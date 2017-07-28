В самарском аэропорту Курумоч снесут старые терминалы, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет о VIP-зале международной зоны прилета с тамбурными группами и багажном павильоне. Согласно техзаданию, за 60 календарных дней подрядчику нужно демонтировать строения с вывозом строительного мусора на полигон, выбрать грунт по проекции зданий до 40-сантиметровой глубины, устроить основание из чернозема и засеять его травой, а также установить бордюр и 3D-ограждение. Начальная максимальная стоимость контракта - 9,5 млн рублей. На аукцион было подано 15 заявок, однако к торгам допустили только 9 участников. Конкурсная комиссия решила провести заочную переторжку, которая состоится до 21 августа.
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