Более 61 тысячи пассажиров самарского аэропорта «Курумоч» этим летом слетали прямыми рейсами на отечественные курорты. Отпускники путешествовали в Сочи, Симферополь, Анапу. В июне-июле на российский Юг 217 раз вылетали самолеты из самарской воздушной гавани. Самым популярным направлением стало Самара - Сочи, на курорт отправились 37 тысяч пассажиров (+ 55%).
«Активная полетная программа на этих направлениях сохранится и в августе - октябре», - заявили представители аэропорта.
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