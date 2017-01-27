В экспозиции "Мир безответственных бездельников" представлено 30 работ самарской художницы Галины Шемяковой. Это ее первая персональная выставка.
Большую часть своей жизни она проработала инженером на заводе ЦСКБ-Прогресс. Всегда мечтала писать картины маслом, но время на воплощение творческих замыслов нашла только выйдя на пенсию. Отсутствие профессионального художественного образования не помешало. Все картины, представленные на выставке, написаны в период с 2012 года по 2017-й. Последняя закончена буквально неделю назад.
Художница рассказывает, идеи сюжетов рождаются на границе между сном и явью. Она сознательно избегает социальных, политических и криминальных тем. Предпочитает лирические. Самарцам легкие, веселые и красочные картины пришлись по душе. Выставка продлится до 10 февраля.