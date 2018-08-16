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Материалы по теме:

Вечерняя программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерняя программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Завершается подготовка вечернего выпуска программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». Об основных событиях уходящего дня зрителям расскажут ведущая Евгения Гуляева и наши корреспонденты. Пока есть немного времени, предлагаем ознакомиться с главными темами:

- Валютные качели. Стоит ли ждать дальнейшего ослабления 
15 августа 2018, 06:03
Концерт классической музыки «OPEN ОПЕРА» пройдет на площади Куйбышева в Самаре

Концерт классической музыки «OPEN ОПЕРА» пройдет на площади Куйбышева в Самаре

Самарский академический театр оперы и балета приглашает зрителей 19 августа в 18:00 на концерт «OPEN ОПЕРА», который состоится на площади Куйбышева.

Перед зрителями прозвучат арии, дуэты и песни из  популярных классических произведений в исполнении ведущих солистов театра – Андрея 
15 августа 2018, 01:50
В РПЛ может появиться стабилизационный фонд

В РПЛ может появиться стабилизационный фонд

У Российской  премьер-лиги вскоре может появиться стабилизационный фонд помощи клубам, заявил президент РПЛ Сергей Прядкин. По его словам, к руководству организации с таким предложением обратились сразу несколько команд, и оно было поддержано. Условия получения помощи будут равными для каждого клуба 

15 августа 2018, 12:35
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В Самаре реконструируют улицы Революционную и Челюскинцев

В Самаре реконструируют улицы Революционную и Челюскинцев

Департамент градостроительства Самары выпустил распоряжение о реконструкции двух улиц. Речь идет об участке Челюскинцев от Ново-Садовой до Московского шоссе и отрезке Революционной между Скляренко и Московским шоссе.

Сейчас необходимо подготовить проект планировки и межевания территорий под объектами. Кроме того, там нужно 

31 июля 2018, 01:12
В Самаре установят арт-объект в честь хита «Синей птицы»

В Самаре установят арт-объект в честь хита «Синей птицы»

Ко Дню города в Самаре, который отмечается 8 сентября, в областной столице установят скульптурную композицию «Клен» в честь хита «Синей птицы», впервые исполненного в Куйбышеве. 

«Естественно, скульптура изготовлена за счёт спонсорских средств, без копейки бюджета», - написал в своем 
27 июля 2018, 06:01
В Самарской области пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша

В Самарской области пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша

29 июля в Красноярском районе Самарской области состоится исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения». Он пройдет на загородной базе «Ратибор».

Фестиваль будет посвящен легендарной битве Тимура и Тохтамыша, которая состоялась на реке Кондурче в июне 1391 года. Это сражение во многом ускорило 

25 июля 2018, 01:25
Улицу Мичурина в Самаре могут продлить до Врубеля в следующем году

Улицу Мичурина в Самаре могут продлить до Врубеля в следующем году

Реконструкция улицы Мичурина в Самаре может начаться в следующем году. В числе прочих работ запланировано продление дороги от улицы Революционной до Врубеля. Проект трассы уже готов и прошел необходимую экспертизу. Однако  в этом году начать его реализацию не получится из-за 

20 июля 2018, 02:36
Определен подрядчик, который построит дождевую канализацию для фабрики-кухни в Самаре

Определен подрядчик, который построит дождевую канализацию для фабрики-кухни в Самаре

 Определена компания, которая займется строительством дождевой канализации для самарской фабрики-кухни. Торги выиграло ООО "Строительная Компания Сервис-Д". За выполнение работ подрядчик получит 5,9 миллиона рублей. Они должны быть завершены в течение 45 дней с момента поступления заявки от заказчика.

Согласно условиям контракта, 

16 июля 2018, 05:30
Фестиваль пляжных видов спорта пройдет в Самаре

Фестиваль пляжных видов спорта пройдет в Самаре

18 июля в столице губернии начнется фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest» . Мероприятие развернется на набережной Волги. Всего в нем ожидается до 1000 участников.

Соревнования будут проходить в четырех дисциплинах: пляжный волейбол, пляжный теннис, пляжный футбол, пляжное регби. 

13 июля 2018, 09:42
Похож на мавзолей: Дмитрий Азаров раскритиковал новый фонтан на четвертой очереди набережной в Самаре

Похож на мавзолей: Дмитрий Азаров раскритиковал новый фонтан на четвертой очереди набережной в Самаре

Несколько недель назад в Самаре после реконструкции открыли четвертую очередь набережной. Работы шли почти год. Чиновники отчитались о том, что там уложили новую плитку, построили фонтан, хозяйственно-бытовой комплекс и многое другое. Однако не всем самарцам обновленная набережная пришлась по вкусу. 

9 июля 2018, 03:33
Болельщики из Австралии и Дании сыграют в футбол на набережной в Самаре

Болельщики из Австралии и Дании сыграют в футбол на набережной в Самаре

В Самаре накануне матча сборных Австралии и Дании в рамках ЧМ-2018 состоится игра болельщиков этих национальных команд. Встреча фанатов состоится на набережной Волги на Первомайском спуске в среду, 20 июня, в 17 часов. А на следующий день 21 июня вместе 

19 июня 2018, 05:17
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