В Самарской области подвели итоги осенней призывной кампании В Самарской области подвели итоги осенней призывной кампании, которая длилась с начала октября до конца декабря. За это время из региона в разные войска во все уголки страны отправили около двух с половиной тысяч человек. В том числе 15 уехали …