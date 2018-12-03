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Собака подстрелила своего хозяина по дороге на охоту

Собака подстрелила своего хозяина по дороге на охоту

Игнорирование правил безопасного обращения с оружием едва не привело к гибели жителя США Сонни Гиллиган. 74-летний мужчина отправился на охоту. С собой он взял ружье и трех собак. Полностью заряженное оружие Гиллиган положил на заднее сиденье, и туда же отправил 
2 ноября 2018, 01:30
В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Промышленном районе Самары обнаружили пугающую находку. В пятницу, 26 октября, местные жители наткнулись на пустыре неподалеку от школы на улице Аминева на полиэтиленовый пакет. В нем лежали предмет, похожий на самодельный обрез ружья и 188 патронов калибра 7,63 мм.
31 октября 2018, 12:32
В Самарском областном художественном музее открылась выставка «Краски жизни»

В Самарском областном художественном музее открылась выставка «Краски жизни»

«Краски жизни» - это не просто выставка, а, по сути, прощальный дар. Бизнесмен, меценат и политик Олег Дьяченко собирался передать Самарскому художественному музею часть своей коллекции картин, но не успел. Он скончался в прошлом году. Большинство полотен созданы в начале 
19 октября 2018, 09:35
Полиция нашла у жителя Самарской области ружье, обрез и порох

Полиция нашла у жителя Самарской области ружье, обрез и порох

Нежелание законно распоряжаться родительским наследством обернулось проблемами для жителя Обшаровки. К мужчине перешли от отца два охотничьих ружья и порох для снаряжения патронов. Для того чтобы владеть этим арсеналом, сельчанин должен был оформить соответствующие разрешения. Он об этом знал, но 

4 октября 2018, 10:46
В Самаре открылась 17-я международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка»

В Самаре открылась 17-я международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка»

В выставочном комплексе «Экспо-Волга» открылась 17-я международная специализированная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка». С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель председателя самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Анатолий Афанасьев. 

«Промышленный салон. Металлообработка» – крупный многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона. Он 
26 сентября 2018, 11:35
Росгвардия призывает самарцев добровольно сдавать незарегистрированное оружие

Росгвардия призывает самарцев добровольно сдавать незарегистрированное оружие

В Самарской области продолжается операция «Оружие». В ее рамках владельцы нелегальных «стволов» и взрывчатки могут добровольно сдать их силовикам без дальнейших проблем с законом. Кроме того, за это предусмотрено и денежное вознаграждение. В частности, за гладкоствольное охотничье оружие гражданин получит 

18 сентября 2018, 03:51
В Самару из Рима привезли ковчег с мощами пророка Иоанна Крестителя

В Самару из Рима привезли ковчег с мощами пророка Иоанна Крестителя

В выставочном комплексе «Экспо-Волга» в областной столице открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара». Центральный экспонат -  ковчег с частицей мощей святого пророка Иоанна Крестителя, который привезли из Рима. Посетители смогут приложиться к  иконе Спасителя, которая отразилась на стекле. Выставка будет проходить 
12 сентября 2018, 11:16
В Сызрани откроется выставка художника Олега Хошобина

В Сызрани откроется выставка художника Олега Хошобина

В среду, 12 сентября, в художественной галерее «Наследие» в Сызрани на улице Ульяновской, 2Б откроется персональная выставка художника Олега Хошобина «Философия жизни».  Как сообщили в творческом объединении «Союз художников Сызрани», на 15:00 запланирована торжественная церемония, а  побывать на выставке горожане 
11 сентября 2018, 10:07
Музей Алабина в Самаре реконструируют за 250 млн рублей‍ после ЧМ-2018

Музей Алабина в Самаре реконструируют за 250 млн рублей‍ после ЧМ-2018

Музей Алабина в Самаре реконструируют после чемпионата мира по футболу 2018 года. Проект реконструкции готов. Сметная стоимость работ 250 миллионов рублей. Эта информация была озвучена во время визита в музей депутатов Самарской губернской думы в рамках выездного мероприятия парламентского комитета 

1 декабря 2017, 05:27
Ярмарку у музея Алабина могут продлить почти до зимы

Ярмарку у музея Алабина могут продлить почти до зимы

Работу ярмарки около музея Алабина в Самаре планируют продлить на две-три недели. По мнению чиновников, такие сезонные рынки - хороший способ снижения уровня цен на овощи и фрукты. При этом, отмечается, что продажи по сравнению с прошлым годом выросли.

Напомним, в 

24 октября 2017, 05:07
В блогах: что продают в шатрах у музея Алабина

В блогах: что продают в шатрах у музея Алабина

Блогер Ольга Потапова рассказала, как в Самаре проходит традиционная осенняя сельхозярмарка по новому адресу прописки - у выставочного центра Алабина. Туда в этом году она переехала в связи с ремонтом на площади Куйбышева. "Продается там, как и на старом 
2 октября 2017, 10:04
Жительница Самары завела лягушку, которая приносит богатство

Жительница Самары завела лягушку, которая приносит богатство

Блогер Ольга Потапова рассказала об индийской ярмарке, которая проходит в музее Алабина. "Продают все - от чая до слонов в платках. Очень ярко, интересно, и сильно пахнет благовониями. Можно купить хну для одноразовых татуировок, зубную пасту, маски для лица, 
23 июня 2017, 09:00
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