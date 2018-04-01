В Самаре самые высокие зарплатные ожидания - у любителей сноуборда и лыж Исследователи HeadHunter проанализировали более 250 тысяч резюме из Самарской области, опубликованных на сайте компании. Специалисты выяснили, какие зимние олимпийские виды спорта чаще указывают в резюме жители региона, а также - как изменяются зарплатные ожидания у соискателей в зависимости от их …