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Фан-посольство Англии открылось в Самаре
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7 июля 2018, 10:06
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На 200% выросла нагрузка на сотовую связь в дни матчей ЧМ-2018 в Самаре
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6 июля 2018, 05:37
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224 тысячи болельщиков ЧМ-2018 в июне посетили Самару
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6 июля 2018, 04:33
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Коза Забияка предсказала, кто победит в матче 1/4 финала ЧМ-2018 в Самаре
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6 июля 2018, 03:55
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Названо место Самары в рейтинге посещаемости матчей ЧМ-2018
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3 июля 2018, 09:49
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Известный бразильский «фанат-матерщинник» показал фото из Самары
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2 июля 2018, 05:56
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Рианна и сбежавший муж: кто болеет за сборные Бразилии и Мексики
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2 июля 2018, 10:59
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Футболисты сборной Бразилии прилетели в Самару
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1 июля 2018, 10:42