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Материалы по теме:

Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

26 марта в тольяттинской мэрии прошло очередное аппаратное совещание. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. После этого участники совещания обсуждали то, как не допустить повторения трагедии в Автограде.
26 марта 2018, 01:25
Мужчина спрыгнул и начал бегать по рельсам метро в Самаре

Мужчина спрыгнул и начал бегать по рельсам метро в Самаре

В середине дня, 25 марта, в самарском метрополитене произошло ЧП. Один из пассажиров спрыгнул на рельсы на станции метро «Гагаринская» и начал бегать по путям. Для того чтобы избежать жертв, работа подземки была в экстренном порядке остановлена. К решению проблемы 
26 марта 2018, 09:05
Подросток погиб, упав с балкона многоэтажки в Тольятти

Подросток погиб, упав с балкона многоэтажки в Тольятти

19 марта в Тольятти погиб 14-летний ребенок. Он упал с балкона 16-этажного дома на улице Фрунзе. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Сотрудники полиции опрашивают друзей и знакомых погибшего.

О подростке информации пока немного. Знакомые характеризуют его как очень жизнерадостного и 

20 марта 2018, 09:35
Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске

Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске

На днях в Ульяновске едва не погиб маленький ребенок. Мужчина, шедший мимо девятиэтажки на улице Первомайской, увидел в открытом окне 5-летнюю девочку. Она стояла и звала свою маму.

На место происшествия оперативно приехали полицейские, спасатели и работники службы социальной 
14 марта 2018, 09:18
18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани

18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани

13 марта в Сызрани произошел крупный пожар. Около 23:00 загорелся строящийся дом по адресу: улица Мельничная, 3. Пламя охватило двухскатную крышу. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.

Как сообщает «Маленькая Сызрань», на тушение пожара отправились 18 пожарных 
14 марта 2018, 12:32
В Самаре закрывают ТЦ «Невский»

В Самаре закрывают ТЦ «Невский»

Арбитражный суд Самарской области обязал закрыть торговый центр «Невский» (один из старейших в городе). Такого решения добился Самарский государственный технический университет, которому объект на улице Ново-Садовой достался после слияния с Архитектурно-строительным университетом. ЗАО «Ювес» - главный арендатор - должен освободить 
5 февраля 2018, 07:02
В Самаре более 70 человек тушили пожар площадью 500 кв. метров около ТЦ «Амбар»

В Самаре более 70 человек тушили пожар площадью 500 кв. метров около ТЦ «Амбар»

Стали известны подробности пожара, который 22 января произошел в Куйбышевском районе Самары около ТЦ «Амбар». Как сообщили в МЧС, на Южном шоссе горело неэксплуатируемое модульное строение площадью 500 квадратных метров. Вызов поступил в 12:27. В ликвидации ЧП участвовал 71 человек, 
22 января 2018, 04:56
В Самаре тушат крупный пожар на складе около ТЦ «Амбар»

В Самаре тушат крупный пожар на складе около ТЦ «Амбар»

В Самаре в понедельник, 22 января, пожарным поступило сообщение о ЧП в Куйбышевском районе около ТЦ «Амбар». По предварительным данным, за торговым центром горит склад макулатуры площадью 120 квадратных метров. «Здание электрифицировано и не газифицировано», - передает 63.ru. Вызов поступил 

22 января 2018, 01:35
Волна ложных сообщений о минировании ТЦ докатилась до Самары

Волна ложных сообщений о минировании ТЦ докатилась до Самары

Волна ложных сообщений о минировании крупных магазинов, накануне накрывшая всю страну, докатилась до Самары. Вечером 12 сентября  в экстренные службы поступило около 10  звонков, в которых сообщалось о бомбах, якобы заложенных, в том числе, в торговых центрах: «Вива Ленд», «Парк 

13 сентября 2017, 11:24
В Самаре коровы пасутся рядом с «Колизеем»!!! (есть фото)

В Самаре коровы пасутся рядом с «Колизеем»!!! (есть фото)

Сегодня, 15 мая, в социальных сетях появилось фото коров, которые пасутся возле самарского торгового центра «Колизей». По крайней мере, три взрослых буренки и один теленок в сопровождении пастуха неторопливо передвигалась по зеленой лужайке. Откуда типично сельские животные взялись в таком 
15 мая 2016, 03:29
Запуск в Самаре гипермаркета Good`Ok приведет к стагнации рынка коммерческой недвижимости

Запуск в Самаре гипермаркета Good`Ok приведет к стагнации рынка коммерческой недвижимости

Ввод новых торговых центров в Самаре приведет к стагнации рынка, предупреждают эксперты издания retail.ru. Анонсированный на этот год запуск в столице региона гипермаркета Good`Ok серьезно повысит уровень конкуренции среди подобных объектов. Выстоять смогут лишь центры с тщательно продуманной концепцией, ориентированной 

6 мая 2016, 05:38
Самара и её торговые центры возглавили федеральный ТОП

Самара и её торговые центры возглавили федеральный ТОП

Самара по итогам 2015 года заняла первое место среди российских городов-миллионников по обеспеченности населения торговыми площадями. Об этом сообщает международная консалтинговая компания Colliers International. По расчетам исследователей, на каждую тысячу жителей столицы 63-го региона приходится по 567 квадратных метров в 
10 февраля 2016, 11:59
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