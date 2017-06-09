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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Новый поворот в скандале с запретом на въезд в Самару большегрузов

Новый поворот в скандале с запретом на въезд в Самару большегрузов

Из-за ограничений для машин массой свыше 8 тонн взвинтить цены на свою продукцию могут производители хлебобулочных изделий.
Хлебозавод номер 5 выпускает свою продукцию уже 61 год. Здесь работают около 400 человек. Каждые сутки выпекается и развозится по магазинам Самары и 

8 июня 2017, 05:55
В России хотят запретить сцены распития алкоголя на ТВ

В России хотят запретить сцены распития алкоголя на ТВ

Центр разработки национальной алкогольной политики инициировал появление законопроекта о запрете на демонстрацию сцен распития алкоголя по телевидению с 6 до 23 часов. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой на письмо ЦРНАП главе кабинета министров.
Как говорится в документе, телевизионщикам 

17 мая 2017, 12:10
Земельный вопрос: мужчина предлагал подкупить руководителя департамента строительства и архитектуры Самары

Земельный вопрос: мужчина предлагал подкупить руководителя департамента строительства и архитектуры Самары

В Ленинский районный суд поступило уголовное дело на мужчину, который пытался стать посредником в передаче взятки. Как сообщает Следственное Управление СКР по Самарской области, 45-летний местный житель в июле 2016 года предложил помочь оформить право собственности на землю в Красноглинском 

11 мая 2017, 10:52
В Самаре продавец начал резать покупателя, чтобы не продавать ему алкоголь

В Самаре продавец начал резать покупателя, чтобы не продавать ему алкоголь

Самарская полиция расследует уголовное дело о поножовщине в магазине на 6-й просеке. Оттуда в одну из больниц доставили 26-летнего парня с ножевым ранением.

По версии полицейских, пострадавшего ранил ножом 39-летний продавец торговой точки. Молодой человек вместе с приятелями пришел за выпивкой. 

2 мая 2017, 04:32
В Минкомсвязи выступили в поддержку легализации рекламы алкоголя в СМИ

В Минкомсвязи выступили в поддержку легализации рекламы алкоголя в СМИ

Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил о поддержке легализации «алкогольной» рекламы в средствах массовой информации. Об этом рассказывают «Известия».
По словам чиновника, основная суть вопроса состоит «не в борьбе с употреблением алкоголя», а в «употреблении некачественного алкоголя». По 

2 мая 2017, 11:19
Пьяные самарские подростки насмерть забили мужчину

Пьяные самарские подростки насмерть забили мужчину

В Самарской области расследуют уголовное дело об убийстве 43-летнего мужчины. Труп нашли 27 апреля в районе очистных сооружений в поселке Волжский под Самарой.

По версии следствия, мужчину насмерть забили два брата-подростка. Трагедия случилась 25 апреля. Жертва и предполагаемые убийцы являлись соседями. 

28 апреля 2017, 12:56
Прокуратура Красноглинского района Самары подала иск с требованием уволить главу администрации

Прокуратура Красноглинского района Самары подала иск с требованием уволить главу администрации

Речь идет о главе администрации Красноглинского района Самары Олеге Комарове. Причиной обращения надзорного ведомства стали выявленные в ходе проверки нарушения закона о противодействии коррупции.
Вывозом мусора в Красноглинском районе Самары занимается фирма, принадлежащая Людмиле Юдановой - матери Олега Комарова. ООО 

12 апреля 2017, 07:18
Глава Красноглинского района Самары может лишиться своего поста

Глава Красноглинского района Самары может лишиться своего поста

Районная прокуратура добивается его отставки из-за нарушения с его стороны антикоррупционного законодательства.
По данным надзорного ведомства, в июле прошлого года администрация Красноглинского района Самары объявила аукцион на уборку несанкционированных свалок на сумму около 2 миллионов рублей. Победителем электронных торгов стала 

9 марта 2017, 08:40
По решению самарского суда в России заблокировали порносайт Brazzers

По решению самарского суда в России заблокировали порносайт Brazzers

По решению суда Большеглушицкого района Самарской области на территории России заблокировали канадский порносайт Brazzers. Решение было вынесено еще в конце 2016 года. В понедельник, 6 февраля 2017-го, интернет-ресурс появился в списке запрещенных сайтов на портале Роскомсвободы, передает tjournal.ru.
7 февраля 2017, 02:02
В Ярославле в январе на сутки запретили аборты

В Ярославле в январе на сутки запретили аборты

Региональное правительство приняло соответствующее решение, как сообщают СМИ,  в память о Вифлеемских младенцах, убитых Иродом. Интернет-сообщество Ярославской области  предложило и другие акции. Запретить работу прокуратуры на день в память о прокураторе Иудеи Понтии Пилате, ограничить работу офтальмологов в память об 

11 января 2017, 06:08
В России могут запретить использовать газ в жилых домах

В России могут запретить использовать газ в жилых домах

В России могут запретить использовать газ в жилых домах. С таким предложением в Госдуму обратился Ростехнадзор. В ведомстве считают, что мера поможет исключить взрывы и пожары в квартирах, которые нередко приводят к человеческим жертвам и разрушению зданий. В качестве альтернативы 

30 декабря 2016, 02:46
Под Самарой на форуме «iВолга-2016» прошли соревнования парашютистов

Под Самарой на форуме «iВолга-2016» прошли соревнования парашютистов

Сегодня на фестивальной поляне Мастрюковских озер завершается молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2016». Организованный правительством Самарской области по поручению президента России Владимира Путина он в четвертый раз прошел под патронажем полномочного представителя главы государства в округе Михаила Бабича. Крупнейший в 

24 июня 2016, 02:35
Поволжский банк принял участие в молодёжном форуме «iВолга – 2016»

Поволжский банк принял участие в молодёжном форуме «iВолга – 2016»

На международном форуме «iВолга-2016», проходящем на территории Самарской области, специальную программу представил Поволжский банк. С будущими бизнесменами смены «Ты-предприниматель» пообщался Юрий Герасименко – руководитель продукта "Мессенджер от Сбербанка». Гости форума услышали об основных принципах предпринимательского мышления, понимания потребностей клиентов, а 

23 июня 2016, 03:38
В Самарской области участники «iВолги» записали видео для Евро-2016

В Самарской области участники «iВолги» записали видео для Евро-2016

Сегодня, 20 июня, в 23 часа по самарскому времени сборная России по футболу проведет решающий поединок чемпионата Европы с командой Уэльса. Необходима только победа. В преддверии матча участники молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга», который в эти дни проходит на 

20 июня 2016, 02:57
В Самарской области в районе «iВолги» запретили продавать алкоголь

В Самарской области в районе «iВолги» запретили продавать алкоголь

15 июня в Самарской области на Мастрюковских озерах открывается всероссийский молодежный форум «iВолга – 2016». По словам организаторов, в этом году в фестивале примут участие более двух тысяч человек.

В связи с проведением «iВолги» в пяти населенных пунктах, расположенных в районе 

15 июня 2016, 04:06
Благоустройством Красноглинского района может заняться компания Владимира Василенко

Благоустройством Красноглинского района может заняться компания Владимира Василенко

Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА», благоустройством Красноглинского района Самары в скором времени, вероятнее всего, займется ОАО «Самарадорстрой». Уже ведутся соответствующие переговоры между мэрией и «Самарадорстроем». Отметим, до последнего времени уборку и текущий ремонт улиц этого удаленного района по контракту выполняли 

17 января 2014, 11:11
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