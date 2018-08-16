15 августа глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание. Одним из вопросов стало обсуждение недочетов недавно благоустроенных объектов города. Особое внимание было уделено состоянию четвертой очереди набережной, качество ремонта которой уже не раз становилось объектом критики.
К подрядчику, выполнявшему работы, возник целый ряд претензий. Среди них значатся: сползание грунта с газонной части, неисправность в работе подъемника для маломобильных граждан, системы фильтрации воды в фонтане и системы освещения и отсутствие системы видеонаблюдения, предусмотренной по проекту. Всего имеются 68 замечаний, из которых подрядчик устранил менее половины. Глава города раскритиковала скорость выполнения работ и потребовала ужесточить контроль над ними.
Также, стала известна причина, по которой склон набережной размывало во время сильных ливней. Основная версия – при составлении проекта не были учтены дождевые потоки. Для точного установления причин проект реконструкции набережной сейчас проходит экспертизу.
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