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Новый поворот в скандале с запретом на въезд в Самару большегрузов
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8 июня 2017, 05:55
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В России хотят запретить сцены распития алкоголя на ТВ
Центр разработки национальной алкогольной политики инициировал появление законопроекта о запрете на демонстрацию сцен распития алкоголя по телевидению с 6 до 23 часов. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой на письмо ЦРНАП главе кабинета министров.
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17 мая 2017, 12:10
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Земельный вопрос: мужчина предлагал подкупить руководителя департамента строительства и архитектуры Самары
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11 мая 2017, 10:52
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В Самаре продавец начал резать покупателя, чтобы не продавать ему алкоголь
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2 мая 2017, 04:32
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В Минкомсвязи выступили в поддержку легализации рекламы алкоголя в СМИ
Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил о поддержке легализации «алкогольной» рекламы в средствах массовой информации. Об этом рассказывают «Известия».
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2 мая 2017, 11:19
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Пьяные самарские подростки насмерть забили мужчину
В Самарской области расследуют уголовное дело об убийстве 43-летнего мужчины. Труп нашли 27 апреля в районе очистных сооружений в поселке Волжский под Самарой.
По версии следствия, мужчину насмерть забили два брата-подростка. Трагедия случилась 25 апреля. Жертва и предполагаемые убийцы являлись соседями. …
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28 апреля 2017, 12:56
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Прокуратура Красноглинского района Самары подала иск с требованием уволить главу администрации
Речь идет о главе администрации Красноглинского района Самары Олеге Комарове. Причиной обращения надзорного ведомства стали выявленные в ходе проверки нарушения закона о противодействии коррупции.
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12 апреля 2017, 07:18
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Глава Красноглинского района Самары может лишиться своего поста
Районная прокуратура добивается его отставки из-за нарушения с его стороны антикоррупционного законодательства.
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9 марта 2017, 08:40
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По решению самарского суда в России заблокировали порносайт Brazzers
По решению суда Большеглушицкого района Самарской области на территории России заблокировали канадский порносайт Brazzers. Решение было вынесено еще в конце 2016 года. В понедельник, 6 февраля 2017-го, интернет-ресурс появился в списке запрещенных сайтов на портале Роскомсвободы, передает tjournal.ru.
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7 февраля 2017, 02:02
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В Ярославле в январе на сутки запретили аборты
Региональное правительство приняло соответствующее решение, как сообщают СМИ, в память о Вифлеемских младенцах, убитых Иродом. Интернет-сообщество Ярославской области предложило и другие акции. Запретить работу прокуратуры на день в память о прокураторе Иудеи Понтии Пилате, ограничить работу офтальмологов в память об …
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11 января 2017, 06:08
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В России могут запретить использовать газ в жилых домах
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30 декабря 2016, 02:46
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Под Самарой на форуме «iВолга-2016» прошли соревнования парашютистов
Сегодня на фестивальной поляне Мастрюковских озер завершается молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2016». Организованный правительством Самарской области по поручению президента России Владимира Путина он в четвертый раз прошел под патронажем полномочного представителя главы государства в округе Михаила Бабича. Крупнейший в …
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24 июня 2016, 02:35
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Поволжский банк принял участие в молодёжном форуме «iВолга – 2016»
На международном форуме «iВолга-2016», проходящем на территории Самарской области, специальную программу представил Поволжский банк. С будущими бизнесменами смены «Ты-предприниматель» пообщался Юрий Герасименко – руководитель продукта "Мессенджер от Сбербанка». Гости форума услышали об основных принципах предпринимательского мышления, понимания потребностей клиентов, а …
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23 июня 2016, 03:38
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В Самарской области участники «iВолги» записали видео для Евро-2016
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20 июня 2016, 02:57
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В Самарской области в районе «iВолги» запретили продавать алкоголь
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15 июня 2016, 04:06
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Благоустройством Красноглинского района может заняться компания Владимира Василенко
Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА», благоустройством Красноглинского района Самары в скором времени, вероятнее всего, займется ОАО «Самарадорстрой». Уже ведутся соответствующие переговоры между мэрией и «Самарадорстроем». Отметим, до последнего времени уборку и текущий ремонт улиц этого удаленного района по контракту выполняли …
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17 января 2014, 11:11