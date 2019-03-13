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«Открыл огонь и бросил гранату»: в Самарской области ликвидировали бандита, готовившего теракт
В Самарской области сотрудники ФСБ ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта. Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в регионе представители спецслужб узнали о том, что в одном из частных домов в селе Екатериновка Безенчукского района находится вооруженный человек, который планировал совершить теракт.
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13 марта 2019, 10:19
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В Самарской области судебные приставы закрыли торговый центр
В Самарской области судебные приставы приостановили работу торгового центра из-за нарушения требований пожарной безопасности. Исполнительный документ о приостановлении эксплуатации здания и запрете на государственную регистрацию прав на его помещение получили судебные приставы из Похвистнево. Они тут же выехали по указанному …
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13 марта 2019, 10:01
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Телебашню в Самаре «раскрасят» в цвета «Крыльев Советов»
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13 марта 2019, 09:21
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В Тольятти под колеса Hyundai Solaris попала 16-летняя девушка
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13 марта 2019, 08:45
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Видео: в гаражах под Самарой выпускали поддельные автозапчасти
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12 марта 2019, 05:03
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Видео: в Самаре продавец постельного белья и шуб похитил драгоценности у 82-летней пенсионерки
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12 марта 2019, 10:54
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Самарчанка, которая зарезала бывшего мужа, проведет 4 года в колонии
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12 марта 2019, 08:10
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В Самаре завели 3 уголовных дела на похитителей колодезных крышек
В Самаре прокуратура Промышленного района завела уголовное дело на похитителя крышек люков тепловых камер. С начала 2019 года в городе насчитывается три дела охотников за металлом. По словам теплоэнергетиков, похитители крышек люков и металлических ограждений создают реальную угрозу для безопасности …
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11 марта 2019, 03:58
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По Самаре прокатилась очередная волна ложных «минирований»
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31 января 2019, 01:18
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В Самаре «заминировали» несколько больниц
29 января Самару накрыла волна «телефонного терроризма». По предварительным данным, сообщения о готовящихся терактах поступили одновременно в несколько медучреждений. Сейчас известно о том, что тревогу пришлось объявлять в больнице имени Середавина, клинике имени Ерошевского, больнице имени Ивановой и Дорожной клинической …
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29 января 2019, 12:44
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ЦУМ «Самара» оцепили из-за поисков взрывчатки
Выяснилось, почему была перекрыта проезжая часть около ЦУМ "Самара" в Железнодорожном районе. Напомним, что утром в среду, 5 сентября, жители областной столицы столкнулись с неожиданной проблемой - территория по периметру старейшего торгового центра была оцеплена, на месте находились представители всех …
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5 сентября 2018, 12:38
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Распятого "человека-биткоина" нашли в лесу в Тольятти
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13 июля 2018, 09:04
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«Телефонного террориста» приговорили к году ограничения свободы в Отрадном
В Отрадненском городском суде завершился процесс над «телефонным террористом». 5 октября прошлого года 41-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил о заминировании жилого дома. Никакой взрывчатки там не обнаружили, а вот горе-шутника сотрудники ФСБ вычислили за несколько часов.
Мужчину задержали и …
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11 мая 2018, 01:05
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В Тольятти нашли автомобилиста, который сбил двух пешеходов и скрылся
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12 февраля 2018, 02:20
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В Тольятти приостановили разработку проекта дороги через лес
В Автограде приостановили разработку проекта дороги, которая должна была соединить улицы Механизаторов и Кунеевскую в Комсомольском районе. По замыслу авторов проекта, здесь должны были вырубить часть леса и проложить четырехполосную магистраль.
Напомним, что в декабре на публичных слушаниях тольяттинцы …
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22 января 2018, 05:35
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В Тольятти неадекватный пассажир такси напал на полицейских: есть видео
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28 августа 2017, 10:17
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