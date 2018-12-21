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Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей
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21 декабря 2018, 01:13
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В Самаре 18-летняя девушка попала под троллейбус на проспекте Кирова
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21 декабря 2018, 12:36
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Наталью Умярову, осужденную по «делу блогеров», отпустят по УДО
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21 декабря 2018, 12:09
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В Самарской области автоледи на Granta врезалась в столб: пострадали трое
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21 декабря 2018, 11:34
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В Тольятти покалеченный на производстве рабочий получил компенсацию в 1 млн рублей
Прокуратура Автозаводского района Тольятти обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда со строительно-производственной организации. В результате несчастного случая на производстве пострадал один из сотрудников предприятия. В июне 2017 года 26-летний мужчина получил травму позвоночника при проведении работ …
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21 декабря 2018, 11:00
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В выходные до стадиона «Самара Арена» пустят трамваи от автостанции «Аврора»
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14 декабря 2018, 12:58
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«Крылья Советов» потратят на зарубежные сборы в ОАЭ 12 млн рублей
12 миллионов рублей потратит футбольный клуб «Крылья Советов» на двухнедельные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Как следует из конкурсной документации, в теплые края спортсмены и сопровождающие их лица отправятся на 2 недели практически сразу …
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12 декабря 2018, 10:16
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«Крылья Советов» хотят усилить 4-6 новыми игроками
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12 декабря 2018, 05:28
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Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»
Жителям Самарской области предложили поучаствовать в голосовании по выбору лучшего игрока «Крыльев Советов». Оно стартовало на портале онлайн-референдумов «Вместе».
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12 декабря 2018, 02:29
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«Крылья Советов» слетают на сборы в ОАЭ и Турцию
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10 декабря 2018, 05:49
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На стадионе «Самара Арена» усыпят газон
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7 декабря 2018, 11:33
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Около стадиона «Самара Арена» ограничат движение транспорта
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7 декабря 2018, 10:37