В 12 муниципалитетах Самарской области введен чрезвычайный, 5-й класс пожароопасности лесов. Речь идет о Сызрани и Октябрьске, а также о Безенчукском, Волжском, Елховском, Исаклинском, Красноармейском, Приволжском, Сергиевском, Сызранском, Хворостянском и Шигонском районах. Так как количество территорий, в которых устанавливается чрезвычайная пожароопасность лесов постоянно растет, областное управление МЧС просит жителей региона быть предельно осторожными с огнем.
В связи со сложившейся ситуацией, в губернии усилены меры безопасности. В лесах в круглосуточном режиме работают 26 камер видеонаблюдения.
«Лесными инспекторами осуществляется патрулирование по 180 маршрутам общей протяженностью 29 км. Сформировано 86 патрульных групп, оснащенных радиостанциями и ранцевыми огнетушителями», - говорится в сообщении регионального правительства.
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Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: основные темы
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16 августа 2018, 06:30
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Герой программы «Тотальный футбол» - Евгений Конюхов
Голкипер футбольного клуба «Крылья Советов» дал эксклюзивное интервью корреспонденту «ТЕРРЫ». Одной из главных тем разговора стало развитие детского футбола в регионе.
Подробности смотрите в программе «Тотальный футбол» во вторник 28 августа в 18:00.