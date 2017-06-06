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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
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20 рейсов в неделю: Появился график полетов на российские южные курорты из Самары

20 рейсов в неделю: Появился график полетов на российские южные курорты из Самары

Летом на курорты российского юга из «Курумоча» будет до 20 рейсов в неделю. Об этом информирует пресс-служба аэропорта.
На направлении «Самара-Сочи» - до 10 рейсов в неделю, кроме вторника. По этому маршруту будут летать лайнеры авиакомпаний «Красавиа», «Уральские авиалинии», «Нордавиа», 

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Тольяттинцам предложили новую велоавантюру

Тольяттинцам предложили новую велоавантюру

В ближайшую субботу, 20 мая, активисты клуба «ВелоТольятти» предлагают всем владельцам двухколесного транспорта прокатиться до Курумоча и обратно.
 
Общая протяженность маршрута составит 85 км. Стартует пробег из села Старосемейкино, до которого придется добираться на электричке.
 
Встреча на станции 

17 мая 2017, 11:03
Туристы из Самары 8 часов ждали вылета в Турцию

Туристы из Самары 8 часов ждали вылета в Турцию

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10 мая 2017, 12:12
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В "Курумоче" у пассажиров отобрали 30 килограммов продуктов

С пустыми сумками остались граждане, прилетевшие из Таджикистана, Армении и Узбекистана.
С 24 по 30 апреля инспекторы регионального Россельхознадзора изъяли в аэропорту 17 партий продукции домашнего изготовления, которая перевозилась без ветеринарных документов.  В частности, задержано 23,5 кг молока и молочной 

3 мая 2017, 05:20
Китаец пытался вывезти из России полкило золота в пачке от сигарет

Китаец пытался вывезти из России полкило золота в пачке от сигарет

В Амурской области служители Фемиды некоторое время назад оштрафовали гражданина КНР за попытку вывоза из РФ около полукилограмма самородного золота. Мужчина смог запихнуть его в пачку из-под сигарет и попытался пронести запрещенный груз через таможню.
По рассказам российских СМИ, контроль 

25 апреля 2017, 11:33
Китаец попытался в жилетке вывезти из России 240 фрагментов бивней мамонта

Китаец попытался в жилетке вывезти из России 240 фрагментов бивней мамонта

На международном пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ у гражданина Китая при таможенном контроле нашли 240 фрагментов бивней мамонта. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на пресс-службу таможни.
Общий вес незадекларированного товара – свыше трех килограммов. Китаец намеревался вывезти артефакты 

21 апреля 2017, 09:46
132-летний самовар из Самары не выпустили в Финляндию

132-летний самовар из Самары не выпустили в Финляндию

В Самаре на таможне задержали мужчину, который перевозил старинный самовар, предположительно изготовленный 132 года назад – в 1885-м. Попытку незаконного вывоза в Финляндию культурной ценности предотвратили в аэропорту Курумоч. Пассажир самовар не прятал, вез в чемодане. По его словам, он 

22 марта 2017, 04:59
Пассажир из Хельсинки пытался тайком провезти в Самару драгоценностей на 4 млн рублей

Пассажир из Хельсинки пытался тайком провезти в Самару драгоценностей на 4 млн рублей

В международном аэропорту Курумоч выявлены незадекларированные ювелирные изделия. Как сообщает Приволжское таможенное управление, после приземления самолета, завершившего рейс Хельсинки-Самара, один из пассажиров хотел проследовать зеленым коридором, не заявив о подлежащих декларированию товарах. В ходе досмотра его багажа были обнаружены 59 
2 марта 2017, 11:29
Самарского крокодила Кузю познакомят с невестой 14 февраля

Самарского крокодила Кузю познакомят с невестой 14 февраля

В Самарском зоопарке 14 февраля отметят День всех влюбленных. Одного из самых крупных питомцев – крокодила Кузя познакомят с невестой Гердой. Сотрудники учреждения надеются, что у пары появится потомство.
 
Как уже сообщала «ТЕРРА», Кузе 25 лет. Он еще 
10 февраля 2017, 10:22
В Самарском зоопарке живет крокодил неопределенного пола

В Самарском зоопарке живет крокодил неопределенного пола

Сотрудники Самарского зоопарка решили установить пол своего питомца – нильского крокодила Кузи. Рептилии 25 лет, но до сих пор доподлинно не известно – самец это или самка. Для нильского «ящера» хотят найти партнера для воспроизведения потомства.

Четверть века для 
26 января 2017, 01:41
Крокодил умер от мороза на свалке в Пензе

Крокодил умер от мороза на свалке в Пензе

В Пензе крокодил погиб из-за сильных холодов. Как сообщают региональные информагентства, кто-то из жителей принес животное на свалку, где его нашли неравнодушные горожане.
Молодого хищника к спасателям доставили обитатели дома, расположенного по улице Карпинского. Пострадавшего от низкой температуры каймана оперативно 

22 декабря 2016, 01:23
Найдены останки самого крупного морского крокодила в мире

Найдены останки самого крупного морского крокодила в мире

Окаменелые останки крупнейшего из когда-либо существовавших в океанах планеты крокодила нашли исследователи в осадочных отложениях в пустыне Туниса. Как сообщают зарубежные издания, существо, обитавшее более 120 млн лет назад и названное Machimosaurus rex, достигало 10 метров в длину и весило, 
12 января 2016, 11:24
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