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Самолет «Саратовских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Самаре
В Самаре в среду, 28 марта, экстренно приземлился самолет Як-42. Это произошло утром. Воздушное судно авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевшее из Саратова в Оренбург, в 10:38 по местному времени совершило вынужденную посадку в аэропорту Курумоч, сообщили представители транспортной прокуратуры. Пассажиров на …
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28 марта 2018, 04:14
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Перекрыто движение и образовались пробки на Ново-Садовой в Самаре
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28 марта 2018, 12:57
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Комиссия МВД с начала недели работает в Самаре
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27 марта 2018, 06:15
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В блогах: про Самару «без ракурсов и фильтров»
Тольяттинский блогер Наталья Козловская поделилась впечатлениями от прогулки по Самаре "без ракурсов и фильтров".
"Город держится местами. - утверждает автор. - Я принципиально не стала выбирать ракурсы, чтобы провода, грязь и столбы в кадр не попали. Да, можно …
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27 марта 2018, 05:56
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В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации
В паблике «Речфлот 63» поведали, что самарские речники уже начали готовиться к навигации. Постоянным «пионером» открытия навигации в Самаре является теплоход «ОТ-2005». «Не будет исключением и навигация 2018 года: на борту уже поднят государственный флаг, экипаж готовит свое судно …
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27 марта 2018, 05:11
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Главный полицейский Самарской области Александр Винников выступил в губернском парламенте
Генерал отчитался о работе ведомства в 2017 году. 1,5 миллиарда рублей потрачено на работу ведомства. Зафиксировано почти 45 тыс. преступлений. Треть осталась не раскрытой. Сейчас в регионе работает специальная комиссия МВД, по результатам проверки будет выдана оценка.
Друге подробности смотрите в …
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27 марта 2018, 11:43
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Движение трамваев встало из-за обрыва провода на Ново-Садовой в Самаре
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19 марта 2018, 10:25
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Найденные в Самаре цирковые медведи перевезены в безопасное теплое место
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12 марта 2018, 02:54
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Появилось видео потопа на Ново-Садовой в Самаре
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7 марта 2018, 10:24
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Улица Ново-Садовая из-за потопа перекрыта в Самаре, есть фото
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7 марта 2018, 09:59