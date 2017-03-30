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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 марта 2017г 
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В Кинеле родителям школьников не вернули деньги, незаконно потраченные на ремонт директором школы искусств

В Кинеле родителям школьников не вернули деньги, незаконно потраченные на ремонт директором школы искусств

Сегодня об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. Несмотря на представление надзорного ведомства, незаконно полученные и потраченные деньги не возвращены родителям воспитанников. Кроме того, в феврале директор потребовала от них новых пожертвований в конкретной сумме, что запрещено законом. Отметим, что 

29 марта 2017, 10:01
В Самаре заканчивают строительство школы нового поколениия

В Самаре заканчивают строительство школы нового поколениия

На финишную прямую выходит строительство школы микрорайоне "Южный город". Ее уже сейчас называют учебным заведением нового поколения. Она будет самой большой в Самарской области. В начальных классах смогут обучаться 600 детей, в средних и старших - 900. Для младших учеников 

29 марта 2017, 07:15
Названы новые сроки строительства нового Дворца спорта в Самаре

Названы новые сроки строительства нового Дворца спорта в Самаре

Строительство нового здания Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре должно стартовать раньше, чем планировалось. Такую задачу поставил губернатор Самарской области Николай Меркушкин, изучив проектные решения. Демонтаж существующих конструкций предполагалось начать 1 июня, а затем строители должны были приступить к 
27 марта 2017, 12:35
Сегодня Николай Меркушкин встретился с представителями Ассоциации инновационных регионов России

Сегодня Николай Меркушкин встретился с представителями Ассоциации инновационных регионов России

Сегодня губернатор Николай Меркушкин встретился с представителями Ассоциации инновационных регионов России
 
Сегодня губернатор Николай Меркушкин встретился с представителями Ассоциации инновационных регионов России, которая способствует продвижению новых разработок по всей стране.
Ассоциация постоянно готовит рейтинги инновационной активности регионов и условий 

23 марта 2017, 06:08
В Жигулевске подростки пожаловались на поборы в школе

В Жигулевске подростки пожаловались на поборы в школе

Прокуратура Жигулевска начала проверку по фактам жалоб от учеников средней школы № 16.

Сотрудниками надзорного ведомства будут проверены доводы заявителей о незаконных сборах с родителей и учеников школы на оплату услуг уборщицы и охраны, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области. 

В надзорное 

22 марта 2017, 01:51
23 марта в Самарской области стартует досрочный период сдачи Единого государственного экзамена

23 марта в Самарской области стартует досрочный период сдачи Единого государственного экзамена

Через 2 дня, 23 марта, в Самарской области стартует досрочный период сдачи Единого государственного экзамена. К нему готовятся первые 273 участника. В основном это те, кто закончил школу несколько лет назад. Пока будет работать один пункт проведения ЕГЭ, он разместится 

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В Кировском районе Самары построят 10 новых спортплощадок

В Кировском районе Самары построят 10 новых спортплощадок

Это подарок району от областных властей на 75-летие со дня образования. Кроме того, сегодня глава региона Николай Меркушкин пообещал привести в порядок Дом культуры им. Литвинова. Первая часть денег - 9 миллионов рублей на подготовку проекта реконструкции уже выделена. Кроме 

16 марта 2017, 11:05
В Самаре будут работать 355 общественных советов территорий и 135 советов микрорайонов

В Самаре будут работать 355 общественных советов территорий и 135 советов микрорайонов

Они будут заниматься проверкой технического состояния жилых домов для подготовки предложений о проведении ремонта, а также участвовать в организации публичных слушаний по проекту планировки территорий и приемке работ по благоустройству. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел губернатор 

16 марта 2017, 04:00
В блогах: беспредел бетоновозов в Южном Городе

В блогах: беспредел бетоновозов в Южном Городе

Блогер Евгений Синюков пишет о беспределе бетоновозов, который он наблюдал в микрорайоне Южный Город. "Эта площадка находится в 25-м квартале второй очереди Южного Города, - иллюстрирует свой рассказ фотографиями автор, - напротив уже полностью сданного 17-го квартала, в 30 метрах 
7 сентября 2016, 05:21
ФАС: самарской компании придется доказать звание «застройщика №1»

ФАС: самарской компании придется доказать звание «застройщика №1»

Самарское управление ФАС обязало компанию «Юг-1» доказать, что она является «застройщиком №1». Именно такую формулировку использовали бизнесмены в собственной рекламе в средствах массовой информации. В надзорном ведомстве посчитали, что подобное утверждение содержит информацию «о превосходстве и лидерстве данного застройщика перед 

12 июля 2016, 03:45
Следственный комитет выясняет причину смерти пилота самолета ИЛ-2 времен Великой Отечественной войны

Следственный комитет выясняет причину смерти пилота самолета ИЛ-2 времен Великой Отечественной войны

Как уже сообщала «ТЕРРА», боевой самолет времен Великой Отечественной войны Ил-2 и останки пилота были найдены на территории четвёртой очереди жилого района в Южном городе водителем экскаватора, который укладывал газопровод на глубине более двух метров.
По данному факту следственным 
14 апреля 2016, 02:19
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