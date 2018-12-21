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Материалы по теме:

Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей

Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей

Самарская фирма "Фарм СКД" выплатила 85 млн рублей штрафа за сговор на торгах, сообщает Федеральная Антимонопольная служба России. Это одна из самых крупных штрафных санкций за участие в картеле за последнее время, подчеркивают в ведомстве. Проверка службы установила, что "ФАРМ 
21 декабря 2018, 01:13
В Самаре 18-летняя девушка попала под троллейбус на проспекте Кирова

В Самаре 18-летняя девушка попала под троллейбус на проспекте Кирова

В четверг, 20 декабря, в 11:16 в Самаре троллейбус наехал на пешехода. 25-летний водитель направлялся по маршруту № 4 от завода «Металлург» до железнодорожного вокзала. Авария произошла, когда троллейбус двигался по проспекту Кирова в направлении Нагорной. Около дома № 231 
21 декабря 2018, 12:36
Наталью Умярову, осужденную по «делу блогеров», отпустят по УДО

Наталью Умярову, осужденную по «делу блогеров», отпустят по УДО

Фигурантку нашумевшего «дела блогеров» Наталью Умярову освободят условно-досрочно. Такое решение вынес Советский районный суд 20 декабря. Если в течение 10 дней его не обжалуют, то она выйдет на свободу.

Напомним, что еще в 2015 году она была приговорена к 
21 декабря 2018, 12:09
В Самарской области автоледи на Granta врезалась в столб: пострадали трое

В Самарской области автоледи на Granta врезалась в столб: пострадали трое

В Самарской области произошла авария, в которой пострадали три человека. По данным ГИБДД, в 12:30 20 декабря в Сызранском районе 25-летняя девушка ехала за рулем Lada Granta в сторону села Усинское. Шел снег, и автоледи не сумела справиться с управлением, 
21 декабря 2018, 11:34
В Тольятти покалеченный на производстве рабочий получил компенсацию в 1 млн рублей

В Тольятти покалеченный на производстве рабочий получил компенсацию в 1 млн рублей

Прокуратура Автозаводского района Тольятти обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда со строительно-производственной организации. В результате несчастного случая на производстве пострадал один из сотрудников предприятия. В июне 2017 года 26-летний мужчина получил травму позвоночника при проведении работ 
21 декабря 2018, 11:00
В выходные до стадиона «Самара Арена» пустят трамваи от автостанции «Аврора»

В выходные до стадиона «Самара Арена» пустят трамваи от автостанции «Аврора»

В ближайшие выходные, 15 и 16 декабря, от автостанции «Аврора» до стадиона «Самара Арена» будут курсировать трамваи № 11 и 12. Они начнут движение с 6:11, последний рейс запланирован на 19:23. В обратную сторону, от стадиона, они начнут отъезжать в 
14 декабря 2018, 12:58
«Крылья Советов» потратят на зарубежные сборы в ОАЭ 12 млн рублей

«Крылья Советов» потратят на зарубежные сборы в ОАЭ 12 млн рублей

12 миллионов рублей потратит футбольный клуб «Крылья Советов» на двухнедельные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Как следует из конкурсной документации, в теплые края спортсмены и сопровождающие их лица отправятся на 2 недели практически сразу 
12 декабря 2018, 10:16
«Крылья Советов» хотят усилить 4-6 новыми игроками

«Крылья Советов» хотят усилить 4-6 новыми игроками

Самарские «Крылья Советов» планируют усилить с помощью 4-6 новых игроков. Об этом рассказал главный тренер команды Миодраг Божович. По словам наставника, футбольный клуб - трудная работа: идет селекция и команда строится. 

- В Самаре хотят создать коллектив, который был бы 
12 декабря 2018, 05:28
Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»

Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»

Жителям Самарской области предложили поучаствовать в голосовании по выбору лучшего игрока «Крыльев Советов». Оно стартовало на портале онлайн-референдумов «Вместе».
 
- Для самарцев футбол всегда был и остается на особом месте, поэтому клуб «Крылья Советов» по показателю средней посещаемости домашних матчей занимает 
12 декабря 2018, 02:29
«Крылья Советов» слетают на сборы в ОАЭ и Турцию

«Крылья Советов» слетают на сборы в ОАЭ и Турцию

Игроки и тренерский штаб основного и молодежного составов «Крыльев Советов» ушли в отпуск после заключительного матча с «Ростовом». Главная команда соберется в Москве 12 января. После медосмотра футболисты отравятся 14 января в ОАЭ на двухнедельный сбор. Второй и третий сбор 
10 декабря 2018, 05:49
На стадионе «Самара Арена» усыпят газон

На стадионе «Самара Арена» усыпят газон

Последний в 2018 году футбольный поединок на «Самара Арене» должен пройти в эту субботу, 8 декабря. На поле встретятся «Крылья Советов» и команда «Ростов». Начало матча запланировано на 13:30. Сейчас службы стадиона (это около 100 человек) занимаются подготовкой газона и 
7 декабря 2018, 11:33
Около стадиона «Самара Арена» ограничат движение транспорта

Около стадиона «Самара Арена» ограничат движение транспорта

В субботу, 8 декабря, в областной столице будет перекрыто движение транспорта по дорогам, расположенным в районе стадиона «Самара Арена». Пресс-служба облправительства напоминает, что это делается для обеспечения безопасности людей во время матча между «Крыльями Советов» и «Ростовом».

В субботу 
7 декабря 2018, 10:37
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