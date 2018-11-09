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Самарец не смог отметить юбилей супруги за границей из-за долгов за «коммуналку»
Драматическая история произошла недавно в Самарской области: жителя региона не пустили на юбилей супруги из-за долгов за «коммуналку». Мужчина не заплатил вовремя 394 тысячи рублей за газ, тепло и электроэнергию. Исполнительное производство о взыскании задолженности по платежам завели в Кинельском …
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9 ноября 2018, 12:04
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В Самаре снова перекрыли Алма-Атинскую
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9 ноября 2018, 11:47
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В Самаре стартовала укладка асфальта на Фрунзенском мосту
В четверг, 8 ноября, стартовала укладка первого асфальта на Фрунзенском мостовом переходе. Работы идут на развязке, которая соединит будущий мост с улицей Шоссейной. Для строительства дороги специалисты компании-подрядчика «Самаратрансстрой» решили применить новую технологию, которая в нашем регионе практически не использовалась. …
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9 ноября 2018, 11:25
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Продажи автомобилей LADA бьют рекорды
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9 ноября 2018, 11:02
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Взяли с поличным: в Самаре за взятку задержали трех силовиков
Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Самарской области завел уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного …
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9 ноября 2018, 10:38
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Новую дорогу в микрорайоне Волгарь построят в Самаре
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29 мая 2018, 07:01
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Между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции в Самаре будет ходить постоянный автобус
Администрация Самары ищет подрядчика на обслуживание автобусного маршрута №80. Он пролегает между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции. Автобус на этом направлении начал курсировать еще в апреле в тестовом режиме. Чуть позже было принято сделать его постоянным и присвоить отдельный номер.
Судя …
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15 мая 2018, 09:33
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Стало известно решение по автобусу Волгарь – пл. Революции в Самаре
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4 мая 2018, 01:06
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Новую дорогу из микрорайона «Волгарь» хотят построить в Самаре
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3 мая 2018, 05:24
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«Почта России» в Тольятти «сливает» персональные данные горожан?
«Почта России» в Тольятти (отделение на улице Автостроителей, 57), возможно, «сливает» персональные данные горожан. О вопиющем случае рассказали в паблике «ЧП Самара | Тольятти» соцсети «ВКонтакте».
«Пришло тут на днях извещение супруге, мол заберите посылочку свою с Любимой …
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6 января 2018, 06:32
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Лучший почтальон России из Сызрани отказалась от повышения
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4 марта 2017, 05:30
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С 2017 года в России почту начнут доставлять беспилотники
Почтовые пересылки в России с 2017 года будут совершаться при помощи беспилотников, рассказывают российские информагентства. Стратегическое предприятие «Почта России» собирается получить дроны, которые станут перевозить посылки и корреспонденцию в отдаленные регионы.
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19 декабря 2016, 12:26
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"Лето Банк" хотят переименовать
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7 сентября 2015, 03:52