается.
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Вне игры: В Тольятти закрыли незаконный игорный клуб
Сотрудники прокуратуры и полиции закрыли в Тольятти подпольный игорный клуб. В процессе проверки было установлено, что по адресу проспект Степана Разина, 19А ведется незаконная игорная деятельность.
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24 мая 2017, 04:32
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Коровьи деньги: Женщина-фермер получила грант в 5 млн рублей на скот, но потратила его на себя
Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Хворостянки, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2014 году, будучи главой фермерского хозяйства, предпринимательница подала заявку на грант для развития животноводческой фермы.
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24 мая 2017, 09:29
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Цена комфорта: Россияне подсчитали, сколько им нужно для нормальной жизни
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24 мая 2017, 09:08
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В Тольятти «КонтейнерРемСтрой» сливал фенол в почву
Прокуратурой города Тольятти по сведениям, размещенным в СМИ, осуществлена проверка работы открытой площадки по промывке цистерн и танкоконтейнеров для перевозки химических продуктов, находящейся в Комсомольском районе Автограда. В процессе проверки деятельности ООО «КонтейнерРемСтрой» отмечены грубые нарушения требований законодательства при обращении …
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23 мая 2017, 04:50
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Минтруд составил рейтинг самых высоких и низких зарплат россиян
Эксперты Минтруда представили рейтинг самых высоких и низких зарплат в Российской Федерации. По информации аналитиков министерства, в прошлом году больше всех зарабатывали россияне, задействованные в финансовой сфере, а меньше всех —в сельском хозяйстве.
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23 мая 2017, 11:20
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Самарский рецидивист ездил из города в Кинельский район грабить частные дома
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16 мая 2017, 03:11
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Роструд назвал главную мотивацию россиян при переезде в другой регион
Более половины россиян, опрошенных специалистами Роструда, заявили о готовности перебраться в другой регион ради более высоких заработков при условии компенсации затрат на обустройство. Такие сведения федеральная служба получила в результате анализа данных опроса на портале «Работа в России».
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12 мая 2017, 05:28
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Почти половине самарцев денег хватает только на продукты
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11 мая 2017, 03:10