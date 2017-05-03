5
36
08
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888888  88888888888  888888b.     .d8888b.    d888    888b     d888  Y88b   d88P 
 888             888      888  "88b   d88P  Y88b  d8888    8888b   d8888   Y88b d88P  
 888             888      888  .88P   888    888    888    88888b.d88888    Y88o88P   
 8888888         888      8888888K.   888           888    888Y88888P888     Y888P    
 888             888      888  "Y88b  888           888    888 Y888P 888     d888b    
 888             888      888    888  888    888    888    888  Y8P  888    d88888b   
 888             888      888   d88P  Y88b  d88P    888    888   "   888   d88P Y88b  
 888             888      8888888P"    "Y8888P"   8888888  888       888  d88P   Y88b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарских заключенных хотели накормить сомнительными овощами

Самарских заключенных хотели накормить сомнительными овощами

В самарской исправительной колонии №13 обнаружили 28 тонн овощей и гречки, которые не прошли государственный карантинный фитосанитарный контроль. Это является нарушением ФЗ «О карантине растений», сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. В отношении должностного лица из исправительного учреждения завели административное дело. 

21 апреля 2017, 02:40
Гражданка Узбекистана заставила пилота экстренно посадить самолет в Самаре

Гражданка Узбекистана заставила пилота экстренно посадить самолет в Самаре

Утром в среду, 19 апреля, в Самаре приземлился самолет, летевший из Москвы в Узбекистан. Он должен был сесть в аэропорту Ферганы. Однако командир экипажа принял решение об экстренной посадке в самарском Курумоче из-за одной пассажирки. У гражданки Узбекистана начались преждевременные 

19 апреля 2017, 11:36
Под Самарой нашли туши, зараженные опасным вирусом

Под Самарой нашли туши, зараженные опасным вирусом

В Самарской области еще на один месяц продлен карантин из-за африканской чумы свиней. Найдены туши двух зараженных свиней в районе села Владимировка. Местные жители нашли мертвых животных в одном километре от села Владимировка около трассы в Приволжье. Возраст погибших свиней 
12 апреля 2017, 10:41
140 миллионов за наблюдение: о расходах и безопасности в самарском аэропорту

140 миллионов за наблюдение: о расходах и безопасности в самарском аэропорту

В Самаре в международном аэропорту «Курумоч» установят многопозиционную систему наблюдения за 140 млн рублей. Работы по монтажу оборудования выполнит госконцерн «Алмаз-Антей». Контракт с подрядчиком подписала Государственная корпорация по организации воздушного движения. Исполнителю предстоит разработать схему размещения приборов, доставить технику до 

12 апреля 2017, 06:42
Вылетевший в Сочи самолет экстренно сел в Самаре

Вылетевший в Сочи самолет экстренно сел в Самаре

В понедельник, 10 апреля, из Самары в Сочи вылетел самолет А-320, однако примерно через  час он снова вернулся и приземлился в аэропорту Курумоч. По данным транспортной прокуратуры, задержка произошла из-за 27-летней пассажирки. Молодой жительнице Тольятти потребовалась помощь медиков. Ее передали 

11 апреля 2017, 10:53
Россельхознадзор: в магазинах Тольятти нашли испорченные котлеты и фарш

Россельхознадзор: в магазинах Тольятти нашли испорченные котлеты и фарш

Стали известные результаты проверок Россельхознадзора в тольяттинских супермаркетах. По данным регионального управления, пробы мясной продукции были отобраны в магазинах крупных торговых сетей. Выявлены микробы, высокое содержание которых может вызвать пищевое отравление.  

На анализ отправили куриный фарш и котлеты. В первой 

5 апреля 2017, 10:34
В Непале работу международного аэропорта нарушил леопард

В Непале работу международного аэропорта нарушил леопард

В Непале международный аэропорт прервал работу после того, как на взлетно-посадочной полосе появился леопард. Об инциденте рассказывает Associated Press.
По сведениям работников аэропорта Трибхуван, на ВПП они обнаружили опасного хищника. Получив это сообщение, правоохранители и лесники прибыли на место, однако 

3 апреля 2017, 11:09
Самарцы смогут улететь в Стамбул в любой день

Самарцы смогут улететь в Стамбул в любой день

Международный аэропорт Курумоч в Самаре перешел на весенне-летнее расписание полетов. В пресс-службе сообщили, что в новом сезоне будет больше прямых авиарейсов в иностранные города. Долгожданная новинка - открытие авиасообщения со Стамбулом. Маршрут будут обслуживать сразу три новых перевозчика: Atlasglobal, Turkish 

28 марта 2017, 05:09
Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней

Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней

В Хворостянском районе Самарской области ликвидировано 527 свиней из частных подворий и мини-ферм, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Изъяли всех животных, находящихся в зоне карантина.  

«Животные уничтожались бескровным способом при помощи инъекции. Туши животных были вывезены на полигон 
27 марта 2017, 04:50
132-летний самовар из Самары не выпустили в Финляндию

132-летний самовар из Самары не выпустили в Финляндию

В Самаре на таможне задержали мужчину, который перевозил старинный самовар, предположительно изготовленный 132 года назад – в 1885-м. Попытку незаконного вывоза в Финляндию культурной ценности предотвратили в аэропорту Курумоч. Пассажир самовар не прятал, вез в чемодане. По его словам, он 

22 марта 2017, 04:59
Самарский аэропорт попал в число лучших в мире

Самарский аэропорт попал в число лучших в мире

Международный аэропорт Курумоч впервые попал в число лучших в мире. Рейтинг подготовлен британским агентством Skytrax в рамках премии World Airport Awards. Курумоч среди аэроузлов России и СНГ занял восьмое место в номинации Лучший аэропорт и третье - в числе региональных. 

17 марта 2017, 03:32
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна