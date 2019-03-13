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«Бункер S» Эфир передачи от 12.03.2019 
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Материалы по теме:

«Открыл огонь и бросил гранату»: в Самарской области ликвидировали бандита, готовившего теракт

«Открыл огонь и бросил гранату»: в Самарской области ликвидировали бандита, готовившего теракт

В Самарской области сотрудники ФСБ ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта. Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в регионе представители спецслужб узнали о том, что в одном из частных домов в селе Екатериновка Безенчукского района находится вооруженный человек, который планировал совершить теракт. 
13 марта 2019, 10:19
В Самарской области судебные приставы закрыли торговый центр

В Самарской области судебные приставы закрыли торговый центр

В Самарской области судебные приставы приостановили работу торгового центра из-за нарушения требований пожарной безопасности. Исполнительный документ о приостановлении эксплуатации здания и запрете на государственную регистрацию прав на его помещение получили судебные приставы из Похвистнево. Они тут же выехали по указанному 
13 марта 2019, 10:01
Телебашню в Самаре «раскрасят» в цвета «Крыльев Советов»

Телебашню в Самаре «раскрасят» в цвета «Крыльев Советов»

Башня телецентра на улице Советской Армии заиграет новыми красками: ее будут «переодевать» в цвета футбольного клуба «Крылья Советов». 
 
- Подсветка будет меняться за два дня до и после матча команды, а также в день игры, - сообщили представители самарского клуба.
13 марта 2019, 09:21
В Тольятти под колеса Hyundai Solaris попала 16-летняя девушка

В Тольятти под колеса Hyundai Solaris попала 16-летняя девушка

Во вторник утром, 12 марта, во время снегопада иномарка Hyundai Solaris сбила 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть в жилой зоне на улице 70 лет Октября в Автограде. После столкновения пострадавшая выжила, но ей потребовалась помощь врачей, сообщили в отделе 
13 марта 2019, 08:45
Видео: в гаражах под Самарой выпускали поддельные автозапчасти

Видео: в гаражах под Самарой выпускали поддельные автозапчасти

В Самаре сотрудники полиции и Росгвардии выяснили, что в нежилых помещениях в поселке Прибрежный производили запчасти для машин. Как сообщает региональное ГУ МВД, в двух гаражных комплексах нашли станки и оборудование для изготовления контрафактных запчастей и комплектующих, а также склад 
12 марта 2019, 05:03
Видео: в Самаре продавец постельного белья и шуб похитил драгоценности у 82-летней пенсионерки

Видео: в Самаре продавец постельного белья и шуб похитил драгоценности у 82-летней пенсионерки

В Самаре задержали молодого человека - уроженца Липецкой области, которого сейчас подозревают в краже. По версии правоохранителей, 2 февраля он проник в квартиру 82-летней женщины в доме на улице Урицкого. Он продавал дешевое постельное белье и шубы, и женщина заинтересовалась 
12 марта 2019, 10:54
Самарчанка, которая зарезала бывшего мужа, проведет 4 года в колонии

Самарчанка, которая зарезала бывшего мужа, проведет 4 года в колонии

Перед Железнодорожным районным судом в Самаре предстала 33-летняя женщина, которую обвиняли в убийстве. По версии следствия, она ранила кухонным ножом в грудь своего бывшего супруга, с которым до 2005 года находилась в браке и воспитывала двоих детей. Служители Фемиды рассмотрели 
12 марта 2019, 08:10
В Самаре завели 3 уголовных дела на похитителей колодезных крышек

В Самаре завели 3 уголовных дела на похитителей колодезных крышек

В Самаре прокуратура Промышленного района завела уголовное дело на похитителя крышек люков тепловых камер. С начала 2019 года в городе насчитывается три дела охотников за металлом. По словам теплоэнергетиков, похитители крышек люков и металлических ограждений создают реальную угрозу для безопасности 
11 марта 2019, 03:58
По Самаре прокатилась очередная волна ложных «минирований»

По Самаре прокатилась очередная волна ложных «минирований»

Вторая волна массовой эвакуации из-за сообщений с предупреждением о минировании зданий снова прокатилась по нескольким регионам России. Сегодня в Самаре в экстренном порядке была приостановлена работа сразу 7 больниц и нескольких торгово-офисных центров. В том числе ТЦ "Апельсин" и Регионального 

31 января 2019, 01:18
В Самаре «заминировали» несколько больниц

В Самаре «заминировали» несколько больниц

29 января Самару накрыла волна «телефонного терроризма». По предварительным данным, сообщения о готовящихся терактах поступили одновременно в несколько медучреждений. Сейчас известно о том, что тревогу пришлось объявлять в больнице имени Середавина, клинике имени Ерошевского, больнице имени Ивановой и Дорожной клинической 

29 января 2019, 12:44
ЦУМ «Самара» оцепили из-за поисков взрывчатки

ЦУМ «Самара» оцепили из-за поисков взрывчатки

Выяснилось, почему была перекрыта проезжая часть около ЦУМ "Самара" в Железнодорожном районе. Напомним, что утром в среду, 5 сентября, жители областной столицы столкнулись с неожиданной проблемой -  территория по периметру старейшего торгового центра была оцеплена, на месте находились представители всех 
5 сентября 2018, 12:38
Распятого

Распятого "человека-биткоина" нашли в лесу в Тольятти

 
В лесу в Автозаводском районе Автограда прохожие наткнулись на  жуткую находку. Как рассказали очевидцы  в паблике "Тольятти", в этом месте уже давно установлен крест и рядом висят таблички с молитвами, но недавно на кресте "распяли" чучело человека. Непонятно,  кто и 
13 июля 2018, 09:04
«Телефонного террориста» приговорили к году ограничения свободы в Отрадном

«Телефонного террориста» приговорили к году ограничения свободы в Отрадном

В Отрадненском городском суде завершился процесс над «телефонным террористом». 5 октября прошлого года 41-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил о заминировании жилого дома. Никакой взрывчатки там не обнаружили, а вот горе-шутника сотрудники ФСБ вычислили за несколько часов.

Мужчину задержали и 

11 мая 2018, 01:05
В Тольятти нашли автомобилиста, который сбил двух пешеходов и скрылся

В Тольятти нашли автомобилиста, который сбил двух пешеходов и скрылся

В Автограде полицейские выясняют обстоятельства аварии, в которой были травмированы два пешехода.

Ночью 11 февраля 28-летний водитель «Лада Гранта» двигался в районе дома № 3 по улице Шлюзовой задним ходом. Автомобилист не убедился в безопасности маневра, и его машина 
12 февраля 2018, 02:20
В Тольятти приостановили разработку проекта дороги через лес

В Тольятти приостановили разработку проекта дороги через лес

В Автограде приостановили разработку проекта дороги, которая должна была соединить улицы Механизаторов и Кунеевскую в Комсомольском районе. По замыслу авторов проекта, здесь должны были вырубить часть леса и проложить четырехполосную магистраль.

Напомним, что в декабре на публичных слушаниях тольяттинцы 
22 января 2018, 05:35
В Тольятти неадекватный пассажир такси напал на полицейских: есть видео

В Тольятти неадекватный пассажир такси напал на полицейских: есть видео

Вечером 18 августа в полиции Тольятти поступил звонок от водителя такси. Мужчина сообщил, что его пассажир неадекватно себя ведет. Когда таксист предложил клиенту выйти из машины, тот разбил автомобилю стекло и повредил дверь, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
28 августа 2017, 10:17
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