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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Большинство россиян считают курортный сбор накладным

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Россияне массово бронируют путевки в Турцию

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Самарские «Крылья Советов» ушли в отпуск

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33-летний мужчина задержан за сообщение о минировании МАК

33-летний мужчина задержан за сообщение о минировании МАК "Курумоч"

Звонок о бомбе поступил на телефон экстренных служб в 13.45.  Пассажиры были эвакуированы, но аэропорт продолжал принимать самолёты - сообщили в пресс-службе "Курумоча". На месте работали кинологи и взрывотехники, однако, взрывчатка найдена не была. Проверка завершилась в 16.40, а в 17.00 

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Самолёт Москва-Ульяновск приземлился на запасной аэродром в Самаре

Вчера, 29 января, самолет авиакомпании «Ю-Тейр» (рейс №171), следовавший по маршруту Москва - Ульяновск, совершил вынужденную посадку в Самаре. На столицу соседнего региона обрушилась сильная метель, видимость составляла все около 500 метров. Установившиеся погодные условия помешали судну приземлиться в ульяновском 
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В Курумоче совершил аварийную посадку самолет Boeing 737 с поломкой двигателя

В Курумоче совершил аварийную посадку самолет Boeing 737 с поломкой двигателя

Вчера, 15 января, в 18:40 в самарском международном аэропорту «Курумоч» совершил аварийную посадку самолет Boeing 737, летевший по маршруту Москва - Самара из столичного аэропорта Внуково.

Как заявили СМИ в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ, воздушное судно 
16 января 2016, 11:54
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