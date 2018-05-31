33 пожарных тушили балконы на двух этажах общежития в Самаре В Самаре в воскресенье, 27 мая, произошел пожар в многоэтажке на Металлурге. Возгорание произошло в доме, расположенном на улице Строителей. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 13:54. По словам очевидцев, открытым пламенем горели балконы на двух этажах. К месту …