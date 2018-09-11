С начала этого сезона самарский футбольный клуб «Крылья Советов» смог подписать, не считая мелких, уже три крупных соглашения о спонсорстве - с букмекерской компанией, производителем газированных напитков и сетью предприятий быстрого питания. Суммы не разглашаются, но по оценкам экспертов речь идет о десятках миллионов рублей. Как считает начальник коммерческого отдела клуба Руслан Хаяров, переезд команды на суперсовременную «Самара Арену» и выход в Премьер-Лигу, дополнительно стимулируют потенциальных партнеров.
«Ни один клуб Премьер-Лиги новых партнёров не смог подписать. Возможно, где-то идут переговоры. У нас есть определённый ряд задач по наполняемости нашего бюджета. Точные цифры я раскрывать не могу, но до половины бюджета клуба мы намерены пополнять за счет работы с партнерами», - поясняет Хаяров
Еще один сегмент бизнес-модели - реализация билетов, абонементов, стоимость которых от 4 до 16 тысяч рублей на сезон, а также скай-боксов с самыми дорогими местами.
«Из-за технических сложностей в этом сезоне мы начали продавать билеты достаточно поздно. Наблюдаля огромный ажиотаж со стороны болельщиков. Мы до сих пор не завершили реализацию абониментов. На текущий момент распродано около 5 тысяч штук. Кроме того, поступают заявки от школ», - рассказывает Руслан Хаяров,
(Сейчас прорабатывается вопрос создания на стадионе семейных и детских зон отдыха. И все же, по мнению Руслана Хаярова, чтобы получить новый импульс развития , необходимы спортивные результаты. Пока «Крылья» от этого далеки, занимая в таблице 11 место.
(
«При таком количестве народа, при таком мощнейшем стадионе, нам нужно играть в Еврокубках! Это было бы здорово. У нас все есть действительно для этого, мы должны к этому стремиться. но тут вопрос больше к команде, к тренерам», - считает Хаяров.
В конце сентября, по информации «ТЕРРЫ», в «Крылья» придет еще один крупный партнер.Это может быть один из федеральных операторов сотовой связи.
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