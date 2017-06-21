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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Долго искали адрес: Сызранка родила дома до приезда

Долго искали адрес: Сызранка родила дома до приезда "скорой"

Сегодня, 19 июня, утром в одном из частных домов Сызрани 38-летняя женщина родила девочку весом 2 кг 420 граммов, передает «КТВ ЛУЧ». Прибывшим врачам "Скорой помощи" осталось только перерезать пуповину и госпитализировать мать с младенцем в Перинатальный центр ЦГБ.
19 июня 2017, 11:29
Магнитовская фура, бензовоз и рефрижератор столкнулись на М-5 под Сызранью

Магнитовская фура, бензовоз и рефрижератор столкнулись на М-5 под Сызранью

Сегодня, 14 июня, около 17:00 на трассе М-5 «Урал» у села Старое Томышево Новоспасского района Ульяновской области произошло ДТП с участием трёх транспортных средств.
 
Как пишет «КТВ – Луч», там столкнулись три грузовика - бензовоз, магнитовская фура MAN 
14 июня 2017, 10:57
В Сызрани нашли артиллерийский снаряд

В Сызрани нашли артиллерийский снаряд

Сегодня, 13 июня, днем около одного из домов по улице Ударная обнаружили ржавый артиллерийский снаряд 76-миллиметрового калибра. Как пишет «КТВ Луч», боеприпас нашли рабочие, копали траншею под фундамент.

К месту ЧП были вызваны оперативные службы. Место опасной находки 
13 июня 2017, 11:18
Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти

Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти

Сегодня, 11 июня, в соцсети ВК был опубликован пост о помощи для пострадавшей в ДТП под Сызранью уроженки Тольятти Дарьи М. (на фото). Помочь всех неравнодушных просит подруга пострадавшей – Ксения М. Дарья находится в настоящий момент на лечении 
11 июня 2017, 04:41
Фото: как самарские полицейские спасали новорожденных телят

Фото: как самарские полицейские спасали новорожденных телят

В Богатовском районе Самарской области раскрыта кража телят. Новорожденных животных похитили с территории фермерского предприятия. Сумму ущерба руководитель организации оценил в 60 тысяч рублей.

Как установили полицейские, к краже оказались причастны двое работников фермы 36 и 45 лет. Оказалось, 
8 июня 2017, 05:11
В Самаре мужчина через окно проник в храм, но ограбить не смог

В Самаре мужчина через окно проник в храм, но ограбить не смог

В Промышленном районе Самары предотвратили ограбление православного собора. Рано утром в церкви сработала сигнализация, туда быстро прибыли сотрудники Росгвардии. В помещении задержали мужчину, собиравшего ценные вещи. Выяснилось, что он проник в здание, взломав окно.
 
Подозреваемому 38 лет, в прошлом 

7 июня 2017, 11:14
Самарский школьник украл 350 пачек сигарет и раздал знакомым

Самарский школьник украл 350 пачек сигарет и раздал знакомым

В Самаре полицейские раскрыли кражу сигарет в микрорайоне Волгарь. 350 пачек были похищены из магазина на улице Осетинской. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей. Работники точки рассказали, что обнаружили пропажу в середине мая. Силовики просмотрели видео, снятое камерами наблюдения. Выяснилось, 

7 июня 2017, 09:29
У сельчанки из Немчанки вынесли мясо и подсолнечное масло

У сельчанки из Немчанки вынесли мясо и подсолнечное масло

В Борском районе задержали 41-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в краже, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

40-летняя жительница деревни Немчанка сообщила стражам порядка, что неизвестный проник в ее частный дом и похитил продукты питания.
 
Во время допроса мужчина, злоупотребляющий 

27 мая 2017, 01:39
Житель Жигулевска решил не платить алименты и сдал КамАЗ на металлолом

Житель Жигулевска решил не платить алименты и сдал КамАЗ на металлолом

В Жигулевске возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, сообщившего о преступлении, которого не было, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Мужчина позвонил в полицию и поведал, что с базы стройматериалов угнали принадлежащий ему автомобиль КамАЗ.
 
Сотрудники 
24 апреля 2017, 11:02
Колесо обозрения в парке Гагарина признали металлоломом

Колесо обозрения в парке Гагарина признали металлоломом

В парке Гагарина демонтируют колесо обозрения. Его состояние не соответствует техническим требованиям, поэтому дальнейшая эксплуатация невозможна. Конструкция пойдет на металлолом. Появится ли теперь в парке новое колесо, пока не известно.

Напомним, разбирать колесо обозрения начали еще летом. Ранее 
18 ноября 2016, 02:48
16-летний подросток похитил в Самаре автобус и сдал его на металлолом

16-летний подросток похитил в Самаре автобус и сдал его на металлолом

Полиция расследует уголовное дело о краже автобуса «ПАЗ». О пропаже машины заявила владелица – 46-летняя жительница Самары. Транспортное средство было припарковано возле дома по ул. Георгия Димитрова.

По подозрению в причастности к совершению преступления задержан 16-летний подросток, воспитанник одного из социальных 

21 апреля 2014, 11:54
25-летний житель Жигулевска незаконно заработал на сдаче металлолома 2 млн рублей

25-летний житель Жигулевска незаконно заработал на сдаче металлолома 2 млн рублей

В Жигулевске возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства. По версии правоохранителей, 25-летний житель города занимался сбором металлолома, не имея на это необходимого разрешения, и заработал 2 миллиона рублей. Установлено, что незаконной деятельностью предприимчивый молодой человек занимался с июля 2013 

13 марта 2014, 12:07
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