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Ученые рассказали, какие животные могут пережить апокалипсис
Английские ученые выяснили, какие животные могут пережить предполагаемый апокалипсис. Это те, которые смогли уцелеть во всех предшествующих вымираниях животного мира - морские губки.
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10 февраля 2017, 12:10
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«Самарская лука» не смогла закрыть пристань
Нацпарку «Самарская лука» не удалось закрыть пристань «Шелехметь» на Волге. Заповедник обратился в областной Арбитражный суд с иском к «Самарскому речному пассажирскому предприятию». Заявитель требовал от речников устранить препятствия в пользовании земельным участком площадью 374 тысячи квадратных метров на территории …
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2 февраля 2017, 11:11
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Самарцев научат делать скворечники и синичники
Самарский зоопарк 6 февраля приглашает всех желающих на мастер-класс по изготовлению скворечников. Об этом сообщает сайт «Самарской газеты».
Горожанам расскажут и покажут, как правильно изготовить скворечник и синичник. Само мероприятие бесплатное, однако придется заплатить за вход в зоопарк …
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1 февраля 2017, 10:36
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Ученые: Найден древнейший предок человека возрастом 540 млн лет
Китайские ученые определили, что представлял собой древнейший предок человека. Как утверждается, он напоминал собой один большой рот. Как рассказывается в издании Nature, он получил наименование Saccorhytus и отнесен к отряду так называемых вторичноротых.
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31 января 2017, 02:18
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Исследование: 30 тыс. лет назад на Алтае жили зебро-ослоподобные существа
Ученые из Сибирского отделения РАН в ходе исследований костных останков в известной Денисовой пещере на Алтае, установили, что одна из костей принадлежит так называемой лошади Оводова. Это зебро-ослоподобное существо, обитавшее 30 тысяч лет назад, одновременно с денисовским человеком.
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31 января 2017, 09:33
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«Самарская Лука» требует закрыть пристань «Шелехметь»
Руководство национального парка «Самарская Лука» обратилось в Верховный суд России с требованием прекратить деятельность остановочного пункта «Шелехметь» на Волге. Заявитель считает, что установка причального сооружения и мостков-сходней пристани послужила причиной многочисленных нарушений режима нацпарка, выразившихся в обеспечении доставки граждан в …
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23 января 2017, 12:18
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В Самаре ищут протез для одноногого орла
Национальный парк «Самарская Лука» ищет умельца, который сделает протез для орла-могильника, потерявшего лапу.
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23 ноября 2016, 02:53
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В нацпарке "Самарская Лука" восстановили Вершинный родник
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14 октября 2016, 02:20