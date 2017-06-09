Самарская полиция расследует уголовное дело о поножовщине в магазине на 6-й просеке. Оттуда в одну из больниц доставили 26-летнего парня с ножевым ранением.

По версии полицейских, пострадавшего ранил ножом 39-летний продавец торговой точки. Молодой человек вместе с приятелями пришел за выпивкой. …