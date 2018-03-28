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Материалы по теме:

Пять человек получили травмы в аварии с пассажирским автобусом в Самарской области

Пять человек получили травмы в аварии с пассажирским автобусом в Самарской области

Крупное ДТП произошло 28 марта в Красноармейском районе Самарской области. В районе 44 километра трассы "Самара-Волгоград-Красноармейское-Пестравка" автоледи на «Шкоде» выезжала со второстепенной дороги. Во время маневра женщина не уступила дорогу пассажирскому автобусу «Неоплан». Произошло столкновение.

В результате аварии пострадала водитель легковушки 

28 марта 2018, 06:35
В Самаре «Приора» проехалась по Grand Vitara и Qashqai, есть фото ДТП

В Самаре «Приора» проехалась по Grand Vitara и Qashqai, есть фото ДТП

В Самаре на улице 
28 марта 2018, 03:55
14-летняя школьница пострадала в ДТП под мостом в Самаре

14-летняя школьница пострадала в ДТП под мостом в Самаре

В Самаре во вторник, 27 марта, в результате ДТП пострадала 14-летняя школьница. Кроме 
28 марта 2018, 03:09
Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре

Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре

В Самаре около ТЦ «Мега» произошло массовое ДТП с участием общественного транспорта. В 
28 марта 2018, 02:08
Два грузовика и легковушка столкнулись в Самарской области

Два грузовика и легковушка столкнулись в Самарской области

Авария с участием трех машин произошла 26 марта в Ставропольском районе Самарской области. 26-летний водитель грузовой «ГАЗели» ехал по трассе М-5 со стороны регионального центра. На 991-м километре дороги молодой человек превысил скорость, не справился с управлением и врезался в 

27 марта 2018, 02:29
Два человека погибли после столкновения

Два человека погибли после столкновения "ГАЗона Некст" и легковушки в Самарской области

Вечером 26 марта в Самарской области произошло крупное ДТП. Все случило на 932-м километре трассы М-5 в районе поворота на Междуреченск.

Водитель на автомобиле ВАЗ-2106 двигался по дороге со стороны Самары в направлении Москвы. На одном из участков он выехал на 

27 марта 2018, 09:13
4 пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Самаре

4 пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Самаре

Сегодня, 25 марта, около 10 часов дня в Кировском районе Самары произошло ДТП. Есть пострадавшие. Первую помощь им оказали прибывшие инспекторы ГИБДД.

По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2114» при повороте не уступил дорогу пассажирской "Газели". В результате происшествия четыре пассажира 
25 марта 2018, 12:59
Прохожий спас продавщицу от вооруженного грабителя в Сызрани

Прохожий спас продавщицу от вооруженного грабителя в Сызрани

Около восьми часов вечера в магазин зашел неизвестный мужчина, и, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовал отдать ему деньги. Продавщица набросилась на визитера  и стянула с него куртку.

В Сызрани прохожий помог полицейским предотвратить преступление и задержать вооруженного грабителя. 
23 марта 2018, 08:15
1,5 кг героина нашли полицейские у банды наркосбытчиков из Самары

1,5 кг героина нашли полицейские у банды наркосбытчиков из Самары

В Самаре арестованы подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. По версии силовиков, в банду наркосбытчиков, распространявших героин в Самаре и Тольятти, входило четверо жителей региона. Полицейские их задержали. Силовики с обыском пришли домой к двоим подозреваемым и нашли героин. Наркотики были 

23 марта 2018, 02:03
Кашу по цене металлоискателя продал в Вологду 19-летний житель Самары

Кашу по цене металлоискателя продал в Вологду 19-летний житель Самары

В Самаре полицейские раскрыли мошенничество в сфере интернет-торговли. Подозреваемый – 19-летний житель Самары. По данным силовиков, он разместил в интернете объявление о продаже металлоискателя и, получив за него деньги, отправил покупателю кашу с углем.

Полицейские установили, что приложенное к объявлению фото 

23 марта 2018, 12:13
Массовая проверка водителей на трезвость стартует в Самаре

Массовая проверка водителей на трезвость стартует в Самаре

В Самаре сотрудники ГИБДД проведут операцию «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей.

«Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих наиболее серьезную угрозу для безопасности всех участников дорожного движения», - сообщили в отделении пропаганды 

22 марта 2018, 07:00
Пьяный водитель устроил массовое ДТП с 4 авто под Самарой

Пьяный водитель устроил массовое ДТП с 4 авто под Самарой

Под Самарой в четверг, 15 марта, произошло массовое ДТП. В Волжском районе пьяный водитель Chevrolet Cobalt разбил три автомобиля. Авария произошла около семи часов утра на 9-м километре дороги Волжский – Курумоч – «Урал».

По данным полицейских, автомобиль двигался со стороны 

16 марта 2018, 03:41
В Самарской области на М-5 произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Самарской области на М-5 произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Самарской области в районе Жигулевска на трассе М-5 «Урал» произошло массовое ДТП. Столкнулись три машины – иномарки Hyundai Solaris, Toyota Hilux и грузовая «Газель». Это случилось в понедельник, 22 января, около 15 часов. Есть пострадавшие.

По предварительным сведениям 
23 января 2018, 01:35
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