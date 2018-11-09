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Материалы по теме:

Самарец не смог отметить юбилей супруги за границей из-за долгов за «коммуналку»

Самарец не смог отметить юбилей супруги за границей из-за долгов за «коммуналку»

Драматическая история произошла недавно в Самарской области: жителя региона не пустили на юбилей супруги из-за долгов за «коммуналку». Мужчина не заплатил вовремя 394 тысячи рублей за газ, тепло и электроэнергию. Исполнительное производство о взыскании задолженности по платежам завели в Кинельском 
9 ноября 2018, 12:04
В Самаре снова перекрыли Алма-Атинскую

В Самаре снова перекрыли Алма-Атинскую

Стало известно,  что 9 ноября в областной столице перекрыли дорогу на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской в районе дома № 72 по Алма-Атинской. Сейчас там ведутся земляные работы — на водоводе зафиксировали утечку. Напомним, что данный участок открыли буквально на 
9 ноября 2018, 11:47
В Самаре стартовала укладка асфальта на Фрунзенском мосту

В Самаре стартовала укладка асфальта на Фрунзенском мосту

В четверг, 8 ноября, стартовала укладка первого асфальта на Фрунзенском мостовом переходе. Работы идут на развязке, которая соединит будущий мост с улицей Шоссейной. Для строительства дороги специалисты компании-подрядчика «Самаратрансстрой» решили применить новую технологию, которая в нашем регионе практически не использовалась. 
9 ноября 2018, 11:25
Продажи автомобилей LADA бьют рекорды

Продажи автомобилей LADA бьют рекорды

Октябрь стал для АвтоВАЗа рекордным месяцем по объему продаж. В прошедшем месяце было реализовано 32 тысячи автомобилей LADA, что почти на 12 процентов больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба тольяттинского автогиганта. Всего за 10 месяцев текущего года в России было 
9 ноября 2018, 11:02
Взяли с поличным: в Самаре за взятку задержали трех силовиков

Взяли с поличным: в Самаре за взятку задержали трех силовиков

Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Самарской области завел уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного 
9 ноября 2018, 10:38
Новую дорогу в микрорайоне Волгарь построят в Самаре

Новую дорогу в микрорайоне Волгарь построят в Самаре

В жилом микрорайоне Волгарь Куйбышевского района построят новую дорогу по улице Осетинской. Такой решение было принято на публичных слушаниях с участием местных жителей. Трасса пройдет от примыкания Осетинской в Волгаре до выхода на улицу Народную. По информации мэрии Самары, мнений, 

29 мая 2018, 07:01
Между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции в Самаре будет ходить постоянный автобус

Между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции в Самаре будет ходить постоянный автобус

Администрация Самары ищет подрядчика на обслуживание автобусного маршрута №80. Он пролегает между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции. Автобус на этом направлении начал курсировать еще в апреле в тестовом режиме. Чуть позже было принято сделать его постоянным и присвоить отдельный номер.

Судя 

15 мая 2018, 09:33
Стало известно решение по автобусу Волгарь – пл. Революции в Самаре

Стало известно решение по автобусу Волгарь – пл. Революции в Самаре

В Самаре стало известно решение мэрии по автобусному маршруту микрорайон Волгарь – площадь Революции. Он включен в реестр муниципальных автобусных маршрутов под номером 80. Один автобус малой вместимости будет курсировать по схеме: Осетинская - Казачья – Шоссейная – Главная – 

4 мая 2018, 01:06
Новую дорогу из микрорайона «Волгарь» хотят построить в Самаре

Новую дорогу из микрорайона «Волгарь» хотят построить в Самаре

В Самаре назначены публичные слушания по вопросу строительства новой дороги в Куйбышевском районе. Ее собираются построить от примыкания улицы Осетинской в микрорайоне «Волгарь» с выходом на улицу Народную. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания пройдут в период 

3 мая 2018, 05:24
«Почта России» в Тольятти «сливает» персональные данные горожан?

«Почта России» в Тольятти «сливает» персональные данные горожан?

«Почта России» в Тольятти (отделение на улице Автостроителей, 57), возможно, «сливает» персональные данные горожан. О вопиющем случае рассказали в паблике «ЧП Самара | Тольятти» соцсети «ВКонтакте».

«Пришло тут на днях извещение супруге, мол заберите посылочку свою с Любимой 
6 января 2018, 06:32
Лучший почтальон России из Сызрани отказалась от повышения

Лучший почтальон России из Сызрани отказалась от повышения

Как уже сообщала ТЕРРА, Жанна Зуйкова из Сызрани получила звание лучшего почтальона страны по итогам 2016 года. Она стала победительницей конкурса, который проводила «Почта России» среди своих сотрудников. Жанна носит почту в Сызрани уже 7-ой год и знает свое дело, 
4 марта 2017, 05:30
С 2017 года в России почту начнут доставлять беспилотники

С 2017 года в России почту начнут доставлять беспилотники

Почтовые пересылки в России с 2017 года будут совершаться при помощи беспилотников, рассказывают российские информагентства. Стратегическое предприятие «Почта России» собирается получить дроны, которые станут перевозить посылки и корреспонденцию в отдаленные регионы.
Специальные беспилотники были испытаны еще летом этого года. Российская 

19 декабря 2016, 12:26

"Лето Банк" хотят переименовать

Одно из возможных новых названий – «Почтовый банк», пишут федеральные СМИ.

Глава ВТБ Андрей Костин пояснил, что название кредитного учреждения, которое создали в партнерстве ВТБ и «Почты России», должно отражать сущность банка, а значит, так или иначе быть связанным 
7 сентября 2015, 03:52
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