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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

Фан-посольство Англии открылось в Самаре

Фан-посольство Англии открылось в Самаре

В пятницу, 6 июля, в Самаре заработало фан-посольство Англии. Напомним, что уже сегодня на стадионе «Самара Арена» за путевку в полуфинал сразятся сборные Англии и Швеции. За игрой своих футболистов будут наблюдать около 9 тысяч иностранных болельщиков - 5,5 шведов 
7 июля 2018, 10:06
На 200% выросла нагрузка на сотовую связь в дни матчей ЧМ-2018 в Самаре

На 200% выросла нагрузка на сотовую связь в дни матчей ЧМ-2018 в Самаре

В дни матчей на стадионе "Самара-Арена" и в фан-зоне на площади Куйбышева пиковая нагрузка на сети сотовой связи вырастала до 200%. В другое время она лишь на 17% превышала обычные показатели. Об этом рассказал врио руководителя областного департамента информационных технологий 

6 июля 2018, 05:37
224 тысячи болельщиков ЧМ-2018 в июне посетили Самару

224 тысячи болельщиков ЧМ-2018 в июне посетили Самару

За июнь в Самаре побывали 224 тысячи туристов. Благодаря своей популярности у болельщиков Самара заняла 4 место в топе самых любимых городов-организаторов Мундиаля после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

Кстати, средний рост турпотока по 11 городам, где проходят матчи футбольного 
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Коза Забияка предсказала, кто победит в матче 1/4 финала ЧМ-2018 в Самаре

Коза Забияка предсказала, кто победит в матче 1/4 финала ЧМ-2018 в Самаре

В субботу, 7 июля, на стадионе «Самара Арена» сразятся за путевку в полуфинал ЧМ-2018 сборные Англии и Швеции. На матче за свои команды будут болеть около 9 тысяч иностранных болельщиков — 5,5 тысяч шведов и 3,5 тысяч англичан. Игра начнется 
6 июля 2018, 03:55
Названо место Самары в рейтинге посещаемости матчей ЧМ-2018

Названо место Самары в рейтинге посещаемости матчей ЧМ-2018

В Самаре в понедельник, 2 июля, состоялся матч 1/8 финала ЧМ-2018. Сборная Бразилии обыграла сборную Мексики со счетом 2:0. Вопреки «предсказанию» самарского оракула Козы-Забияки, которая пророчила победу мексиканской команды. За этой игрой с трибун «Самара Арены» наблюдали почти 42 тыс. 
3 июля 2018, 09:49
Известный бразильский «фанат-матерщинник» показал фото из Самары

Известный бразильский «фанат-матерщинник» показал фото из Самары

В Самару на матч сборных Бразилии и Мексики, который в рамках 1/8 финала ЧМ-2018 пройдет на стадионе «Самара Арена», приехал известный бразильский болельщик Томер Савойя. В соцсети появилось фото: фанат стоит перед стелой «Самара» на въезде в город. Томер Савойя 

2 июля 2018, 05:56
Рианна и сбежавший муж: кто болеет за сборные Бразилии и Мексики

Рианна и сбежавший муж: кто болеет за сборные Бразилии и Мексики

В Самаре в понедельник, 2 июля, состоится матч 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу: на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные Бразилии и Мексики. Напомним, «делегации болельщиков» из этих стран в числе самых многочисленных. По данным РФС, бразильцы купили более 70 тысяч 
2 июля 2018, 10:59
Футболисты сборной Бразилии прилетели в Самару

Футболисты сборной Бразилии прилетели в Самару

В Самару прилетели футболисты сборной Бразилии. После посадки в аэропорту «Курумоч» они отправились в отель «Lotte». Матч у южноамериканцев назначен на 2 июля. На стадионе «Самара Арена» «пентакампионы» сразятся со сборной Мексики за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

Напомним, 

1 июля 2018, 10:42
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