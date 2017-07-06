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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Что нашли сотрудники ФСБ в тольяттинской «Общине коренного русского народа»?

Что нашли сотрудники ФСБ в тольяттинской «Общине коренного русского народа»?

Следственное управление следственного комитета России по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя тольяттинской «Общины коренного русского народа» за возбуждение межнациональной ненависти. В основу дела легли материалы, собранные сотрудниками управления ФСБ по Самарской области. Оперативники узнали, что лидер националистического 

6 июля 2017, 09:28
Опыт ФСБ: о безопасности в Самаре во время ЧМ-2018

Опыт ФСБ: о безопасности в Самаре во время ЧМ-2018

Обеспечение безопасности объектов чемпионата мира по футболу 2018 года стало главной темой рабочей встречи начальника управления ФСБ России по Самарской области Владимира Татаурова с главой региона Николаем Меркушкиным. Генерал-лейтенант доложил, что его ведомство активно перенимает опыт коллег в организации масштабных 

4 июля 2017, 02:44
Из Самары депортировали потенциального террориста

Из Самары депортировали потенциального террориста

Гражданин Таджикистана выдворен за пределы России за интерес к деятельности запрещенной во многих странах мира международной террористической организации Исламское государство.
Господин Ахмедов попал в поле зрения самарского управления Федеральной службы безопасности в конце апреля. По данным оперативников, он не только 

27 июня 2017, 10:16
Скрытая угроза: в Самаре выпускали опасные детали для поездов

Скрытая угроза: в Самаре выпускали опасные детали для поездов

Скандал с поставками деталей для стратегического предприятия разгорается в Самаре. Как стало известно корреспондентам ТРК «ТЕРРА», местные умельцы кустарным способом производили составные части для подвижного железнодорожного состава. Ремкомплекты и поворотные устройства сбывали екатеринбургской компании «СТМ-Сервис». Это предприятие занимается обслуживанием локомотивов 

26 июня 2017, 03:28
В Самаре задерживают несколько авиарейсов

В Самаре задерживают несколько авиарейсов

172 пассажирам придется почти полдня ждать вылета в Симферополь. 
15 июня 2017, 03:14
Самолеты из Самары в Стамбул будут летать чаще

Самолеты из Самары в Стамбул будут летать чаще

С 20 июня на маршуруте Самара – Стамбул начнет работать новый авиаперевозчик - турецкий лоукостер Pegasus Airlines. Всего компания будет выполнять по три прямых регулярных рейса в неделю. Пассажиров будут обслуживать на самолетах Boeing 737-800 и Аirbus 320. Дни и 

15 июня 2017, 10:25
В Самаре задержались вылеты в Болгарию и в Сочи

В Самаре задержались вылеты в Болгарию и в Сочи

В самарском аэропорту произошла задержка нескольких авиарейсов. Около трехсот человек, которые должны были отправиться в Сочи и в болгарский город Бургас, из Курумоча по расписанию не вылетели. По предварительной информации, отправление в Болгарию ожидается только в 17 часов, в Сочи 
14 июня 2017, 04:34
В Курумоче самарские таможенники при досмотре багажа наткнулись на крокодила

В Курумоче самарские таможенники при досмотре багажа наткнулись на крокодила

Самарские таможенники обнаружили необычный груз, прибывший из Стамбула в аэропорт Курумоч. При досмотре багажа пассажиров сотрудники ведомства в одном из чемоданов нашли крокодила. Это оказалось чучело рептилии длиной около 80 сантиметров. Владелец чемодана сообщил, что якобы купил чучело в одной 
6 июня 2017, 04:35
В Волгограде кассир банка похитила 13 млн рублей

В Волгограде кассир банка похитила 13 млн рублей

Полиция Волгограда разыскивает кассира одного из банков города 43-летнюю Ониани (Заикину) Екатерину Петровну, которая подозревается в краже крупной суммы денег. Как сообщается, за день до обнаружения пропажи гражданка уволилась с работы. Вместе с ней исчезли свыше 8 млн рублей, 52 

23 мая 2017, 10:50
В Самаре обезвредили шайку, похищавшую деньги со счетов с помощью СМС

В Самаре обезвредили шайку, похищавшую деньги со счетов с помощью СМС

В Самаре завершено расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере», в отношении 6-ти жителей области. Мужчины обвиняются в совершении 58-ми эпизодов хищения денег с банковских карт и счетов.

Как сообщает областной Главк полиции, злоумышленники рассылали СМС-сообщения о якобы 

16 мая 2017, 07:15
В Самаре сотрудница почтамта осуждена за хищение пенсий

В Самаре сотрудница почтамта осуждена за хищение пенсий

Вынесен приговор о хищении на самарском почтамте пенсий и пособий на 900 тысяч рублей. Виновной суд признал начальника участка по доставке и выплате пенсий, сообщает прокуратура Самарской области.

В уголовном деле четыре эпизода присвоения и растраты. По версии следствия, 63-летняя женщина 

24 ноября 2016, 04:46
В Самаре суд пересмотрел приговор по хищению денег Роснефти

В Самаре суд пересмотрел приговор по хищению денег Роснефти

Нефтяники сумели добиться пересмотра ущерба по уголовному делу, по которому осуждены директор молодежного театра "Лайт" Михаил Ушаков, бизнесмены Андрей и Алексей Зуевы.

Первоначально суд посчитал, что украденная в 2012-ом году сумма составляет 31 миллион рублей. Сегодня Самарский областной суд 
18 ноября 2016, 08:00
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