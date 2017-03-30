В микрорайоне «Южный город» появится еще одна школа, помимо уже строящейся; в Новокуйбышевске - новый образовательный центр и спорткомплекс. Проблемы развития инфраструктуры губернатор Самарской области Николай Меркушкин накануне обсудил с депутатами Государственной думы. В Тольятти получит поддержку проект многофункционального спортивного комплекса. Он должен появиться в Автограде в рамках подготовки к празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ.
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В Кинеле родителям школьников не вернули деньги, незаконно потраченные на ремонт директором школы искусств
Сегодня об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. Несмотря на представление надзорного ведомства, незаконно полученные и потраченные деньги не возвращены родителям воспитанников. Кроме того, в феврале директор потребовала от них новых пожертвований в конкретной сумме, что запрещено законом. Отметим, что …
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29 марта 2017, 10:01
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В Самаре заканчивают строительство школы нового поколениия
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29 марта 2017, 07:15
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Названы новые сроки строительства нового Дворца спорта в Самаре
Строительство нового здания Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре должно стартовать раньше, чем планировалось. Такую задачу поставил губернатор Самарской области Николай Меркушкин, изучив проектные решения. Демонтаж существующих конструкций предполагалось начать 1 июня, а затем строители должны были приступить к …
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27 марта 2017, 12:35
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Сегодня Николай Меркушкин встретился с представителями Ассоциации инновационных регионов России
Сегодня губернатор Николай Меркушкин встретился с представителями Ассоциации инновационных регионов России
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23 марта 2017, 06:08
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В Жигулевске подростки пожаловались на поборы в школе
Прокуратура Жигулевска начала проверку по фактам жалоб от учеников средней школы № 16.
Сотрудниками надзорного ведомства будут проверены доводы заявителей о незаконных сборах с родителей и учеников школы на оплату услуг уборщицы и охраны, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области.
В надзорное …
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22 марта 2017, 01:51
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23 марта в Самарской области стартует досрочный период сдачи Единого государственного экзамена
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21 марта 2017, 05:29
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В Кировском районе Самары построят 10 новых спортплощадок
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16 марта 2017, 11:05
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В Самаре будут работать 355 общественных советов территорий и 135 советов микрорайонов
Они будут заниматься проверкой технического состояния жилых домов для подготовки предложений о проведении ремонта, а также участвовать в организации публичных слушаний по проекту планировки территорий и приемке работ по благоустройству. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел губернатор …
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16 марта 2017, 04:00
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В блогах: беспредел бетоновозов в Южном Городе
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7 сентября 2016, 05:21
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ФАС: самарской компании придется доказать звание «застройщика №1»
Самарское управление ФАС обязало компанию «Юг-1» доказать, что она является «застройщиком №1». Именно такую формулировку использовали бизнесмены в собственной рекламе в средствах массовой информации. В надзорном ведомстве посчитали, что подобное утверждение содержит информацию «о превосходстве и лидерстве данного застройщика перед …
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12 июля 2016, 03:45
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Следственный комитет выясняет причину смерти пилота самолета ИЛ-2 времен Великой Отечественной войны
Как уже сообщала «ТЕРРА», боевой самолет времен Великой Отечественной войны Ил-2 и останки пилота были найдены на территории четвёртой очереди жилого района в Южном городе водителем экскаватора, который укладывал газопровод на глубине более двух метров.
По данному факту следственным …
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14 апреля 2016, 02:19