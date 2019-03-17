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На пересечении Юных Пионеров и Краснодонской столкнулись четыре авто
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17 марта 2019, 08:39
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От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых
Субботним утром традиционно представляем рейтинг самых громких новостей рабочей недели. Вспоминаем, что именно вызвало наибольший интерес посетителей медиапортала телерадиокомпании в порядке увеличения количества просмотров наших информационных сообщений.
Горячую десятку открывает драка в офисе регионального оператора Самарской области в …
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16 марта 2019, 09:09
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Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области
В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики.
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16 марта 2019, 08:50
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Какие дома в Самаре в ближайшие годы пойдут под расселение?
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16 марта 2019, 08:37
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На пожаре в Новокуйбышевске погиб шестилетний мальчик
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15 марта 2019, 09:38
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В ночь на субботу в Самарской области похолодает до -17 градусов
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15 марта 2019, 10:07
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Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов
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13 марта 2019, 12:45
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Зубчаниновка «поплыла»: с улиц приходится откачивать воду
С наступлением оттепели поселок Зубчаниновка заливает - из-за отсутствия ливневки в населенном пункте дороги подтапливает. Кроме того, на многих улицах нет асфальтового покрытия и появляются колеи. Проблемы Зубчаниновки обсуждались на встрече представителей администрации Кировского района, МП «Благоустройство» и местных жителей.
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12 марта 2019, 04:20
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В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля
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12 марта 2019, 10:33
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В Самарской области побит рекорд по количеству осадков
В воскресенье, 10 марта, на метеостанции Авангард в Алексеевском районе региона выпало рекордное количество осадков. Как сообщили в Приволжском УГМС, за сутки показатель составил 8,7 мм, что на 3,3 мм больше прошлого максимума. Предыдущий рекорд установили еще в 1978 …
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11 марта 2019, 11:51
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Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев
Дожди задержатся в Самарской области еще на несколько дней, до среды включительно. Синоптики Приволжского УГМС обещают теплую погоду, плюсовые температуры, но в то же время прогнозируют осадки, а во вторник еще и с сильным ветром.
В ночь на …
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11 марта 2019, 09:11
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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Новая ведущая программы "Прогноз погоды" Ирина Заридянская: Ждите метель и гололед. ВИДЕО
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1 марта 2019, 10:42
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Ремонт на Заводском шоссе завершится в октябре
Стали известны примерные сроки окончания реконструкции Заводского шоссе от улицы XXII Партсъезда до Земеца. Работы должны завершиться в октябре этого года, но срок ориентировочный, отметили в департаменте городского хозяйства и экологии. Напомним, что масштабный ремонт стартовал на Заводском шоссе …
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11 февраля 2019, 05:30
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