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20 рейсов в неделю: Появился график полетов на российские южные курорты из Самары
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26 мая 2017, 02:07
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Тольяттинцам предложили новую велоавантюру
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17 мая 2017, 11:03
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Туристы из Самары 8 часов ждали вылета в Турцию
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10 мая 2017, 12:12
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В "Курумоче" у пассажиров отобрали 30 килограммов продуктов
С пустыми сумками остались граждане, прилетевшие из Таджикистана, Армении и Узбекистана.
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3 мая 2017, 05:20
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Китаец пытался вывезти из России полкило золота в пачке от сигарет
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25 апреля 2017, 11:33
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Китаец попытался в жилетке вывезти из России 240 фрагментов бивней мамонта
На международном пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ у гражданина Китая при таможенном контроле нашли 240 фрагментов бивней мамонта. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на пресс-службу таможни.
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21 апреля 2017, 09:46
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132-летний самовар из Самары не выпустили в Финляндию
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22 марта 2017, 04:59
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Пассажир из Хельсинки пытался тайком провезти в Самару драгоценностей на 4 млн рублей
В международном аэропорту Курумоч выявлены незадекларированные ювелирные изделия. Как сообщает Приволжское таможенное управление, после приземления самолета, завершившего рейс Хельсинки-Самара, один из пассажиров хотел проследовать зеленым коридором, не заявив о подлежащих декларированию товарах. В ходе досмотра его багажа были обнаружены 59 …
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2 марта 2017, 11:29
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Самарского крокодила Кузю познакомят с невестой 14 февраля
В Самарском зоопарке 14 февраля отметят День всех влюбленных. Одного из самых крупных питомцев – крокодила Кузя познакомят с невестой Гердой. Сотрудники учреждения надеются, что у пары появится потомство.
Как уже сообщала «ТЕРРА», Кузе 25 лет. Он еще …
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10 февраля 2017, 10:22
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В Самарском зоопарке живет крокодил неопределенного пола
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26 января 2017, 01:41
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Крокодил умер от мороза на свалке в Пензе
В Пензе крокодил погиб из-за сильных холодов. Как сообщают региональные информагентства, кто-то из жителей принес животное на свалку, где его нашли неравнодушные горожане.
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22 декабря 2016, 01:23
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Найдены останки самого крупного морского крокодила в мире
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12 января 2016, 11:24