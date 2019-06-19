В застройке в Самарской области находится более 2 млн кв.м. жилья … Свыше 2 млн квадратных метров жилья в Самарской области сейчас находится в застройке. Это может помочь выполнить план по вводу жилья в 63-м регионе на 2019 год. Напомним, он составляет 2,7 млн квадратных метров. При этом за 2 месяца с