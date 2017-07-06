Сотрудники управления ФСБ России по Самарской области вскрыли факт хищения бюджетных средств во время реконструкции аэропорта Курумоч. Подряд на строительство патрульной автодороги летом 2015 года получила питерская компания «Аркона-Инжиниринг». Цена вопроса тогда превысила 206 миллионов рублей. По окончании работ технический директор предприятия предоставил заказчику заведомо недостоверные сведения о качестве и стоимости использованных материалов, а затем получил за них дополнительно более пяти миллионов шестисот тысяч рублей. Пробы песка и щебня, исследованные столичными экспертами, подтвердили подозрения в махинации. Однако, справедливость восторжествовать не спешила. Собранные материалы для проведения проверки по сообщению о преступлении сотрудники ФСБ направили в Средневолжское линейное управление МВД на транспорте. Затем их передали в восьмое отделение полиции Самары, но позже возвратили обратно. Уголовное дело не возбуждено до сих пор.
|
Что нашли сотрудники ФСБ в тольяттинской «Общине коренного русского народа»?
Следственное управление следственного комитета России по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя тольяттинской «Общины коренного русского народа» за возбуждение межнациональной ненависти. В основу дела легли материалы, собранные сотрудниками управления ФСБ по Самарской области. Оперативники узнали, что лидер националистического …
|
6 июля 2017, 09:28
|
Опыт ФСБ: о безопасности в Самаре во время ЧМ-2018
Обеспечение безопасности объектов чемпионата мира по футболу 2018 года стало главной темой рабочей встречи начальника управления ФСБ России по Самарской области Владимира Татаурова с главой региона Николаем Меркушкиным. Генерал-лейтенант доложил, что его ведомство активно перенимает опыт коллег в организации масштабных …
|
4 июля 2017, 02:44
|
Из Самары депортировали потенциального террориста
Гражданин Таджикистана выдворен за пределы России за интерес к деятельности запрещенной во многих странах мира международной террористической организации Исламское государство.
|
27 июня 2017, 10:16
|
Скрытая угроза: в Самаре выпускали опасные детали для поездов
Скандал с поставками деталей для стратегического предприятия разгорается в Самаре. Как стало известно корреспондентам ТРК «ТЕРРА», местные умельцы кустарным способом производили составные части для подвижного железнодорожного состава. Ремкомплекты и поворотные устройства сбывали екатеринбургской компании «СТМ-Сервис». Это предприятие занимается обслуживанием локомотивов …
|
26 июня 2017, 03:28
|
В Самаре задерживают несколько авиарейсов
|
15 июня 2017, 03:14
|
Самолеты из Самары в Стамбул будут летать чаще
|
15 июня 2017, 10:25
|
В Самаре задержались вылеты в Болгарию и в Сочи
|
14 июня 2017, 04:34
|
В Курумоче самарские таможенники при досмотре багажа наткнулись на крокодила
|
6 июня 2017, 04:35
|
В Волгограде кассир банка похитила 13 млн рублей
|
23 мая 2017, 10:50
|
В Самаре обезвредили шайку, похищавшую деньги со счетов с помощью СМС
В Самаре завершено расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере», в отношении 6-ти жителей области. Мужчины обвиняются в совершении 58-ми эпизодов хищения денег с банковских карт и счетов.
Как сообщает областной Главк полиции, злоумышленники рассылали СМС-сообщения о якобы …
|
16 мая 2017, 07:15
|
В Самаре сотрудница почтамта осуждена за хищение пенсий
|
24 ноября 2016, 04:46
|
В Самаре суд пересмотрел приговор по хищению денег Роснефти
|
18 ноября 2016, 08:00