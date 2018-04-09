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Материалы по теме:

Десятки автомобилей «оставили» колеса в ямах в Сызрани

Десятки автомобилей «оставили» колеса в ямах в Сызрани

Сызранские автомобилисты массово жалуются на дорожные ямы, которые образовались после наступившего потепления. Из-за этого в городские автосервисы выстроились очереди: число машин с поврежденными колесами исчисляется десятками.

Одна из самых крупных выбоин образовалась на так называемой «пьяной дороге». Опасный участок 
9 апреля 2018, 07:43
Кофейный аппарат «обманул» на деньги жительницу Сызрани

Кофейный аппарат «обманул» на деньги жительницу Сызрани

Вместо ароматного напитка аппарат выдал девушке пустой стаканчик.Неприятная история произошла на днях с жительницей Сызрани. Они пришла в торговый центр «Автобус», и решила выпить кофе. Женщина решила воспользоваться торговым автоматом. И каково же было ее удивление, когда аппарат вместо бодрящего 
8 апреля 2018, 10:05
Сызранку «обманул» кофе-аппарат

Сызранку «обманул» кофе-аппарат

Устройство выдало гражданке стаканчик кофе без кофеина, сахара и кипятка, но… с ложечкой.

В паблике «Черный список Сызрань» соцсети «ВК» местная жительница Татьяна Сергеева пожаловалась, что кофейный аппарат в ТЦ «Автобус» выдал ей пустой стаканчик. «Вот оно, доброе 
7 апреля 2018, 04:30
Две «Лады Гранты» столкнулись утром в Сызрани

Две «Лады Гранты» столкнулись утром в Сызрани

Утром 6 апреля ДТП было зарегистрировано в Сызрани. Два автомобиля «Лада Гранта» столкнулись на улице Декабристов недалеко от автобусной остановки «Дом железнодорожников».

Как сообщает КТВ-Луч, обе легковушки выезжали со второстепенной дороги и поворачивали на главную в сторону центра 
6 апреля 2018, 10:59
Самарские призывники будут служить учеными

Самарские призывники будут служить учеными

Среди самарских призывников выявили двух одаренных парней, которые будут служить в армии в научной роте. Об этом 14 апреля сообщил военный комиссар Самарской области Александр Даньшин. Всего по итогам весенне-летней призывной кампании на службу в ряды ВС призовут 3500 молодых 

14 апреля 2017, 03:03
Увеличение призывного возраста до 30 лет не поддержал СФ

Увеличение призывного возраста до 30 лет не поддержал СФ

В Совете Федерации выступили против инициативы Госдумы об увеличении призывного возраста с 27 до 30 лет. По мнению сенаторов, план по набору новичков в российскую армию и так выполняется. Кроме того, данное предложение кардинально расходится с курсом на постепенный переход 

27 марта 2017, 03:30
В Самарской области подвели итоги осенней призывной кампании

В Самарской области подвели итоги осенней призывной кампании

В Самарской области подвели итоги осенней призывной кампании, которая длилась с начала октября до конца декабря. За это время из региона в разные войска во все уголки страны отправили около двух с половиной тысяч человек. В том числе 15 уехали 

12 января 2017, 04:25
Власти Грузии приняли решение об отмене призыва в армию

Власти Грузии приняли решение об отмене призыва в армию

Министр обороны страны Тина Хидашели подписала указ о полной отмене обязательного призыва на срочную службу в армию. Прежде национальные информагентства сообщали, что новшество появится только в 2017 году.
Следует сказать, что некоторое время назад глава оборонного ведомства заявляла о многочисленных 

27 июня 2016, 02:30
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