5
32
50
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Саратовская полиция выложила видео погони со стрельбой по автомобилю из Сызрани

Саратовская полиция выложила видео погони со стрельбой по автомобилю из Сызрани

На днях сотрудники полиции Саратовской области открыли огонь по автомобилю «Хендай Акцент» с пьяным водителем. 25-летний водитель иномарки с самарскими номерами отказался остановиться по требованию инспекторов и решил уйти от преследования.
 
Как передает портал sarinform, ЧП произошло в 
4 сентября 2016, 06:02
В Самаре на 116-м километре троллейбус подрезал автоледи - и она улетела в сугроб, есть видео

В Самаре на 116-м километре троллейбус подрезал автоледи - и она улетела в сугроб, есть видео

Видео ДТП, заснятое регистратором пострадавшей, опубликовал портал ProGorodSamara. Инцидент случился 3 февраля примерно в 8 часов утра на одностороннем участке автодороги по улице Бакинской, в районе 116-го километра.

«Меня жёстко подрезал троллейбус! Ладно дорожники с обочины снег не убирают 
6 февраля 2016, 12:44
В Госдуме предлагают разрешить оставлять гражданам найденное ими оружие

В Госдуме предлагают разрешить оставлять гражданам найденное ими оружие

В Госдуме предлагают разрешить оставлять гражданам найденное ими оружие. Депутаты намерены распространить существующие "Положения о находке", прописанные в Гражданском кодексе, на пистолеты и винтовки. Согласно тексту документа, после криминологической экспертизы и если в течение 6 месяцев не объявится настоящий владелец, 
8 июля 2015, 12:11
В Тольятти отправится под суд шоколадный вор с пистолетом

В Тольятти отправится под суд шоколадный вор с пистолетом

Автозаводская прокуратура Тольятти утвердила обвинительный акт в отношении местного жителя Алексея Медведева, обвиняемого по статье УК РФ "Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия и боеприпасов". По версии следствия, Медведев 18 апреля 2014 года был задержан в магазине «Магнит» на улице 

8 июля 2014, 12:42
С ружьем на работу?

С ружьем на работу?

Заявление гендиректора Starbucks, попросившего клиентов не вносить огнестрельное оружие в сетевые кафе компании, недавно обсуждала вся американская пресса. Так, глава сети кофеен подключился к общенациональной дискуссии, развернувшейся в США по поводу частного бизнеса и новых законов об огнестрельном оружии.

По данным 

30 октября 2013, 10:48
В Самаре жители 5-этажки задыхаются из-за прорыва канализации

В Самаре жители 5-этажки задыхаются из-за прорыва канализации

Принудительная ароматерапия. Жители пятиэтажки в Куйбышевском районе в условиях коммунальной аварии живут уже много лет. Проблемы с канализацией превратили квартиры на первом этаже в газовые камеры. Как выживают эти люди?

Едкий запах канализационных стоков повсюду. В такой атмосфере Нина Дмитриевна живет 

21 января 2013, 03:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна