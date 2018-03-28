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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Самолет «Саратовских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Самаре

Самолет «Саратовских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Самаре

В Самаре в среду, 28 марта, экстренно приземлился самолет Як-42. Это произошло утром. Воздушное судно авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевшее из Саратова в Оренбург, в 10:38 по местному времени совершило вынужденную посадку в аэропорту Курумоч, сообщили представители транспортной прокуратуры. Пассажиров на 

28 марта 2018, 04:14
Перекрыто движение и образовались пробки на Ново-Садовой в Самаре

Перекрыто движение и образовались пробки на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре 28 марта очевидцы сообщают о перекрытии дублера улицы Ново-Садовой в районе перекрестка с улицей Советской Армии. На место прибыли полицейские и пожарные машины. Образовалась пробка и на Ново-Садовой. Стоят трамваи и автотранспорт. В соцсетях появились предположения о «разминировании» и 
28 марта 2018, 12:57
Комиссия МВД с начала недели работает в Самаре

Комиссия МВД с начала недели работает в Самаре

Комиссия Министерства внутренних дел работает с начала этой недели в Самаре. Об этом сообщил руководитель регионального главка Александр Винников. Напомним, сейчас самарское управление находится на особом контроле в Москве. По результатам визита может быть принято решение об отмене этого режима. 

27 марта 2018, 06:15
В блогах: про Самару «без ракурсов и фильтров»

В блогах: про Самару «без ракурсов и фильтров»

Тольяттинский блогер Наталья Козловская поделилась впечатлениями от прогулки по Самаре "без ракурсов и фильтров".

"Город держится местами. - утверждает автор. - Я принципиально не стала выбирать ракурсы, чтобы провода, грязь и столбы в кадр не попали. Да, можно 
27 марта 2018, 05:56
В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации

В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации

В паблике «Речфлот 63» поведали, что самарские речники уже начали готовиться к навигации. Постоянным «пионером» открытия навигации в Самаре является теплоход «ОТ-2005». «Не будет исключением и навигация 2018 года: на борту уже поднят государственный флаг, экипаж готовит свое судно 
27 марта 2018, 05:11
Главный полицейский Самарской области Александр Винников выступил в губернском парламенте

Главный полицейский Самарской области Александр Винников выступил в губернском парламенте

Генерал отчитался о работе ведомства в 2017 году. 1,5 миллиарда рублей потрачено на работу ведомства. Зафиксировано почти 45 тыс. преступлений. Треть осталась не раскрытой. Сейчас в регионе работает специальная комиссия МВД, по результатам проверки будет выдана оценка.

Друге подробности смотрите в 

27 марта 2018, 11:43
Движение трамваев‍ встало из-за обрыва провода на Ново-Садовой в Самаре

Движение трамваев‍ встало из-за обрыва провода на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре в понедельник, 19 марта, из-за аварии на улице Ново-Садовой было нарушено движение трамваев. Инцидент произошел около 8:30 в районе завода Тарасова. Там лопнул провод контактной сети. Трамваи встали в оба направления.

«Произошел обрыв контактного провода в районе ТЦ «Апельсин» 

19 марта 2018, 10:25
Найденные в Самаре цирковые медведи перевезены в безопасное теплое место

Найденные в Самаре цирковые медведи перевезены в безопасное теплое место

В ГУ МВД России по Самарской области приступили к проверке по резонансному факту обнаружения на окраине Самары четырех брошенных медведей из цирка-шапито. Видео со зверями было опубликовано на выходных. Медведи голодны и нездоровы. У одного из них воспален глаз. По 
12 марта 2018, 02:54
Появилось видео потопа на Ново-Садовой в Самаре

Появилось видео потопа на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре сняли на видео потоп, случившийся на улице Ново-Садовой. Коммунальная авария произошла в ночь на 7 марта в районе перекрестка с улицей Челюскинцев. Движение транспорта по Ново-Садовой от Северовсоточной магистрали до улицы Осипенко ограничено. Напомним, по сообщению СКС, к 
7 марта 2018, 10:24
Улица Ново-Садовая из-за потопа перекрыта в Самаре, есть фото

Улица Ново-Садовая из-за потопа перекрыта в Самаре, есть фото

В Самаре в ночь на 7 марта произошел потоп на улице Ново-Садовая. Из-за 
7 марта 2018, 09:59
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