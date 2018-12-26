В блогах: пожар на складе пиротехники в Самаре … В группе "Самара" соцсети "ВКонтакте" выложили видео пожара на Заводском шоссе. Там на территории одной из промзон загорелся склад пиротехники. Хлопушки и петарды взрывались почти каждую секунду. Как в новогоднюю ночь. То ли кто-то неудачно покурил, то ли кто-то