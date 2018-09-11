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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

Более 34 млн рублей взыскали с самарских алиментщиков

Более 34 млн рублей взыскали с самарских алиментщиков

За 7 месяцев этого года судебные приставы в нашем регионе возбудили 7 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. С должников удалось взыскать почти 34 миллиона рублей. Сейчас в области продолжается акция «Собери ребенка в школу», во время которой приставы работают 
10 сентября 2018, 05:02
Британец отправился в тюрьму за инсценировку своего похищения

Британец отправился в тюрьму за инсценировку своего похищения

Не слишком удачная шутка привела жителя Великобритании в тюремную камеру. Житель города Блэкпул Ли Форд позвонил своей беременной девушке Зои Дойль, сказал, что его похитили, и попросил перевести на счет «злоумышленникам» 80 фунтов. После недолгих раздумий Зои выполнила требование и 
10 сентября 2018, 12:33
«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров

«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров

Футбольный клуб «Крылья Советов» намерен формировать до половины своего бюджета за счет работы с партнерами. Об этом корреспонденту «ТЕРРЫ» рассказал начальник коммерческого отдела «КС» Руслан Хаяров.

Более подробно о том, как главный футбольный клуб региона намерен зарабатывать деньги мы 
7 сентября 2018, 12:42
На спортивные школы Самарской области выделяется всего 11% от нужного финансирования

На спортивные школы Самарской области выделяется всего 11% от нужного финансирования

В Самарской области невозможно выполнять показатели госпрограммы по спорту высших достижений. Об этом рассказала заместитель министра спорта 63-го региона Лидия Рогожинская на профильном круглом столе в губернской думе. Сейчас в спортивных школах области занимается 44 тысячи спортсменов. Их тренирует 1,1 
5 сентября 2018, 11:34
«Сызрань-2003» одержала уверенную победу над «Уфой-2»

«Сызрань-2003» одержала уверенную победу над «Уфой-2»

2 сентября в рамках 7 тура первенства ПФЛ команда «Сызрань-2003» принимала на своем стадионе «Кристалл» «Уфу-2». В этой игре хозяева поля одержали разгромную победу над соперником.

«Сызрань-2003» вышла вперед, благодаря голу Максима Малаховского. На последней минуте первого тайма Илья Ионов удвоил 

3 сентября 2018, 11:09
1 сентября в областном центре ограничат движение в окрестностях стадиона «Самара Арена»

1 сентября в областном центре ограничат движение в окрестностях стадиона «Самара Арена»

1 сентября областной центр ждет большой футбол. В рамках 6 тура чемпионата РПЛ на стадионе «Самара Арена» сойдутся «Крылья Советов» и махачкалинский «Анжи». В связи с этим в городе будут введены временные ограничения движения транспорта.

1 сентября с 14:00 до 22:00, 

31 августа 2018, 12:58
Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена

Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена

Подача электричества на стадион «Самара Арена» возобновлена. Об этом «ТЕРРЕ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение о восстановлении электроснабжения принято в связи с высокой социальной значимостью объекта и необходимостью проведения там футбольного матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи».

Напомним, об 

28 августа 2018, 02:33
Матч «Енисей» - «Крылья Советов» посетят около 2 тысяч человек

Матч «Енисей» - «Крылья Советов» посетят около 2 тысяч человек

27 августа в 18:30 самарские «Крылья Советов» встретятся на выезде с красноярским «Енисеем». Игра состоится в Тюмени и станет заключительной в рамках 5 тура чемпионата РПЛ.

Организаторы ожидают, что футбольный поединок посетят около 2 тысяч человек. Вход для самарских болельщиков на 

27 августа 2018, 12:56
Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»

Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»

Завершилась жеребьевка команд, которые будут играть в 1\16 финала Кубка России по футболу. По ее результатам соперником «Крыльев Советов» стал «Тамбов».

Кубковые встречи состоятся 26 и 27 сентября. Все команды Премьер-лиги на этом этапе будут играть на выезде. Победитель матча «Тамбов» 

24 августа 2018, 03:09
Отца PHARAOH позвали работать в «Крылья Советов»

Отца PHARAOH позвали работать в «Крылья Советов»

Со вторника, 21 августа, в самарском футбольном клубе «Крылья Советов» начал работать новый руководитель селекционного отдела. Им стал Геннадий Голубин, являющийся отцом известного российского рэпера Глеба Голубина, выступающего под псевдонимом Pharaoh.

Ранее Геннадий Голубин работал в московском и брянском 
21 августа 2018, 03:42
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