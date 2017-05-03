С пустыми сумками остались граждане, прилетевшие из Таджикистана, Армении и Узбекистана.
С 24 по 30 апреля инспекторы регионального Россельхознадзора изъяли в аэропорту 17 партий продукции домашнего изготовления, которая перевозилась без ветеринарных документов. В частности, задержано 23,5 кг молока и молочной продукции. Также в ручной клади пассажиров нашли мёд и сырьё животного происхождения. Грузы не допущены к ввозу на территорию РФ в соответствии с «Едиными ветеринарно-санитарными требованиями, предъявляемыми к товарам, подлежащим ветеринарному контролю» и утилизированы в порту.
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Самарских заключенных хотели накормить сомнительными овощами
В самарской исправительной колонии №13 обнаружили 28 тонн овощей и гречки, которые не прошли государственный карантинный фитосанитарный контроль. Это является нарушением ФЗ «О карантине растений», сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. В отношении должностного лица из исправительного учреждения завели административное дело. …
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21 апреля 2017, 02:40
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Гражданка Узбекистана заставила пилота экстренно посадить самолет в Самаре
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19 апреля 2017, 11:36
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Под Самарой нашли туши, зараженные опасным вирусом
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12 апреля 2017, 10:41
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140 миллионов за наблюдение: о расходах и безопасности в самарском аэропорту
В Самаре в международном аэропорту «Курумоч» установят многопозиционную систему наблюдения за 140 млн рублей. Работы по монтажу оборудования выполнит госконцерн «Алмаз-Антей». Контракт с подрядчиком подписала Государственная корпорация по организации воздушного движения. Исполнителю предстоит разработать схему размещения приборов, доставить технику до …
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12 апреля 2017, 06:42
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Вылетевший в Сочи самолет экстренно сел в Самаре
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11 апреля 2017, 10:53
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Россельхознадзор: в магазинах Тольятти нашли испорченные котлеты и фарш
Стали известные результаты проверок Россельхознадзора в тольяттинских супермаркетах. По данным регионального управления, пробы мясной продукции были отобраны в магазинах крупных торговых сетей. Выявлены микробы, высокое содержание которых может вызвать пищевое отравление.
На анализ отправили куриный фарш и котлеты. В первой …
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5 апреля 2017, 10:34
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В Непале работу международного аэропорта нарушил леопард
В Непале международный аэропорт прервал работу после того, как на взлетно-посадочной полосе появился леопард. Об инциденте рассказывает Associated Press.
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3 апреля 2017, 11:09
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Самарцы смогут улететь в Стамбул в любой день
Международный аэропорт Курумоч в Самаре перешел на весенне-летнее расписание полетов. В пресс-службе сообщили, что в новом сезоне будет больше прямых авиарейсов в иностранные города. Долгожданная новинка - открытие авиасообщения со Стамбулом. Маршрут будут обслуживать сразу три новых перевозчика: Atlasglobal, Turkish …
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28 марта 2017, 05:09
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Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней
В Хворостянском районе Самарской области ликвидировано 527 свиней из частных подворий и мини-ферм, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Изъяли всех животных, находящихся в зоне карантина.
«Животные уничтожались бескровным способом при помощи инъекции. Туши животных были вывезены на полигон …
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27 марта 2017, 04:50
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132-летний самовар из Самары не выпустили в Финляндию
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22 марта 2017, 04:59
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Самарский аэропорт попал в число лучших в мире
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17 марта 2017, 03:32