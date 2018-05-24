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Появились подробности о взрыве гранаты у военного объекта под Самарой
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21 мая 2018, 01:16
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Военнослужащий пострадал от взрыва гранаты в Самарской области
В Самарской области в результате взрыва гранаты пострадал военнослужащий. Инцидент произошел вечером 18 мая в поселке 14 км Борского района, передает «Сититраффик». Около десяти часов вечера к военному складу подошел пьяный мужчина и бросил в двоих охранявших объект солдат …
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21 мая 2018, 11:32
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Из-за аварии без газа остались 3 тысячи жителей Самарской области
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15 мая 2018, 05:27
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Разогревавшего еду дальнобойщика чуть не убило при взрыве под Тольятти
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10 мая 2018, 11:27
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Появилось новое фото и подробности «взрыва» в элитном доме на Ново-Садовой
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4 апреля 2018, 10:40
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В доме на улице Димитрова, в котором взорвался газ, проседает одна из соединительных плит
В понедельник в одной из квартир при проведении ремонтных работ взорвался газовый баллон. Пострадала половина подъезда. Предварительная экспертиза показала, что несущие конструкции здания не повреждены, поэтому многие жильцы решили вернуться в свои квартиры. Спустя 3 дня выяснилось, что плита, соединяющая …
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9 февраля 2018, 06:38
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В Самарской области раритетный "ГАЗ" улетел в кювет
15 января в Ставропольском районе области произошло смертельное ДТП. Раритетный автомобиль «ГАЗ-69» 1967 года выпуска ехал по дороге из Самары в сторону Димитровграда. Недалеко от трассы Тольятти-Димитровград мужчина не справился с управлением и внедорожник опрокинулся в кювет. Как сообщает группа …
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16 января 2018, 02:21
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Под Тольятти шестеро иностранцев отравились газом, один в коме
Появилась информация о массовом отравлении людей угарным газом в Самарской области. Инцидент произошел в селе Нижнее Санчелеево (Ставропольский район). По предварительным данным, пострадали шестеро молодых иностранцев, работавших на одном из объектов на улице Горького. Предположительно, они развели огонь и могли …
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22 декабря 2017, 02:06
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И смех, и грех: В Самара налетчик и его жертвы обратились после драки в одну и ту же больницу
Нападавший и двое потерпевших «честно» рассказали в медучреждении обстоятельства получения повреждений. Полицейским только осталось сопоставить показания.
Как информирует ГУ МВД по Самарской области, сегодня 29 октября, днем возле одного из домов в Костромском переулке Самары произошла драка. В ходе …
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29 октября 2017, 07:46
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В Абхазии разбился автобус с российскими туристами: есть жертвы
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3 августа 2016, 04:08
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Доклад: в 2014 году число жертв терактов в мире возросло на 80%
В общей сложности от рук террористов погибли 32,6 тыс. человек. Такие данные приводят сегодня британские аналитики. Печальная пальма первенства здесь принадлежит представителям нигерийской организации "Боко харам", уничтожившим 6644 человека. На счету "Исламского государства" 6073 жертвы. С начала нового тысячелетия количество …
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17 ноября 2015, 09:07
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Барак Обама рассказал о своем главном разочаровании на посту президента
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24 июля 2015, 01:43