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Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер высказался «категорически против решения РПЛ и РФС перевести домашние матчи клуба «Оренбург» на «Самара-Арену». По словам главы 56-го региона, он «намерен обсудить этот вопрос с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым».
«Ситуацию, когда …
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11 июня 2019, 10:09
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Самарские предприятия задолжали за сброс неочищенных стоков 287 млн рублей
Ущерб от загрязнения самарской канализации сбросами местных предприятий достиг 287 миллионов рублей. Местное подразделение «Российских Коммунальных Систем» регулярно фиксирует залповые сливы химических соединений, запрещённых к сбросу в централизованную канализацию. Попадая в сеть, а потом на городские очистные канализационные сооружения, подобные …
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11 июня 2019, 08:24
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Сотрудника компании из Новокуйбышевска убила труба на Ямале
Специалисты Государственной инспекции труда завершили расследование несчастного случая, жертвой которого стал житель Новокуйбышевска. Известно, что ЧП случилось 3 апреля в Ямало-Ненецком автономном округе. Во время работ по пневмоиспытанию участка трубопровода оторвалась приваренная заглушка.
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11 июня 2019, 05:55
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На Тольятти идет гроза со шквалистым ветром
В течение ближайших 3 часов погода в Тольятти и Ставропольском районе может серьезно ухудшиться. По прогнозам Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается гроза со шквалистым усилением ветра до 18 м/с. Такая погода может «задержаться» до позднего …
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11 июня 2019, 05:32
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Где в Самаре отключат горячую воду после 10 июня
В Самаре продолжатся гидравлические испытания. Напомним, они стартовали с начала этой недели в зданиях, запитанных от Самарской ТЭЦ, и продлятся до 10 июня. Отключение воды коснулось жителей домов, расположенных в пределах проспекта Карла Маркса, улиц Алма-Атинская, Стара-Загора, Ташкентская, Демократическая, Солнечная, …
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31 мая 2019, 01:47
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На улице Победы в Самаре появился провал в асфальте
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31 мая 2019, 12:14
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В Самаре забил новый коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной
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30 мая 2019, 01:46
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В Новокуйбышевске рухнула часть стены девятиэтажки на проспекте Победы
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28 мая 2019, 02:28
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Вексельберг получит сети на 30 лет
"Самарские коммунальные системы" получат городские сети холодного водоснабжения и водоотведения в концессию до 2047 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Согласно документу, в течение 90 дней с момента подписания концессионного соглашения СКС должны будут в качества обеспечения исполнения своих …
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22 апреля 2019, 09:23
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В Самаре снова прорвало водовод за ТЦ «Метро»
В воскресенье, 7 апреля, произошло повреждение трубопровода холодного водоснабжения в Красноглинском районе Самары. Примерно в 17:00 в центральном диспетчерском пункте датчики показали падение давления на насосных станциях, которые обслуживают Мехзавод, Крутые Ключи, Новую Самару. Местные жители жаловались диспетчеру на отсутствие …
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8 апреля 2019, 08:47
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В Самаре более трех десятков домов остались без холодной воды
Жители более трех десятков домов в Железнодорожном районе областной столицы остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. По данным «РКС-Самара» на 21:00 вторника, 18 декабря, было отключено холодное водоснабжение по следующих адресам:
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19 декабря 2018, 09:31
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В Самаре жители 141 дома в историческом центре остались без холодной воды
В четверг, 13 декабря, стартовали плановые работы по переврезке водовода диаметром 600 миллиметров по улице Молодогвардейской, 3, временно отключена подача холодной воды в 141 жилой дом. Как сообщает в Твиттере министерство энергетики и ЖКХ Самарской области, ремонтные работы ведут …
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13 декабря 2018, 03:04
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В Самаре часть Промышленного района осталась без света из-за аварии
В Самаре часть Промышленного района осталась без света. Чиновники сообщили, что отключение связано с аварией.
«Внимание! Аварийное отключение электроэнергии в границах улиц Победы, Воронежская, пр. Кирова, пр. Юных Пионеров. Работы будут проводиться Безымянским сетевым районом. Аварийная бригада выехала для устранения», - …
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17 января 2018, 12:50
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Часть Самары оставят без света, тепла и воды на 7 часов
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10 ноября 2016, 04:16
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В Японии без света остались более 300 тыс. домов
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25 августа 2015, 04:45
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