Новые социальные выплаты ввели в Самарской области В Самарской области приемные семьи, в которых воспитываются трое и более несовершеннолетних, приравняли к многодетным. Теперь они могут получать тот же пакет социальных льгот и поддержку из бюджета в виде компенсации оплаты услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте для школьников …