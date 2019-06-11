10
19
49
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.06.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.06.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару

Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер высказался «категорически против решения РПЛ и РФС перевести домашние матчи клуба «Оренбург» на «Самара-Арену». По словам главы 56-го региона, он «намерен обсудить этот вопрос с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым».

«Ситуацию, когда 
11 июня 2019, 10:09
Самарские предприятия задолжали за сброс неочищенных стоков 287 млн рублей

Самарские предприятия задолжали за сброс неочищенных стоков 287 млн рублей

Ущерб от загрязнения самарской канализации сбросами местных предприятий достиг 287 миллионов рублей. Местное подразделение «Российских Коммунальных Систем» регулярно фиксирует залповые сливы химических соединений, запрещённых к сбросу в централизованную канализацию. Попадая в сеть, а потом на городские очистные канализационные сооружения, подобные 
11 июня 2019, 08:24
Сотрудника компании из Новокуйбышевска убила труба на Ямале

Сотрудника компании из Новокуйбышевска убила труба на Ямале

Специалисты Государственной инспекции труда завершили расследование несчастного случая, жертвой которого стал житель Новокуйбышевска. Известно, что ЧП случилось 3 апреля в Ямало-Ненецком автономном округе. Во время работ по пневмоиспытанию участка трубопровода оторвалась приваренная заглушка. 

- После отрыва заглушки участок трубопровода начал 
11 июня 2019, 05:55
На Тольятти идет гроза со шквалистым ветром

На Тольятти идет гроза со шквалистым ветром

В течение ближайших 3 часов погода в Тольятти и Ставропольском районе может серьезно ухудшиться. По прогнозам Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается гроза со шквалистым усилением ветра до 18 м/с. Такая погода может «задержаться» до позднего 
11 июня 2019, 05:32
Где в Самаре отключат горячую воду после 10 июня

Где в Самаре отключат горячую воду после 10 июня

В Самаре продолжатся гидравлические испытания. Напомним, они стартовали с начала этой недели в зданиях, запитанных от Самарской ТЭЦ, и продлятся до 10 июня. Отключение воды коснулось жителей домов, расположенных в пределах проспекта Карла Маркса, улиц Алма-Атинская, Стара-Загора, Ташкентская, Демократическая, Солнечная, 
31 мая 2019, 01:47
На улице Победы в Самаре появился провал в асфальте

На улице Победы в Самаре появился провал в асфальте

В пятницу, 31 мая, в столице 63-го региона случилось очередное ЧП. В районе дома № 100 по улице Победы, на пересечении с Воронежской был обнаружен очередной провал посреди дороги. Как сообщили представители МП «Благоустройство», там установили ограждение. Сейчас чиновники пытаются 
31 мая 2019, 12:14
В Самаре забил новый коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной

В Самаре забил новый коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной

В четверг, 30 мая, в столице 63-го региона забил новый фонтан. По словам очевидцев, гейзер высотой почти с девятый этаж многоквартирного дома появился на улице Ново-Вокзальной, на участке между трамвайными путями и асфальтированной дорогой. Сейчас поток воды прекратился - видимо, 
30 мая 2019, 01:46
В Новокуйбышевске рухнула часть стены девятиэтажки на проспекте Победы

В Новокуйбышевске рухнула часть стены девятиэтажки на проспекте Победы

Во вторник, 28 мая, в Новокуйбышевске случилось ЧП. У дома № 38 по проспекту Победы примерно в 11:00 обвалилась кирпичная стена. К счастью, никто не пострадал. Как сообщили в управляющей компании ООО «Новоградсервис», произошло обрушение облицовочной кирпичной кладки у первого 
28 мая 2019, 02:28
Вексельберг получит сети на 30 лет

Вексельберг получит сети на 30 лет

"Самарские коммунальные системы" получат городские сети холодного водоснабжения и водоотведения в концессию до 2047 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Согласно документу, в течение 90 дней с момента подписания концессионного соглашения СКС должны будут в качества обеспечения исполнения своих 
22 апреля 2019, 09:23
В Самаре снова прорвало водовод за ТЦ «Метро»

В Самаре снова прорвало водовод за ТЦ «Метро»

В воскресенье, 7 апреля, произошло повреждение трубопровода холодного водоснабжения в Красноглинском районе Самары. Примерно в 17:00 в центральном диспетчерском пункте датчики показали падение давления на насосных станциях, которые обслуживают   Мехзавод, Крутые Ключи, Новую Самару. Местные жители  жаловались диспетчеру на отсутствие 
8 апреля 2019, 08:47
В Самаре более трех десятков домов остались без холодной воды

В Самаре более трех десятков домов остались без холодной воды

Жители более трех десятков домов в Железнодорожном районе областной столицы остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. По данным «РКС-Самара» на 21:00 вторника, 18 декабря, было отключено холодное водоснабжение по следующих адресам: 
 
улица Революционная, дома № 138, 139, 140, 141,142, 
19 декабря 2018, 09:31
В Самаре жители 141 дома в историческом центре остались без холодной воды

В Самаре жители 141 дома в историческом центре остались без холодной воды

В четверг, 13 декабря, стартовали плановые работы по переврезке водовода диаметром 600 миллиметров по улице Молодогвардейской, 3,  временно отключена подача холодной воды в 141 жилой дом. Как сообщает в Твиттере министерство энергетики и ЖКХ Самарской области, ремонтные работы ведут 
13 декабря 2018, 03:04
В Самаре часть Промышленного района осталась без света из-за аварии

В Самаре часть Промышленного района осталась без света из-за аварии

В Самаре часть Промышленного района осталась без света. Чиновники сообщили, что отключение связано с аварией.

«Внимание! Аварийное отключение электроэнергии в границах улиц Победы, Воронежская, пр. Кирова, пр. Юных Пионеров. Работы будут проводиться Безымянским сетевым районом. Аварийная бригада выехала для устранения», - 

17 января 2018, 12:50
Часть Самары оставят без света, тепла и воды на 7 часов

Часть Самары оставят без света, тепла и воды на 7 часов

В субботу, 12 ноября, в Самаре в домах, расположенных в границах улиц Стара-Загоры, Ново-Вокзальной и Ново-Садовой переходящей в улицу Демократическую - до Ташкентской, отключат электричество, воду и отопление. Отключение будет произведено с полуночи до 7 часов утра, сообщили в городской 

10 ноября 2016, 04:16
В Японии без света остались более 300 тыс. домов

В Японии без света остались более 300 тыс. домов

Из-за мощного тайфуна «Гони» отменено примерно 200 авиарейсов, около 300 тыс. домов отключены от электроэнергии на юге островного государства. Больше всего пострадали две префектуры - Кагосима и Ямагути.

Отметим, скорость ветра в тайфуне составляет в среднем 35-40 м/с. Случаются 
25 августа 2015, 04:45
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх