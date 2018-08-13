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Авиашоу пройдет на аэродроме «Бобровка» под Самарой
18 августа на аэродроме «Бобровка» состоится VIII региональный фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта. Мероприятие будет проходить с 10:00 до 15:00. Его приурочат до Дню Военно-воздушных сил и 100-летию с момента создания российских Вооруженных сил.
Организаторы фестиваля разработали обширную программу. …
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13 августа 2018, 03:38
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Стало известно, когда и где можно купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»
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13 августа 2018, 02:19
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Пропавшую больше месяца назад женщину ищут в Сызрани
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13 августа 2018, 01:51
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В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку
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13 августа 2018, 12:26
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В блогах: Самару затопило...
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8 августа 2018, 05:18
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Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на этой неделе
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8 августа 2018, 02:43
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Самарцев ждут жаркие выходные
На погоду в Самарской области влияет обширный антициклон. К выходным облачные поля постепенно рассеются, воздушная масса будет прогреваться и температура воздуха повысится.
«Кратковременные дожди в отдельных районах ожидаются лишь в конце рабочей недели», - говорится в сообщении Приволжского УГМС.
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3 августа 2018, 10:24
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В августе в Самаре может выпасть крупный град
Последний месяц лета может «порадовать» жителей Самарской области нестандартной погодой: в регионе возможно выпадение крупного града. Помимо Самарской области он может пройти в Оренбуржье, Краснодарском крае и Республике Крым, Ставропольском крае, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Крупный град - одно …
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2 августа 2018, 11:07
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В выходные самарцев ждет жара до +33
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26 июля 2018, 04:40
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Морозное лето 2018-го: рекорд холода 55-летней давности побит в Самарской области
Лето в Самарской области отмечается температурными антирекордами. В ночь на 10 июня синоптики зафиксировали абсолютный температурный минимум для лета на метеостанции Авангард в Алексеевсуом районе. Столбик термометра там показывал всего 0,2 градуса. Предыдущий рекорд холода в Авангарде отмечался в 1963 …
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11 июня 2018, 09:12
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Эксперты: большинство россиян этим летом решили отдыхать внутри страны
Специалисты билетного сервиса OZON.travel проанализировали предпочтения россиян по летнему отдыху. Оказалось, что большинство наших соотечественников решили не покидать пределов страны. 36% внутрироссийских туристов отправятся в Симферополь. По этому показателю крымское направление обходит другие места отдыха. Также, среди наиболее популярных мест …
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21 мая 2018, 10:51
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Появился предварительный прогноз погодных аномалий на лето
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23 марта 2018, 12:40