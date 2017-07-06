Вынесен приговор о хищении на самарском почтамте пенсий и пособий на 900 тысяч рублей. Виновной суд признал начальника участка по доставке и выплате пенсий, сообщает прокуратура Самарской области.

В уголовном деле четыре эпизода присвоения и растраты. По версии следствия, 63-летняя женщина …