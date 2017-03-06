Согласно заявлению ведомства, ограничение затронуло интересы только 8-9 тысяч человек.
Специалисты подсчитали, что пользоваться социальными транспортными картами имеют право 940 тысяч жителей Самарской области. На деле же приобретают проездные около 180 тысяч человек, из которых только 5% совершают более 50 поездок в месяц. Средний показатель - 33. Перевозчики при этом несут большие убытки. В 2017 году из областного бюджета транспортным компаниям компенсируют потери на 1 миллиард 300 миллионов рублей.
Введение лимита по соцкартам позволит сократить расходы почти на 450 миллионов. Высвобожденные средства направят на обновление автопарка.
К слову, введение лимита льготных поездок уже действует в ряде регионов ПФО. Например, в Нижнем Новгороде соцкарта ограничена 39 поездками, в Пензе - 40.
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