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На пересечении Юных Пионеров и Краснодонской столкнулись четыре авто

На пересечении Юных Пионеров и Краснодонской столкнулись четыре авто

В субботу днем, 16 марта, в областной столице случилась массовая авария на пересечении проспекта Юных Пионеров и Краснодонской. По словам очевидца происшествия, «ВАЗ 2107» ехал по Юных Пионеров в сторону Воронежской - по главной дороге. Иномарка «Шевроле» направлялась по Краснодонской 
17 марта 2019, 08:39
От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых

От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых

Субботним утром традиционно представляем рейтинг самых громких новостей рабочей недели. Вспоминаем, что именно вызвало наибольший интерес посетителей медиапортала телерадиокомпании в порядке увеличения количества просмотров наших информационных сообщений.
 
Горячую десятку открывает драка в офисе регионального оператора Самарской области в 
16 марта 2019, 09:09
Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики. 

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16 марта 2019, 08:50
Какие дома в Самаре в ближайшие годы пойдут под расселение?

Какие дома в Самаре в ближайшие годы пойдут под расселение?

В Самарской области готовится к реализации государственная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Принять ее планируют уже к 1 апреля этого года. Общая площадь жилья, непригодного для проживания, свыше 340 тыс 
16 марта 2019, 08:37
На пожаре в Новокуйбышевске погиб шестилетний мальчик

На пожаре в Новокуйбышевске погиб шестилетний мальчик

В пятницу, 15 марта, произошел пожар в многоэтажке в Новокуйбышевске. Сигнал о возгорании в доме на улице Миронова поступил дежурным в 16:02. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в результате пожара погиб ребенок — шестилетний мальчик скончался в 
15 марта 2019, 09:38
В ночь на субботу в Самарской области похолодает до -17 градусов

В ночь на субботу в Самарской области похолодает до -17 градусов

К концу недели в Самарской области из-за прохождения холодного атмосферного фронта в ночные часы столбик термометра будет опускаться до -12, а отдельных районах до -17 градусов. На дорогах гололедица.

В ночь на субботу, 16 марта, ожидается переменная облачность без 
15 марта 2019, 10:07
Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов

Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов

В Самарской области началась подготовка к паводку. Повышение уровня воды на малых реках прогнозируется в конце марта - начале апреля, однако есть вероятность подтопления южных районов губернии на неделю раньше - в 20-х числах марта. В зоне риска находятся 13 
13 марта 2019, 12:45
Зубчаниновка «поплыла»: с улиц приходится откачивать воду

Зубчаниновка «поплыла»: с улиц приходится откачивать воду

С наступлением оттепели поселок Зубчаниновка заливает - из-за отсутствия ливневки в населенном пункте дороги подтапливает. Кроме того, на многих улицах нет асфальтового покрытия и появляются колеи. Проблемы Зубчаниновки обсуждались на встрече представителей администрации Кировского района, МП «Благоустройство» и местных жителей.
12 марта 2019, 04:20
В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля

В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля

Во вторник, 12 марта, стало известно, что паводок в этом году в Самарской области может наступить на неделю раньше ожидаемых сроков. По прогнозам, паводок ожидается в конце марта-начале апреля, но в южных районах губернии разливы большой воды возможны уже 20 
12 марта 2019, 10:33
В Самарской области побит рекорд по количеству осадков

В Самарской области побит рекорд по количеству осадков

В воскресенье, 10 марта, на метеостанции Авангард в Алексеевском районе региона выпало рекордное количество осадков. Как сообщили в Приволжском УГМС, за сутки показатель составил 8,7 мм, что на 3,3 мм больше прошлого максимума. Предыдущий рекорд установили еще в 1978 
11 марта 2019, 11:51
Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев

Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев

Дожди задержатся в Самарской области еще на несколько дней, до среды включительно. Синоптики Приволжского УГМС обещают теплую погоду, плюсовые температуры, но в то же время прогнозируют осадки, а во вторник еще и с сильным ветром.

В ночь на 
11 марта 2019, 09:11
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
Новая ведущая программы

Новая ведущая программы "Прогноз погоды" Ирина Заридянская: Ждите метель и гололед. ВИДЕО

В ближайшие сутки, до 19:00 субботы, 2 марта, в Самарской области прогнозируют облачную погоду, снег и мокрый снег, местами сильный, слабую метель и гололед. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. В ночные часы температура воздуха составит 0, -5 
1 марта 2019, 10:42
Ремонт на Заводском шоссе завершится в октябре

Ремонт на Заводском шоссе завершится в октябре

Стали известны примерные сроки окончания реконструкции Заводского шоссе от улицы  XXII Партсъезда до Земеца. Работы должны завершиться в октябре этого года, но срок ориентировочный, отметили в департаменте городского хозяйства и экологии. Напомним, что масштабный ремонт стартовал на Заводском шоссе 
11 февраля 2019, 05:30
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