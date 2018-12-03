Полиция нашла у жителя Самарской области ружье, обрез и порох Нежелание законно распоряжаться родительским наследством обернулось проблемами для жителя Обшаровки. К мужчине перешли от отца два охотничьих ружья и порох для снаряжения патронов. Для того чтобы владеть этим арсеналом, сельчанин должен был оформить соответствующие разрешения. Он об этом знал, но …