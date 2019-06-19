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Эксперты: самое время покупать евро
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19 июня 2019, 10:23
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Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет
В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных …
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19 июня 2019, 08:45
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Для Самары купят компьютерный томограф за 65 млн рублей
Для "Самарского областного клинического кардиологического диспансера" приобретут компьютерный томограф почти за 65 миллионов рублей. Как следует из информации на портале госзакупок, единственным участником конкурса было ООО "Дельрус МРЦ", оно же автоматически и стало и победителем. Заказчик - областной бюджет …
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19 июня 2019, 08:21
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В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку
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19 июня 2019, 05:05
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На Грушинском фестивале сыграет Алексей Кортнев
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19 июня 2019, 04:27
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В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов
Специалисты регионального Роспотребнадзора предотвратили незаконный ввоз в Россию 18 тонн томатов из Туркменистана. Дело в том, что партию овощей везли на грузовике, но владелец товара предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.
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19 июня 2019, 03:54
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Курс биткоина снова пошел вверх
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18 июня 2019, 09:46
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Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить
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18 июня 2019, 05:33
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Часть объектов в Крутых Ключах передадут на баланс города
Часть объектов в микрорайоне Крутые Ключи, где проживают 70 тысяч человек, планируют передать на баланс Самары. Речь идет о трех улицах. По словам руководителя департамента управления имуществом Андрея Белоклокова, чтобы принять на баланс муниципалитета дороги, ливневки, объекты освещения, коммуникации, нужно, …
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18 июня 2019, 11:33
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Новые высотки построят в районе железнодорожного вокзала в Самаре
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17 июня 2019, 11:41
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Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры
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10 июня 2019, 04:12
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В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома
Владельцы частных домов в нашем регионе, возможно, будут платить двойной налог - комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы рассмотрел идею администрации Новокуйбышевска. Чиновники предлагают внести изменения в федеральное законодательство в части сбора имущественных налогов.
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3 июня 2019, 10:40
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Бензин в России может подорожать на 10 %
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23 мая 2019, 07:40
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В стране могут установить минимальную цену на пиво
Росалкоголь предложил установить минимальные розничные цены на пиво, заявили в Минфине России. Ведомство уже с февраля прорабатывает этот вопрос. На сегодня участники рынка до сих пор спорят о целесообразности меры: небольшие игроки выступают за «минималку», крупные - категорически против. Министерству …
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21 мая 2019, 12:55
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Цены на зарубежные туры для россиян выросли в среднем на 15-20%
Летний отдых подорожал. Цены на зарубежные туры вслед за удорожанием авиатоплива выросли, в среднем, на 15-20 %. Из-за этого в федеральной Ассоциации туроператоров значительного роста турпотока не ждут. Предполагают, что россияне будут отдавать предпочтение местным курортам. Рост летнего турпотока в …
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13 мая 2019, 09:59
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В Самаре "ЖКС" пригрозили отзывом лицензии
Крупнейшей управляющей компании Самары - ООО "Жилищно-коммунальная система", обслуживающей более 1200 многоквартирных домов в Октябрьском, Железнодорожном и Советском районах пригрозили отзывом лицензии. Лицензионная комиссия областной Госжилинспекции уличила коммунальщиков в нарушении требований Жилищного кодекса России. Как выяснилось, в Самарской области название …
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6 мая 2019, 08:38
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Чиновники будут сообщать, в каких новостройках застройщики продают квартиры без открытия эскроу-счетов
После 1 июля текущего года региональные власти обяжут обнародовать информацию о том, в каких новостройках застройщики продают квартиры без открытия счетов эскроу, заявили в Минстрое России. Перечень проектов жилищного строительства, которые реализуются по старым правилам, власти субъектов должны размещать в …
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8 апреля 2019, 07:46
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В застройке в Самарской области находится более 2 млн кв.м. жилья
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22 марта 2019, 01:30
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Кто сможет рассчитывать на мораторий по ипотеке?
Жизнь тех, кто платит ипотеку, похоже, станет легче. Депутаты Государственной думы в этот четверг приняли в первом чтении законопроект об «ипотечных каникулах». Он позволяет заемщикам уменьшить или отсрочить платежи в случае возникновения сложных жизненных обстоятельств. Максимально — на 6 месяцев. …
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21 марта 2019, 07:52
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