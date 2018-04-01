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В Самаре самые высокие зарплатные ожидания - у любителей сноуборда и лыж
Исследователи HeadHunter проанализировали более 250 тысяч резюме из Самарской области, опубликованных на сайте компании. Специалисты выяснили, какие зимние олимпийские виды спорта чаще указывают в резюме жители региона, а также - как изменяются зарплатные ожидания у соискателей в зависимости от их …
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11 февраля 2014, 10:48
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Самарский сноубордист Павел Бекиров стал лауреатом премии Russian snowboard awards 2013
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3 декабря 2013, 05:31