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Саратовская полиция выложила видео погони со стрельбой по автомобилю из Сызрани
На днях сотрудники полиции Саратовской области открыли огонь по автомобилю «Хендай Акцент» с пьяным водителем. 25-летний водитель иномарки с самарскими номерами отказался остановиться по требованию инспекторов и решил уйти от преследования.
Как передает портал sarinform, ЧП произошло в …
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4 сентября 2016, 06:02
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В Самаре на 116-м километре троллейбус подрезал автоледи - и она улетела в сугроб, есть видео
Видео ДТП, заснятое регистратором пострадавшей, опубликовал портал ProGorodSamara. Инцидент случился 3 февраля примерно в 8 часов утра на одностороннем участке автодороги по улице Бакинской, в районе 116-го километра.
«Меня жёстко подрезал троллейбус! Ладно дорожники с обочины снег не убирают …
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6 февраля 2016, 12:44
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В Госдуме предлагают разрешить оставлять гражданам найденное ими оружие
В Госдуме предлагают разрешить оставлять гражданам найденное ими оружие. Депутаты намерены распространить существующие "Положения о находке", прописанные в Гражданском кодексе, на пистолеты и винтовки. Согласно тексту документа, после криминологической экспертизы и если в течение 6 месяцев не объявится настоящий владелец, …
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8 июля 2015, 12:11
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В Тольятти отправится под суд шоколадный вор с пистолетом
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8 июля 2014, 12:42
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С ружьем на работу?
Заявление гендиректора Starbucks, попросившего клиентов не вносить огнестрельное оружие в сетевые кафе компании, недавно обсуждала вся американская пресса. Так, глава сети кофеен подключился к общенациональной дискуссии, развернувшейся в США по поводу частного бизнеса и новых законов об огнестрельном оружии.
По данным …
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30 октября 2013, 10:48
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В Самаре жители 5-этажки задыхаются из-за прорыва канализации
Принудительная ароматерапия. Жители пятиэтажки в Куйбышевском районе в условиях коммунальной аварии живут уже много лет. Проблемы с канализацией превратили квартиры на первом этаже в газовые камеры. Как выживают эти люди?
Едкий запах канализационных стоков повсюду. В такой атмосфере Нина Дмитриевна живет …
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21 января 2013, 03:02