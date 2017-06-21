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Долго искали адрес: Сызранка родила дома до приезда "скорой"
Сегодня, 19 июня, утром в одном из частных домов Сызрани 38-летняя женщина родила девочку весом 2 кг 420 граммов, передает «КТВ ЛУЧ». Прибывшим врачам "Скорой помощи" осталось только перерезать пуповину и госпитализировать мать с младенцем в Перинатальный центр ЦГБ.
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19 июня 2017, 11:29
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Магнитовская фура, бензовоз и рефрижератор столкнулись на М-5 под Сызранью
Сегодня, 14 июня, около 17:00 на трассе М-5 «Урал» у села Старое Томышево Новоспасского района Ульяновской области произошло ДТП с участием трёх транспортных средств.
Как пишет «КТВ – Луч», там столкнулись три грузовика - бензовоз, магнитовская фура MAN …
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14 июня 2017, 10:57
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В Сызрани нашли артиллерийский снаряд
Сегодня, 13 июня, днем около одного из домов по улице Ударная обнаружили ржавый артиллерийский снаряд 76-миллиметрового калибра. Как пишет «КТВ Луч», боеприпас нашли рабочие, копали траншею под фундамент.
К месту ЧП были вызваны оперативные службы. Место опасной находки …
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13 июня 2017, 11:18
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Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти
Сегодня, 11 июня, в соцсети ВК был опубликован пост о помощи для пострадавшей в ДТП под Сызранью уроженки Тольятти Дарьи М. (на фото). Помочь всех неравнодушных просит подруга пострадавшей – Ксения М. Дарья находится в настоящий момент на лечении …
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11 июня 2017, 04:41
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Фото: как самарские полицейские спасали новорожденных телят
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8 июня 2017, 05:11
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В Самаре мужчина через окно проник в храм, но ограбить не смог
В Промышленном районе Самары предотвратили ограбление православного собора. Рано утром в церкви сработала сигнализация, туда быстро прибыли сотрудники Росгвардии. В помещении задержали мужчину, собиравшего ценные вещи. Выяснилось, что он проник в здание, взломав окно.
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7 июня 2017, 11:14
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Самарский школьник украл 350 пачек сигарет и раздал знакомым
В Самаре полицейские раскрыли кражу сигарет в микрорайоне Волгарь. 350 пачек были похищены из магазина на улице Осетинской. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей. Работники точки рассказали, что обнаружили пропажу в середине мая. Силовики просмотрели видео, снятое камерами наблюдения. Выяснилось, …
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7 июня 2017, 09:29
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У сельчанки из Немчанки вынесли мясо и подсолнечное масло
В Борском районе задержали 41-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в краже, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
40-летняя жительница деревни Немчанка сообщила стражам порядка, что неизвестный проник в ее частный дом и похитил продукты питания.
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27 мая 2017, 01:39
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Житель Жигулевска решил не платить алименты и сдал КамАЗ на металлолом
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24 апреля 2017, 11:02
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Колесо обозрения в парке Гагарина признали металлоломом
В парке Гагарина демонтируют колесо обозрения. Его состояние не соответствует техническим требованиям, поэтому дальнейшая эксплуатация невозможна. Конструкция пойдет на металлолом. Появится ли теперь в парке новое колесо, пока не известно.
Напомним, разбирать колесо обозрения начали еще летом. Ранее …
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18 ноября 2016, 02:48
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16-летний подросток похитил в Самаре автобус и сдал его на металлолом
Полиция расследует уголовное дело о краже автобуса «ПАЗ». О пропаже машины заявила владелица – 46-летняя жительница Самары. Транспортное средство было припарковано возле дома по ул. Георгия Димитрова.
По подозрению в причастности к совершению преступления задержан 16-летний подросток, воспитанник одного из социальных …
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21 апреля 2014, 11:54
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25-летний житель Жигулевска незаконно заработал на сдаче металлолома 2 млн рублей
В Жигулевске возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства. По версии правоохранителей, 25-летний житель города занимался сбором металлолома, не имея на это необходимого разрешения, и заработал 2 миллиона рублей. Установлено, что незаконной деятельностью предприимчивый молодой человек занимался с июля 2013 …
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13 марта 2014, 12:07