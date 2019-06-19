1
01
42
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Эксперты: самое время покупать евро

Эксперты: самое время покупать евро

На финансовом рынке, похоже, наступил идеальный момент для покупки евро. Впервые за последний месяц курс этой валюты опустился ниже 72 рублей. Аналогичная ситуация была 23 мая. При этом финансовые аналитики отмечают, что восстановление произойдет не раньше, чем через месяц. 
 
Отдыхать в 
19 июня 2019, 10:23
Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет

Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет

В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных 
19 июня 2019, 08:45
Для Самары купят компьютерный томограф за 65 млн рублей

Для Самары купят компьютерный томограф за 65 млн рублей

Для "Самарского областного клинического кардиологического диспансера" приобретут компьютерный томограф почти за 65 миллионов рублей. Как следует из информации на портале госзакупок, единственным участником конкурса было ООО "Дельрус МРЦ", оно же автоматически и стало и победителем. Заказчик - областной бюджет 
19 июня 2019, 08:21
В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку

В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку

Накануне в Отрадном под колеса иномарки попала пожилая женщина. В 11:00 67-летний водитель ехал на легковушке Chevrolet Aveo по улице Буровиков. В районе дома № 7 он сбил 74-летнюю женщину. Дама пересекала проезжую часть справа налево в неустановленном месте неподалеку 
19 июня 2019, 05:05
На Грушинском фестивале сыграет Алексей Кортнев

На Грушинском фестивале сыграет Алексей Кортнев

Стало известно, кто станет специальным гостем Грушинского фестиваля в этом году. Меломаны смогут увидеть выступление дуэта «Частный случай» Алексея Кортнева и Сергея Чекрыжова. Как сообщили организаторы фестиваля, музыканты будут играть с 22:00 до 02:00 в субботу, 6 июля, на главной 
19 июня 2019, 04:27
В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов

В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов

Специалисты регионального Роспотребнадзора предотвратили незаконный ввоз в Россию 18 тонн томатов из Туркменистана. Дело в том, что партию овощей везли на грузовике, но владелец товара предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.

- По результатам контроля предоставленные на продукцию фитосанитарные сертификаты были признаны 
19 июня 2019, 03:54
Курс биткоина снова пошел вверх

Курс биткоина снова пошел вверх

Курс биткоина снова пошел вверх. За прошлую неделю главная криптовалюта выросла почти на 20 %, достигнув отметки в 9323 доллара за штуку. В сравнении с июнем прошлого года биткоин подорожал уже на 39 %. Аналитики связывают это с 
информационным фоном - 
18 июня 2019, 09:46
Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить

Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить

В понедельник, 17 июня, в столице 63-го региона простились с бизнесменом Михаилом Косовым. Он получил известность благодаря своему амбициозному проекту - девятиэтажному торговому центру «Галерея Атриум» на улице Ленинградской в Старой Самаре. Предприниматель умер 12 июня в возрасте 50 лет.  
18 июня 2019, 05:33
Часть объектов в Крутых Ключах передадут на баланс города

Часть объектов в Крутых Ключах передадут на баланс города

Часть объектов в микрорайоне Крутые Ключи, где проживают 70 тысяч человек, планируют передать на баланс Самары. Речь идет о трех улицах. По словам руководителя департамента управления имуществом Андрея Белоклокова, чтобы принять на баланс муниципалитета дороги, ливневки, объекты освещения, коммуникации, нужно, 
18 июня 2019, 11:33
Новые высотки построят в районе железнодорожного вокзала в Самаре

Новые высотки построят в районе железнодорожного вокзала в Самаре

В Самаре появятся новые высотные здания недалеко от железнодорожного вокзала. Вскоре ООО «Гуд`Ок» должно приступить к разработке проекта планировки территории. Судя по сообщению на сайте мэрии, речь идет об участке площадью 39,66 га в границах улиц Агибалова, Красноармейской, Урицкого, Мечникова, 

17 июня 2019, 11:41
Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры

Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры

В столице 63-го региона местная жительница задолжала за пользование квартирой 3 млн рублей. Фирма, которая сдала жилье этой даме, обратилась в суд. Квартира площадью 178 квадратных метров располагалась в престижном районе города. Служители Фемиды рассмотрели дело и встали на сторону 
10 июня 2019, 04:12
В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома

В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома

Владельцы частных домов в нашем регионе, возможно, будут платить двойной налог - комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы рассмотрел идею администрации Новокуйбышевска. Чиновники предлагают внести изменения в федеральное законодательство в части сбора имущественных налогов.
3 июня 2019, 10:40
Бензин в России может подорожать на 10 %

Бензин в России может подорожать на 10 %

Цены на бензин на независимых сетях АЗС в ближайший месяц могут резко пойти вверх — с таким заявлением выступил «Независимый топливный союз» России. В организации предупреждают о росте как минимум на 10 %. Причина в удорожании топлива на биржах, в 
23 мая 2019, 07:40
В стране могут установить минимальную цену на пиво

В стране могут установить минимальную цену на пиво

Росалкоголь предложил установить минимальные розничные цены на пиво, заявили в Минфине России. Ведомство уже с февраля прорабатывает этот вопрос. На сегодня участники рынка до сих пор спорят о целесообразности меры: небольшие игроки выступают за «минималку», крупные - категорически против. Министерству 

21 мая 2019, 12:55
Цены на зарубежные туры для россиян выросли в среднем на 15-20%

Цены на зарубежные туры для россиян выросли в среднем на 15-20%

Летний отдых подорожал. Цены на зарубежные туры вслед за удорожанием авиатоплива выросли, в среднем, на 15-20 %. Из-за этого в федеральной Ассоциации туроператоров значительного роста турпотока не ждут. Предполагают, что россияне будут отдавать предпочтение местным курортам. Рост летнего турпотока в 
13 мая 2019, 09:59
В Самаре

В Самаре "ЖКС" пригрозили отзывом лицензии

Крупнейшей управляющей компании Самары - ООО "Жилищно-коммунальная система", обслуживающей более 1200 многоквартирных домов в Октябрьском, Железнодорожном и Советском районах пригрозили отзывом лицензии. Лицензионная комиссия областной Госжилинспекции уличила коммунальщиков в нарушении требований Жилищного кодекса России. Как выяснилось, в Самарской области название 
6 мая 2019, 08:38
Чиновники будут сообщать, в каких новостройках застройщики продают квартиры без открытия эскроу-счетов

Чиновники будут сообщать, в каких новостройках застройщики продают квартиры без открытия эскроу-счетов

После 1 июля текущего года региональные власти обяжут обнародовать информацию о том, в каких новостройках застройщики продают квартиры без открытия счетов эскроу, заявили в Минстрое России. Перечень проектов жилищного строительства, которые реализуются по старым правилам, власти субъектов должны размещать в 
8 апреля 2019, 07:46
В застройке в Самарской области находится более 2 млн кв.м. жилья

В застройке в Самарской области находится более 2 млн кв.м. жилья

Свыше 2 млн квадратных метров жилья в Самарской области сейчас находится в застройке. Это может помочь выполнить план по вводу жилья в 63-м регионе на 2019 год. Напомним, он составляет 2,7 млн квадратных метров. При этом за 2 месяца с 
22 марта 2019, 01:30
Кто сможет рассчитывать на мораторий по ипотеке?

Кто сможет рассчитывать на мораторий по ипотеке?

Жизнь тех, кто платит ипотеку, похоже, станет легче. Депутаты Государственной думы в этот четверг приняли в первом чтении законопроект об «ипотечных каникулах». Он позволяет заемщикам уменьшить или отсрочить платежи в случае возникновения сложных жизненных обстоятельств. Максимально — на 6 месяцев. 
21 марта 2019, 07:52
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх