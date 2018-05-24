2
37
59
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           888  888888888    .d8888b.             8888888b.    .d88888b.  
           888  888         d88P  Y88b            888  "Y88b  d88P" "Y88b 
           888  888         888                   888    888  888     888 
  .d8888b  888  8888888b.   888d888b.   888  888  888    888  888     888 
 d88P"     888       "Y88b  888P "Y88b  888  888  888    888  888     888 
 888       888         888  888    888  888  888  888    888  888 Y8b 888 
 Y88b.     888  Y88b  d88P  Y88b  d88P  Y88b 888  888  .d88P  Y88b.Y8b88P 
  "Y8888P  888   "Y8888P"    "Y8888P"    "Y88888  8888888P"    "Y888888"  
                                             888                     Y8b  
                                        Y8b d88P                          
                                         "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Появились подробности о взрыве гранаты у военного объекта под Самарой

Появились подробности о взрыве гранаты у военного объекта под Самарой

В Самаре следователи сообщили подробности об инциденте у военного объекта в Борском районе – в результате взрыва гранаты был ранен военнослужащий. Как уже сообщала «ТЕРРА», это случилось в пятницу, 18 мая. Предположительно пьяный мужчина бросил гранату в солдат. Подозреваемый задержан. 

21 мая 2018, 01:16
Военнослужащий пострадал от взрыва гранаты в Самарской области

Военнослужащий пострадал от взрыва гранаты в Самарской области

В Самарской области в результате взрыва гранаты пострадал военнослужащий. Инцидент произошел вечером 18 мая в поселке 14 км Борского района, передает «Сититраффик». Около десяти часов вечера к военному складу подошел пьяный мужчина и бросил в двоих охранявших объект солдат 
21 мая 2018, 11:32
Из-за аварии без газа остались 3 тысячи жителей Самарской области

Из-за аварии без газа остались 3 тысячи жителей Самарской области

В Самарской области в понедельник, 14 мая, в результате аварии без газа остались более 3 тысяч человек. В населенном пункте Балашейка Сызранского района был поврежден надземный газопровод высокого давления, расположенный в районе улицы Кирпичной. Диаметр трубы – 150 миллиметров. Сообщение 

15 мая 2018, 05:27
Разогревавшего еду дальнобойщика чуть не убило при взрыве под Тольятти

Разогревавшего еду дальнобойщика чуть не убило при взрыве под Тольятти

В Самарской области под Тольятти при взрыве чуть не погиб дальнобойщик. Инцидент произошел 8 мая в 14:45 на трассе М-5 недалеко от села Зеленовка. По предварительной информации, 47-летний мужчина решил разогреть еду около свой машины и тут взорвался газовый баллон 
10 мая 2018, 11:27
Появилось новое фото и подробности «взрыва» в элитном доме на Ново-Садовой

Появилось новое фото и подробности «взрыва» в элитном доме на Ново-Садовой

В Самаре устанавливаются подробности инцидента в элитной высотке на улице Ново-Садовой. Сообщение о «взрыве» в доме №106 «о» появилось во вторник, 3 апреля. Вечером местных жителей напугал хлопок и дым, поваливший из окна многоэтажки. Ранее сообщалось, что к месту ЧП 
4 апреля 2018, 10:40
В доме на улице Димитрова, в котором взорвался газ, проседает одна из соединительных плит

В доме на улице Димитрова, в котором взорвался газ, проседает одна из соединительных плит

В понедельник в одной из квартир при проведении ремонтных работ взорвался газовый баллон. Пострадала половина подъезда. Предварительная экспертиза показала, что несущие конструкции здания не повреждены, поэтому многие жильцы решили вернуться в свои квартиры. Спустя 3 дня выяснилось, что плита, соединяющая 

9 февраля 2018, 06:38
В Самарской области раритетный

В Самарской области раритетный "ГАЗ" улетел в кювет

15 января в Ставропольском районе области произошло смертельное ДТП. Раритетный автомобиль «ГАЗ-69» 1967 года выпуска ехал по дороге из Самары в сторону Димитровграда. Недалеко от трассы Тольятти-Димитровград мужчина не справился с управлением и внедорожник опрокинулся в кювет. Как сообщает группа 
16 января 2018, 02:21
Под Тольятти шестеро иностранцев отравились газом, один в коме

Под Тольятти шестеро иностранцев отравились газом, один в коме

Появилась информация о массовом отравлении людей угарным газом в Самарской области. Инцидент произошел в селе Нижнее Санчелеево (Ставропольский район). По предварительным данным, пострадали шестеро молодых иностранцев, работавших на одном из объектов на улице Горького. Предположительно, они развели огонь и могли 
22 декабря 2017, 02:06
И смех, и грех: В Самара налетчик и его жертвы обратились после драки в одну и ту же больницу

И смех, и грех: В Самара налетчик и его жертвы обратились после драки в одну и ту же больницу

Нападавший и двое потерпевших «честно» рассказали в медучреждении обстоятельства получения повреждений. Полицейским только осталось сопоставить показания.

Как информирует ГУ МВД по Самарской области, сегодня 29 октября, днем возле одного из домов в Костромском переулке Самары произошла драка. В ходе 
29 октября 2017, 07:46
В Абхазии разбился автобус с российскими туристами: есть жертвы

В Абхазии разбился автобус с российскими туристами: есть жертвы

Турист из России погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в Республике Абхазия. Еще около 30 человек получили различные ранения. ДТП произошло сегодня, 3 августа, утром примерно в 7 километрах от российско-абхазской границы.

Как пишет РЕН ТВ, погиб 
3 августа 2016, 04:08
Доклад: в 2014 году число жертв терактов в мире возросло на 80%

Доклад: в 2014 году число жертв терактов в мире возросло на 80%

В общей сложности от рук террористов погибли 32,6 тыс. человек. Такие данные приводят сегодня британские аналитики. Печальная пальма первенства здесь принадлежит представителям нигерийской организации "Боко харам", уничтожившим 6644 человека. На счету "Исламского государства" 6073 жертвы. С начала нового тысячелетия количество 
17 ноября 2015, 09:07
Барак Обама рассказал о своем главном разочаровании на посту президента

Барак Обама рассказал о своем главном разочаровании на посту президента

В интервью телекомпании "Би-би-си" глава американского государства рассказал о том, что из-за террористических актов после 11 сентября 2001 года погибло менее 100 человек, между тем от насилия, связанного со стрельбой, умерли десятки тысяч человек.

Обама с единомышленниками - членами 
24 июля 2015, 01:43
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх