Голкипер футбольного клуба «Крылья Советов» дал эксклюзивное интервью корреспонденту «ТЕРРЫ». Одной из главных тем разговора стало развитие детского футбола в регионе.



Подробности смотрите в программе «Тотальный футбол» во вторник 28 августа в 18:00.



…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/geroy-programmy-totalnyy-futbol-evgeniy-konyuhov" title="Герой программы «Тотальный футбол» - Евгений Конюхов"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">16 августа 2018, 03:47</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/smi-evgeniy-krishtal-pokidaet-post-rukovoditelya-mau-parki-samary" title="СМИ: Евгений Кришталь покидает пост руководителя МАУ «Парки Самары»" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/111699_i_article.jpg" alt="СМИ: Евгений Кришталь покидает пост руководителя МАУ «Парки Самары»" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/smi-evgeniy-krishtal-pokidaet-post-rukovoditelya-mau-parki-samary" title="СМИ: Евгений Кришталь покидает пост руководителя МАУ «Парки Самары»">СМИ: Евгений Кришталь покидает пост руководителя МАУ «Парки Самары»</a></h4> <div class="anons"><span><p>16 августа стало известно, что руководитель МАУ «Парки Самары» Евгений Кришталь покидает свой пост. Об этом сообщает «Самарское обозрение». О причинах его ухода информации нет.</p> <p>Спустя некоторое время информацию прокомментировал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он сообщает о том, что в <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/smi-evgeniy-krishtal-pokidaet-post-rukovoditelya-mau-parki-samary" title="СМИ: Евгений Кришталь покидает пост руководителя МАУ «Парки Самары»"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">16 августа 2018, 03:00</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/golosovanie-vyberi-svoyu-miss-bikini" title="Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/miss_2_0.jpg" alt="Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/golosovanie-vyberi-svoyu-miss-bikini" title="Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"">Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"</a></h4> <div class="anons"><span>ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. <br /><br /> Голосование будет <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/golosovanie-vyberi-svoyu-miss-bikini" title="Голосование: выбери свою "Мисс Бикини""></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">13 августа 2018, 11:37</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/vysshiy-klass-pozharoopasnosti-lesov-sohranyaetsya-v-samarskoy-oblasti" title="Высший класс пожароопасности лесов сохраняется в Самарской области" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/bez_nazvaniya_3.jpg" alt="Высший класс пожароопасности лесов сохраняется в Самарской области" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/vysshiy-klass-pozharoopasnosti-lesov-sohranyaetsya-v-samarskoy-oblasti" title="Высший класс пожароопасности лесов сохраняется в Самарской области">Высший класс пожароопасности лесов сохраняется в Самарской области</a></h4> <div class="anons"><span><p>В Самарской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов. Пятый класс опасности введён на территории нескольких районов губернии: Алексеевского, Богатовского, Борского, Красноармейского, Нефтегорского и Ставропольского. В связи с этим, региональное управление МЧС призывает быть предельно осторожными.</p> <p>Напомним, что в период действия высшего класса <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/vysshiy-klass-pozharoopasnosti-lesov-sohranyaetsya-v-samarskoy-oblasti" title="Высший класс пожароопасности лесов сохраняется в Самарской области"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">16 июля 2018, 04:31</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/ochen-opasno-stalo-v-lesah-samarskoy-oblasti" title="Очень опасно стало в лесах Самарской области" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/les_videonabludenie_terra2_17_1_5.jpg" alt="Очень опасно стало в лесах Самарской области" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/ochen-opasno-stalo-v-lesah-samarskoy-oblasti" title="Очень опасно стало в лесах Самарской области">Очень опасно стало в лесах Самарской области</a></h4> <div class="anons"><span><p>В Самарской области в ближайшие дни ожидается высокая пожароопасность лесов, сообщает региональное ГУ МЧС России. Спасатели напоминают самарцам о необходимости быть предельно осторожными с огнем: соблюдайте запрет на посещение лесов; не разводите костер в лесу или на торфянике, даже вблизи <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/ochen-opasno-stalo-v-lesah-samarskoy-oblasti" title="Очень опасно стало в лесах Самарской области"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">8 мая 2018, 10:12</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/eshche-chetyre-torgovyh-centra-mogut-zakryt-v-tolyatti" title="Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/07092016.jpg" alt="Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/eshche-chetyre-torgovyh-centra-mogut-zakryt-v-tolyatti" title="Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти">Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти</a></h4> <div class="anons"><span>В Тольятти по результатам проверок могут закрыть еще четыре торговых центра. Все они, как оказалось, не соответствуют требованиям соблюдения техники противопожарной безопасности. Под угрозу попали торговые центры «Водолей», «Заря», «Мадагаскар» и «Юность», сообщает «<a href="http://gazetaps.ru/gorod/item/1572-в-тольятти-закрывают-семь-торговых-центров">Площадь Свободы</a>».<br /><br /> Cреди нарушений называются <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/eshche-chetyre-torgovyh-centra-mogut-zakryt-v-tolyatti" title="Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">19 апреля 2018, 02:01</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/25-tysyach-sosen-vysadyat-v-tolyatti" title="25 тысяч сосен высадят в Тольятти" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/daj5ya4x4aalo0o.jpg" alt="25 тысяч сосен высадят в Тольятти" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/25-tysyach-sosen-vysadyat-v-tolyatti" title="25 тысяч сосен высадят в Тольятти">25 тысяч сосен высадят в Тольятти</a></h4> <div class="anons"><span><p>27 апреля в Тольятти пройдет экологическая акция. Она состоится в рамках проекта «Восстановление лесов Самарской области». При поддержке 350 волонтеров там будут высажены 25 тысяч сосен. При хорошей приживаемости такой лесной массив способен поглощать до 240 тонн пыли в год, <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/25-tysyach-sosen-vysadyat-v-tolyatti" title="25 тысяч сосен высадят в Тольятти"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">12 апреля 2018, 01:33</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/osobyy-protivopozharnyy-rezhim-s-16-aprelya-vvedut-v-samarskoy-oblasti" title="Особый противопожарный режим с 16 апреля введут в Самарской области" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/les_videonabludenie_terra2_17_1_4.jpg" alt="Особый противопожарный режим с 16 апреля введут в Самарской области" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/osobyy-protivopozharnyy-rezhim-s-16-aprelya-vvedut-v-samarskoy-oblasti" title="Особый противопожарный режим с 16 апреля введут в Самарской области">Особый противопожарный режим с 16 апреля введут в Самарской области</a></h4> <div class="anons"><span><p>В Самарской области с 16 апреля введут особый противопожарный режим. В течение пяти с половиной месяцев будет действовать запрет на костры и работы с открытым огнем, нельзя засорять лес бытовым и строительным мусором. В этот период брошенная спичка или окурок <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/osobyy-protivopozharnyy-rezhim-s-16-aprelya-vvedut-v-samarskoy-oblasti" title="Особый противопожарный режим с 16 апреля введут в Самарской области"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">11 апреля 2018, 11:46</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/mchs-budet-rezhe-proveryat-biznes/16082017-1148" title="МЧС будет реже проверять бизнес" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/i_5.jpg" alt="МЧС будет реже проверять бизнес" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/mchs-budet-rezhe-proveryat-biznes/16082017-1148" title="МЧС будет реже проверять бизнес">МЧС будет реже проверять бизнес</a></h4> <div class="anons"><span><p>С начала года в Самарской области произошло более 1200 пожаров, в них погибли 68 человек, в том числе трое детей. Среди самых распространенных причин возгораний: нарушения в эксплуатации и работе электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и поджоги. Вместе с этим <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/mchs-budet-rezhe-proveryat-biznes/16082017-1148" title="МЧС будет реже проверять бизнес"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">16 августа 2017, 11:48</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/news_rus/million-za-uhu-shtrafy-za-razzhiganie-kostrov-mogut-uvelichit-v-pyat-raz/04052017-1230" title="Миллион за уху: штрафы за разжигание костров могут увеличить в пять раз" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_rus/8_182.jpg" alt="Миллион за уху: штрафы за разжигание костров могут увеличить в пять раз" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/news_rus/million-za-uhu-shtrafy-za-razzhiganie-kostrov-mogut-uvelichit-v-pyat-raz/04052017-1230" title="Миллион за уху: штрафы за разжигание костров могут увеличить в пять раз">Миллион за уху: штрафы за разжигание костров могут увеличить в пять раз</a></h4> <div class="anons"><span><p>В верхней палате парламента рассматривают вопрос о повышении штрафов за разжигание костров. Как сообщает «Парламентская газета», сенаторы выступают с предложением поднять наказание за розжиг костров, приведших к серьезным последствиям, до 1 миллиона рублей. Сейчас самые высокие штрафные санкции на уровне <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/news_rus/million-za-uhu-shtrafy-za-razzhiganie-kostrov-mogut-uvelichit-v-pyat-raz/04052017-1230" title="Миллион за уху: штрафы за разжигание костров могут увеличить в пять раз"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">4 мая 2017, 12:30</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> <div class="menu_bottom menu"> <ul class="level_1 first"> <li> <a class="login_reg" href="/user" title="Войти">Войти</a> </li> <li> <a class="login_reg" href="/user/register" title="Зарегистрироваться">Зарегистрироваться</a> </li> <li> <noindex><a rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/terratrk" title="Facebook" target="_blank">Facebook</a></noindex> </li> <li> <noindex><a rel="nofollow" href="http://twitter.com/#!/trkterra" title="Twitter" target="_blank">Twitter</a> </noindex> </li> <li> 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