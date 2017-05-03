Стали известные результаты проверок Россельхознадзора в тольяттинских супермаркетах. По данным регионального управления, пробы мясной продукции были отобраны в магазинах крупных торговых сетей. Выявлены микробы, высокое содержание которых может вызвать пищевое отравление.

На анализ отправили куриный фарш и котлеты. В первой …