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Пять человек получили травмы в аварии с пассажирским автобусом в Самарской области
Крупное ДТП произошло 28 марта в Красноармейском районе Самарской области. В районе 44 километра трассы "Самара-Волгоград-Красноармейское-Пестравка" автоледи на «Шкоде» выезжала со второстепенной дороги. Во время маневра женщина не уступила дорогу пассажирскому автобусу «Неоплан». Произошло столкновение.
В результате аварии пострадала водитель легковушки …
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28 марта 2018, 06:35
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В Самаре «Приора» проехалась по Grand Vitara и Qashqai, есть фото ДТП
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28 марта 2018, 03:55
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14-летняя школьница пострадала в ДТП под мостом в Самаре
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28 марта 2018, 03:09
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Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре
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28 марта 2018, 02:08
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Два грузовика и легковушка столкнулись в Самарской области
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27 марта 2018, 02:29
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Два человека погибли после столкновения "ГАЗона Некст" и легковушки в Самарской области
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27 марта 2018, 09:13
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4 пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Самаре
Сегодня, 25 марта, около 10 часов дня в Кировском районе Самары произошло ДТП. Есть пострадавшие. Первую помощь им оказали прибывшие инспекторы ГИБДД.
По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2114» при повороте не уступил дорогу пассажирской "Газели". В результате происшествия четыре пассажира …
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25 марта 2018, 12:59
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Прохожий спас продавщицу от вооруженного грабителя в Сызрани
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23 марта 2018, 08:15
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1,5 кг героина нашли полицейские у банды наркосбытчиков из Самары
В Самаре арестованы подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. По версии силовиков, в банду наркосбытчиков, распространявших героин в Самаре и Тольятти, входило четверо жителей региона. Полицейские их задержали. Силовики с обыском пришли домой к двоим подозреваемым и нашли героин. Наркотики были …
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23 марта 2018, 02:03
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Кашу по цене металлоискателя продал в Вологду 19-летний житель Самары
В Самаре полицейские раскрыли мошенничество в сфере интернет-торговли. Подозреваемый – 19-летний житель Самары. По данным силовиков, он разместил в интернете объявление о продаже металлоискателя и, получив за него деньги, отправил покупателю кашу с углем.
Полицейские установили, что приложенное к объявлению фото …
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23 марта 2018, 12:13
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Массовая проверка водителей на трезвость стартует в Самаре
В Самаре сотрудники ГИБДД проведут операцию «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей.
«Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих наиболее серьезную угрозу для безопасности всех участников дорожного движения», - сообщили в отделении пропаганды …
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22 марта 2018, 07:00
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Пьяный водитель устроил массовое ДТП с 4 авто под Самарой
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16 марта 2018, 03:41
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В Самарской области на М-5 произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
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23 января 2018, 01:35