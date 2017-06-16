Локомотив инновационного развития. Крупнейшая общественная организация страны "Союз машиностроителей России" отмечает свой 10-летний юбилей. Сегодня в Москве пройдут посвященные этому торжественные мероприятия.

Первый учредительный съезд СоюзМаш состоялся в конце апреля 2007 года. Тогда в организацию вступили более 4 тысяч человек …