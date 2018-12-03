В среду, 5 декабря, в музее имени Алабина откроется новая выставка, на которой будет представлено холодное и огнестрельное оружие, изъятое российскими военными у сирийских террористов. Посетителям музея также покажут самодельную артилерию, средства связи и индивидуальной защиты, которыми ещё недавно пользовались сепаратисты.
Многие экспонаты уникальны, поскольку были изготовлены вручную. Часть некогда сирийского арсенала также представлена устаревшим оружием, которое уже не используется в современной армии.
Например, на выставке можно найти пистолет-пулемет ППШ 1941 года, один из первых образцов американской штурмовой винтовки М-16 и снайперскую винтовку на основе легендарной «Мосинки» образца начала ХХ века.
Посещение выставки — бесплатное. Экспозиция будет работать с 5 по 6 декабря 2018 года.
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