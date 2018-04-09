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Десятки автомобилей «оставили» колеса в ямах в Сызрани
Сызранские автомобилисты массово жалуются на дорожные ямы, которые образовались после наступившего потепления. Из-за этого в городские автосервисы выстроились очереди: число машин с поврежденными колесами исчисляется десятками.
Одна из самых крупных выбоин образовалась на так называемой «пьяной дороге». Опасный участок …
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9 апреля 2018, 07:43
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Кофейный аппарат «обманул» на деньги жительницу Сызрани
Вместо ароматного напитка аппарат выдал девушке пустой стаканчик.Неприятная история произошла на днях с жительницей Сызрани. Они пришла в торговый центр «Автобус», и решила выпить кофе. Женщина решила воспользоваться торговым автоматом. И каково же было ее удивление, когда аппарат вместо бодрящего …
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8 апреля 2018, 10:05
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Сызранку «обманул» кофе-аппарат
Устройство выдало гражданке стаканчик кофе без кофеина, сахара и кипятка, но… с ложечкой.
В паблике «Черный список Сызрань» соцсети «ВК» местная жительница Татьяна Сергеева пожаловалась, что кофейный аппарат в ТЦ «Автобус» выдал ей пустой стаканчик. «Вот оно, доброе …
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7 апреля 2018, 04:30
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Две «Лады Гранты» столкнулись утром в Сызрани
Утром 6 апреля ДТП было зарегистрировано в Сызрани. Два автомобиля «Лада Гранта» столкнулись на улице Декабристов недалеко от автобусной остановки «Дом железнодорожников».
Как сообщает КТВ-Луч, обе легковушки выезжали со второстепенной дороги и поворачивали на главную в сторону центра …
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6 апреля 2018, 10:59
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Самарские призывники будут служить учеными
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14 апреля 2017, 03:03
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Увеличение призывного возраста до 30 лет не поддержал СФ
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27 марта 2017, 03:30
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В Самарской области подвели итоги осенней призывной кампании
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12 января 2017, 04:25
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Власти Грузии приняли решение об отмене призыва в армию
Министр обороны страны Тина Хидашели подписала указ о полной отмене обязательного призыва на срочную службу в армию. Прежде национальные информагентства сообщали, что новшество появится только в 2017 году.
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27 июня 2016, 02:30