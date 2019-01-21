|
Снег, метель и ветер: самарцев предупреждают об ухудшении погоды
|
21 января 2019, 05:56
|
В Самаре на резервную схему переведены 11 домов и два учебных заведения
|
21 января 2019, 04:50
|
В Самаре столкнулись такси: травмы получила пассажирка
|
21 января 2019, 04:22
|
Полицейские нашли у пассажира маршрутки в Тольятти марихуану в брюках
Необычную находку обнаружили сотрудники ДПС у пассажира маршрутки на контрольно-пропускном пункте полиции «Рубеж» в Комсомольском районе. Шофер автобуса нарушил правила, полицейские остановили его. Во время беседы силовики заметили, что пассажир микроавтобуса заметно нервничал, и решили обыскать мужчину. Во время осмотра …
|
21 января 2019, 03:17
|
БТР рухнул в ущелье: срочник из Сызрани погиб в горах Абхазии
Сейчас специалисты выясняют причины ЧП в Абхазии, где в ущелье реки Кодори упал БТР. Погибли челябинец Алексей Аниськин, водитель БТР и 21-летний механик, срочник из Сызрани, пишет ura.news. По информации издания, рано утром 18 января бронетранспортер с солдатами ехал …
|
21 января 2019, 02:43
|
Дмитрий Азаров рассказал, почему некоторые министры остаются с приставкой «врио»
|
18 января 2019, 02:57
|
Руководитель департамента опеки мэрии Самары уходит после 26 лет работы
|
15 января 2019, 07:46
|
Назначен и.о. руководителя самарской налоговой службы
В налоговой региона серьезные перестановки: и.о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области назначена Ольга Крикова, которая ранее была замом главы ведомства. Об этом говорится на официальном сайте УФНС. Напомним, что Александр Вихров, возглавлявший областное управление налоговой с 2015 …
|
15 января 2019, 04:38
|
Врио руководителя госжилинспекции Самарской области назначили экс-сотрудницу мэрии Новокуйбышевска
С пятницы, 11 января, врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области была назначена Виктория Каткова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Известно, что ранее она была руководителем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Новокуйбышевска.
Напомним, что прежний глава госжилинспекции Андрей …
|
11 января 2019, 05:15
|
Назначен новый глава Минстроя Самарской области
В понедельник, 17 декабря, стало известно, что новым министром строительства Самарской области стал бывший генеральный директор девелоперской компании «Древо» Евгений Чудаев. Напомним, что кресло руководителя ведомства стало вакантным после того, как экс-министр Александр Баландин 6 декабря возглавил Нефтегорский район. Губернатор …
|
17 декабря 2018, 04:35
Мы Вам перезвоним!