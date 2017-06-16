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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
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В Самаре 11 июня, в преддверии Дня России, состоится концерт известной группы D'Black Blues Orchestra

В Самаре 11 июня, в преддверии Дня России, состоится концерт известной группы D'Black Blues Orchestra

В Самаре 11 июня, в преддверии Дня России, состоится концерт известной интернациональной группы D'Black Blues Orchestra. Музыканты представят самарским меломанам свою новую программу "The Anthology Of Blues", в которую вошли самые яркие композиции мирового блюзового наследия. Место проведения - самарская набережная.
А 

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Собери ракету: самарский «Союз» готовят к запуску

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В Иркутске состоялся первый пробный полет нового российского авиалайнера «МС-21». Пилотировали машину герои России - Олег Кононенко и Роман Таскаев. Поставленные задачи в течение получаса выполнены полностью в штатном режиме, сообщает пресс-служба авиазавода «Иркут», который входит в крупнейшее общественное объединение 

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Специально для столицы Армении Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra подготовили программу, в которую вошли самые яркие композиции мирового блюзового наследия. Именно в Ереване состоится премьера шоу «The Anthology of 

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С космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовала ракета-носитель "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-М". Она вывела на орбиту телекоммуникационный космический аппарат SES-15. Заказчик пуска - глобальный спутниковый оператор SES S.A. Сам аппарат произведен Boeing Satellite Systems и предназначен для предоставления телекоммуникационных 

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Союзу машиностроителей России – 10 лет: объединяем тех, кто создает будущее!

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28 апреля 2007 года в Москве в Колонном зале Дома союзов состоялся Учредительный съезд Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Основной целью деятельности Союза стало формирование стратегии развития отрасли, а также участие в выработке механизмов активной государственной политики по поддержке 

28 апреля 2017, 03:52
В эти минуты в Москве проходит заседание Бюро

В эти минуты в Москве проходит заседание Бюро "Союза машиностроителей России"

Итоги работы одной из крупнейших общественных организаций страны в 2016 году подвел ее председатель, генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Он отметил, что на прошедшем в апреле 4 Съезде организации, работа Союза получила положительную оценку со стороны руководства страны, а 

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Избран новый состав совета директоров АвтоВАЗа

Избран новый состав совета директоров АвтоВАЗа

Сегодня состоялось общее годовое собрание акционеров АвтоВАЗа, на котором менеджмент представил актуализированный бюджет на 2016 год и среднесрочный план развития компании. Кроме того, держатели ценных бумаг проголосовали за обновленный состав совета директоров компании. Его председателем стал Сергей Скворцов – заместитель 

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Представители СоюзМаш РФ вошли в состав Комиссии при Президенте по вопросам развития авиации общего назначения

Представители СоюзМаш РФ вошли в состав Комиссии при Президенте по вопросам развития авиации общего назначения

Представители СоюзМаш России вошли в состав Комиссии при Президенте России по вопросам развития авиации общего назначения. Теперь эта структура будет заниматься еще и  навигационно-информационными технологиями на основе глобальной спутниковой системы ГЛОНАСС.
В состав обновленной структуры  вошли  генеральный директор Госкорпорации Ростех  

22 июня 2016, 10:30
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