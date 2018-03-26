|
Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово
|
26 марта 2018, 01:25
|
Мужчина спрыгнул и начал бегать по рельсам метро в Самаре
|
26 марта 2018, 09:05
|
Подросток погиб, упав с балкона многоэтажки в Тольятти
19 марта в Тольятти погиб 14-летний ребенок. Он упал с балкона 16-этажного дома на улице Фрунзе. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Сотрудники полиции опрашивают друзей и знакомых погибшего.
О подростке информации пока немного. Знакомые характеризуют его как очень жизнерадостного и …
|
20 марта 2018, 09:35
|
Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске
|
14 марта 2018, 09:18
|
18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани
13 марта в Сызрани произошел крупный пожар. Около 23:00 загорелся строящийся дом по адресу: улица Мельничная, 3. Пламя охватило двухскатную крышу. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.
Как сообщает «Маленькая Сызрань», на тушение пожара отправились 18 пожарных …
|
14 марта 2018, 12:32
|
В Самаре закрывают ТЦ «Невский»
Арбитражный суд Самарской области обязал закрыть торговый центр «Невский» (один из старейших в городе). Такого решения добился Самарский государственный технический университет, которому объект на улице Ново-Садовой достался после слияния с Архитектурно-строительным университетом. ЗАО «Ювес» - главный арендатор - должен освободить …
|
5 февраля 2018, 07:02
|
В Самаре более 70 человек тушили пожар площадью 500 кв. метров около ТЦ «Амбар»
|
22 января 2018, 04:56
|
В Самаре тушат крупный пожар на складе около ТЦ «Амбар»
|
22 января 2018, 01:35
|
Волна ложных сообщений о минировании ТЦ докатилась до Самары
|
13 сентября 2017, 11:24
|
В Самаре коровы пасутся рядом с «Колизеем»!!! (есть фото)
|
15 мая 2016, 03:29
|
Запуск в Самаре гипермаркета Good`Ok приведет к стагнации рынка коммерческой недвижимости
Ввод новых торговых центров в Самаре приведет к стагнации рынка, предупреждают эксперты издания retail.ru. Анонсированный на этот год запуск в столице региона гипермаркета Good`Ok серьезно повысит уровень конкуренции среди подобных объектов. Выстоять смогут лишь центры с тщательно продуманной концепцией, ориентированной …
|
6 мая 2016, 05:38
|
Самара и её торговые центры возглавили федеральный ТОП
Самара по итогам 2015 года заняла первое место среди российских городов-миллионников по обеспеченности населения торговыми площадями. Об этом сообщает международная консалтинговая компания Colliers International. По расчетам исследователей, на каждую тысячу жителей столицы 63-го региона приходится по 567 квадратных метров в …
|
10 февраля 2016, 11:59