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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Самарский аэропорт попал в мировой топ-45

Самарский аэропорт попал в мировой топ-45

Курумоч попал в число 45 лучших аэропортов мира, самарскую воздушую гавань оценили на "четверку". Исследование представила консалтинговая компания Skytrax. В один ряд с Курумочем эксперты поставили аэропорты Хельсинки, Барселоны, Парижа, Лондона, Копенгагена, Цюриха и Сан-Франциско. Все они также получили по 

21 июля 2017, 04:05
В Курумоче исчезли миллионы рублей

В Курумоче исчезли миллионы рублей

Сотрудники управления ФСБ России по Самарской области вскрыли факт хищения бюджетных средств во время реконструкции аэропорта Курумоч. Подряд на строительство патрульной автодороги летом 2015 года получила питерская компания «Аркона-Инжиниринг». Цена вопроса тогда превысила 206 миллионов рублей. По окончании работ технический 

6 июля 2017, 05:14
Самарский лёд оказался слишком крепок

Самарский лёд оказался слишком крепок

Работы по сносу самарского ледового дворца спорта на улице Молодогвардейской, похоже, затягиваются. Тендер на выполнение работ перенесли – заявки будут принимать до 6 июля, а сам аукцион состоится 10 июля, сообщается на сайте ХК ЦСК ВВС. Это связано с устранением 

29 июня 2017, 07:06
Самару продолжают зачищать от гаражей

Самару продолжают зачищать от гаражей

В Самаре демонтируют незаконные постройки, которые мешают строительству трамвайной линии к стадиону ЧМ-2018. Вынесено постановление о сносе двух нежилых зданий гаражно-строительного кооператива на улице на улице Бронной и 23 гаражей на улице Технической. Их общая площадь около 500 квадратных метров.
23 июня 2017, 03:22
В Самаре задерживают несколько авиарейсов

В Самаре задерживают несколько авиарейсов

172 пассажирам придется почти полдня ждать вылета в Симферополь. 
15 июня 2017, 03:14
Самолеты из Самары в Стамбул будут летать чаще

Самолеты из Самары в Стамбул будут летать чаще

С 20 июня на маршуруте Самара – Стамбул начнет работать новый авиаперевозчик - турецкий лоукостер Pegasus Airlines. Всего компания будет выполнять по три прямых регулярных рейса в неделю. Пассажиров будут обслуживать на самолетах Boeing 737-800 и Аirbus 320. Дни и 

15 июня 2017, 10:25
В Самаре жилые дома разрушат ради дороги, которую никак не построят с 1965 года

В Самаре жилые дома разрушат ради дороги, которую никак не построят с 1965 года

Жители домов на пересечении проспектов Карла Маркса и Кирова начали получать уведомления о сносе их жилья. На этой территории будут строить магистраль «Центральную». Речь пока идет только о двух домах: № 11 по Коломенскому переулку и №160 по проспекту Кирова, 
5 мая 2017, 03:15
Куда отправят жителей снесенных хрущевок?

Куда отправят жителей снесенных хрущевок?

Совет при президенте по совершенствованию гражданского законодательства раскритиковал резонансный проект о сносе пятиэтажек. Документ нарушает конституционные права россиян, аргументируют эксперты Совета.

У человека могут быть личные причины не переезжать в другое место. Такое желание индивида нужно уважать, так как оно воплощено 

19 апреля 2017, 02:01
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