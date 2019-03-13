В Тольятти неадекватный пассажир такси напал на полицейских: есть видео Вечером 18 августа в полиции Тольятти поступил звонок от водителя такси. Мужчина сообщил, что его пассажир неадекватно себя ведет. Когда таксист предложил клиенту выйти из машины, тот разбил автомобилю стекло и повредил дверь, передает ГУ МВД по Самарской области.

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