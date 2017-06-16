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"Союз машиностроителей России" отмечает свой 10-летний юбилей
Локомотив инновационного развития. Крупнейшая общественная организация страны "Союз машиностроителей России" отмечает свой 10-летний юбилей. Сегодня в Москве пройдут посвященные этому торжественные мероприятия.
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16 июня 2017, 12:02
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Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra выступит в Самаре
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8 июня 2017, 05:34
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В Самаре 11 июня, в преддверии Дня России, состоится концерт известной группы D'Black Blues Orchestra
В Самаре 11 июня, в преддверии Дня России, состоится концерт известной интернациональной группы D'Black Blues Orchestra. Музыканты представят самарским меломанам свою новую программу "The Anthology Of Blues", в которую вошли самые яркие композиции мирового блюзового наследия. Место проведения - самарская набережная.
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2 июня 2017, 05:30
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Собери ракету: самарский «Союз» готовят к запуску
Ракета-носитель «Союз-2.1а» доставит на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-06», сообщает пресс-служба Роскосмоса. На Байконуре уже начались работы по подготовке космического аппарата к запуску. Специалисты самарского завода РКЦ «Прогресс», который входит в крупнейшую общественную организацию страны «Союз машиностроителей России», уже выполнили …
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30 мая 2017, 12:06
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«Ласточка» или «Убийца»: новый российский авиалайнер «МС-21» совершил пробный полет
В Иркутске состоялся первый пробный полет нового российского авиалайнера «МС-21». Пилотировали машину герои России - Олег Кононенко и Роман Таскаев. Поставленные задачи в течение получаса выполнены полностью в штатном режиме, сообщает пресс-служба авиазавода «Иркут», который входит в крупнейшее общественное объединение …
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29 мая 2017, 01:18
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra представят в Ереване грандиозное блюзовое шоу в честь 99-летия Первой Республики
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21 мая 2017, 07:07
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Ракета-носитель "Союз-СТ-А" вывела на орбиту телекоммуникационный космический аппарат SES-15
С космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовала ракета-носитель "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-М". Она вывела на орбиту телекоммуникационный космический аппарат SES-15. Заказчик пуска - глобальный спутниковый оператор SES S.A. Сам аппарат произведен Boeing Satellite Systems и предназначен для предоставления телекоммуникационных …
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19 мая 2017, 01:37
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Союзу машиностроителей России – 10 лет: объединяем тех, кто создает будущее!
28 апреля 2007 года в Москве в Колонном зале Дома союзов состоялся Учредительный съезд Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Основной целью деятельности Союза стало формирование стратегии развития отрасли, а также участие в выработке механизмов активной государственной политики по поддержке …
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28 апреля 2017, 03:52
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В эти минуты в Москве проходит заседание Бюро "Союза машиностроителей России"
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14 февраля 2017, 07:19
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Избран новый состав совета директоров АвтоВАЗа
Сегодня состоялось общее годовое собрание акционеров АвтоВАЗа, на котором менеджмент представил актуализированный бюджет на 2016 год и среднесрочный план развития компании. Кроме того, держатели ценных бумаг проголосовали за обновленный состав совета директоров компании. Его председателем стал Сергей Скворцов – заместитель …
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23 июня 2016, 04:41
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Представители СоюзМаш РФ вошли в состав Комиссии при Президенте по вопросам развития авиации общего назначения
Представители СоюзМаш России вошли в состав Комиссии при Президенте России по вопросам развития авиации общего назначения. Теперь эта структура будет заниматься еще и навигационно-информационными технологиями на основе глобальной спутниковой системы ГЛОНАСС.
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22 июня 2016, 10:30