Министерство культуры Самарской области рассказало, как идет подготовка к предстоящему фестивалю имени Валерия Грушина. Он пройдет с 4 по 7 июля. Как сообщается на сайте ведомства, сейчас сформирована рабочая группа, состоящая из представителей администрации Самары и области. Создана дирекция под председательство зампреда регионального правительства Александра Фетисова.
Организацией, которая получит субсидию на проведение фестиваля, стал «Фонд Олега Митяева».
«Положение о фестивале дорабатывается организатором фестиваля и в ближайшее время будет официально опубликовано. Художественным советом сформирован список бардов, приглашенных к участию в фестивале. Решены вопросы их проезда и проживания», - говорится на сайте Минкульта.
Завершается разработка программы фестиваля. Все творческие, детские и спортивные площадки, работавшие ранее, будут функционировать и в этом году.
Обновлен номерной фонд фестиваля, Проведен ремонт сцен и установлен железный мост. Идет подготовка пляжа на берегу Волги.
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