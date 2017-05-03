В Самаре женщина пришла на свидание с мужем-заключенным с наркотиками Следственным отделом МВД России по Красноярскому району направлено в суд два уголовных дела в отношении супружеской пары, подозреваемой в незаконном обороте наркотических веществ. По версии следствия, в декабре прошлого года 35-летний мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии региона, во время …