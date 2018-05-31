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Ураган разбушевался: У здания аэропорта Курумоч снесло часть крыши
Сегодня, 30 мая, около 20:00 на Самарскую область обрушился ураган. Начался дождь, поднялся сильный ветер. Его порывы местами достигали 30 метров в секунду, передает портал 63.ru. Жителям мегаполиса удалось снять стихию на видео. О предстоящем природном катаклизме жителей региона …
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30 мая 2018, 11:14
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Пришло новое сообщение МЧС о плохой погоде в Самарской области
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30 мая 2018, 04:00
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О плохой погоде предупредило МЧС жителей Самарской области
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29 мая 2018, 02:55
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33 пожарных тушили балконы на двух этажах общежития в Самаре
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28 мая 2018, 09:24
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Из-за ожидаемых заморозков самарцам рекомендовали одеваться теплее
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24 мая 2018, 04:14
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Ураган, новые беды: В Тимашево снесло крышу у школы
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30 апреля 2018, 09:50
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Ураган сорвал крышу с ТЦ в Самарской области
Вчера, 29 апреля, стал известен еще один итог прохождения шквалистого ветра по Самарской области. В соцсетях появляются новые фотографии из разных населенных пунктов губернии, где жители рассказывают о последствиях урагана, пишет TLTgorod
Очередные фото пришли из Похвистнево.
Как …
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30 апреля 2018, 08:06
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Шквалистый ветер опрокинул на тольяттинца уличный холодильник с напитками
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29 апреля 2018, 07:07
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В Самаре ночью горели автосервиc и жилой дом на Главной
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15 ноября 2017, 10:49
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Под Самарой сбросили отходов на 90 миллионов рублей
90 миллионов рублей составил ущерб от незаконной свалки в Богатовском районе области. Как сообщает Самарская межрайонная природоохранная прокуратура, в результате проведенной проверки выяснилось, что на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 4,5 гектара вывозились производственные и бытовые отходы. При этом ущерб …
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7 августа 2017, 03:54
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По факту разлива серной кислоты под Самарой завели уголовное дело
В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Речь идет об инциденте, произошедшем в середине ноября на территории Красноярского района Самарской области. В ночь на 17 ноября из цистерны грузовика «МАЗ» …
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29 декабря 2015, 02:24
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Ущерб от засухи в Самарской области составил 1,5 млрд рублей
В Самарской области оценили последствия аномальной жары. Ущерб составил полтора миллиарда рублей. От засухи погибло 170 тысяч гектаров посевов, пострадало 290 региональных хозяйств.
Напомним, режим чрезвычайной ситуации был введен на территории 12 муниципальных районов. В результате удалось собрать 670 …
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24 сентября 2015, 10:34