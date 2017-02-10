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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Ученые рассказали, какие животные могут пережить апокалипсис

Ученые рассказали, какие животные могут пережить апокалипсис

Английские ученые выяснили, какие животные могут пережить предполагаемый апокалипсис. Это те, которые смогли уцелеть во всех предшествующих вымираниях животного мира - морские губки.
Эти представители фауны могут оказаться восстановителями планетарных экосистем. Ученый Джохев Боттинг говорит, что они обладают такой устойчивостью, 

10 февраля 2017, 12:10
«Самарская лука» не смогла закрыть пристань

«Самарская лука» не смогла закрыть пристань

Нацпарку «Самарская лука» не удалось закрыть пристань «Шелехметь» на Волге. Заповедник обратился в областной Арбитражный суд с иском к «Самарскому речному пассажирскому предприятию». Заявитель требовал от речников устранить препятствия в пользовании земельным участком площадью 374 тысячи квадратных метров на территории 

2 февраля 2017, 11:11
Самарцев научат делать скворечники и синичники

Самарцев научат делать скворечники и синичники

Самарский зоопарк 6 февраля приглашает всех желающих на мастер-класс по изготовлению скворечников. Об этом сообщает сайт «Самарской газеты».
 
Горожанам расскажут и покажут, как правильно изготовить скворечник и синичник. Само мероприятие бесплатное, однако придется заплатить за вход в зоопарк 
1 февраля 2017, 10:36
Ученые: Найден древнейший предок человека возрастом 540 млн лет

Ученые: Найден древнейший предок человека возрастом 540 млн лет

Китайские ученые определили, что представлял собой древнейший предок человека. Как утверждается, он напоминал собой один большой рот. Как рассказывается в издании Nature, он получил наименование Saccorhytus и отнесен к отряду так называемых вторичноротых.
По словам профессора Цзянь Хана из Северо-Западного 

31 января 2017, 02:18
Исследование: 30 тыс. лет назад на Алтае жили зебро-ослоподобные существа

Исследование: 30 тыс. лет назад на Алтае жили зебро-ослоподобные существа

Ученые из Сибирского отделения РАН в ходе исследований костных останков в известной Денисовой пещере на Алтае, установили, что одна из костей принадлежит так называемой лошади Оводова. Это зебро-ослоподобное существо, обитавшее 30 тысяч лет назад, одновременно с денисовским человеком.
Это открытие 

31 января 2017, 09:33
«Самарская Лука» требует закрыть пристань «Шелехметь»

«Самарская Лука» требует закрыть пристань «Шелехметь»

Руководство национального парка «Самарская Лука» обратилось в Верховный суд России с требованием прекратить деятельность остановочного пункта «Шелехметь» на Волге. Заявитель считает, что установка причального сооружения и мостков-сходней пристани послужила причиной многочисленных нарушений режима нацпарка, выразившихся в обеспечении доставки граждан в 

23 января 2017, 12:18
В Самаре ищут протез для одноногого орла

В Самаре ищут протез для одноногого орла

Национальный парк «Самарская Лука» ищет умельца, который сделает протез для орла-могильника, потерявшего лапу.
Как сообщает сайт заповедника, молодая птица пострадала от того, что неудачно выбрала место отдыха - провода высоковольтной линии. Орла ударило током - пришлось ампутировать часть крыла и 

23 ноября 2016, 02:53
В нацпарке

В нацпарке "Самарская Лука" восстановили Вершинный родник

Он известен более 100 лет, но в последние годы находился в крайне запущенном состоянии.
Территорию расчистили, над родником установили навес, оборудовали небольшую дамбу и сток, обустроили тропу и лестницу к источнику. Также рядом появилась срубовая беседка и стоянка для автомобилей. 

14 октября 2016, 02:20
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