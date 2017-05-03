В Самарской области вынесен приговор жителю Чапаевска, который украл с завода взрывчатое вещество и спрятал в лесу.
Схрон с тротилом массой более 1,6 кг сотрудники ФСБ нашли в лесополосе на территории Чапаевска в ноябре 2016 года. За незаконное хранение тротила задержали 19-летнего парня. По данным силовиков, он украл вещество, когда работал в подрядной организации на территории завода «Полимер». Ранее молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранителей за вандализм – он оставил экстремистские надписи на здании чапаевской мечети.
Решением Чапаевского городского суда Самарской области парню назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штраф – 10 тысяч рублей.
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