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Материалы по теме:

В нацпарк «Самарская Лука» вернулись волки

В нацпарк «Самарская Лука» вернулись волки

На территории национального парка «Самарская Лука» видели группу волков, охотившихся на лося. По словам специалистов, это редкая для последнего десятилетия картина – семей серых хищников в заповеднике не было замечено с 2005 года. Наблюдались лишь отдельные особи, скорее всего пришлые.  
10 февраля 2017, 03:38
В Приволжском районе охотник застрелил женщину, собиравшую грибы

В Приволжском районе охотник застрелил женщину, собиравшую грибы

Утром 1 октября в Приволжском районе Самарской области произошло ЧП: на опушке леса, расположенного в километре от деревни Макарьевка Безенчукского района, 41-летний мужчина во время охоты выстрелил в 54-летнюю женщину. От полученных ранений она скончалась на месте.

По предварительным данным следователей, 

4 октября 2016, 11:09
Под Сызранью охотник застрелил мужчину, приняв его за дичь

Под Сызранью охотник застрелил мужчину, приняв его за дичь

В одной из деревень Сызранского района случился кровавый инцидент на охоте, в результате которого погиб человек, передает портал ktv-ray.ru.
 
Трагедия случилась в Троицком участковом лесничестве. Некий гражданин К. охотился на зверя, притаившись на дереве. Когда он услышал хруст 
10 июля 2016, 01:30
В Самарской области охотник застрелил занесенного в Красную книгу орлана-белохвоста

В Самарской области охотник застрелил занесенного в Красную книгу орлана-белохвоста

Как сообщает Управление на транспорте МВД по ПФО, установлено, что 42-летний житель Самарской области, имея охотничий билет, а также зарегистрированное в законном порядке охотничье ружье, находясь на территории, прилегающей к акватории Саратовского водохранилища, застрелил «орлана-белохвоста». Эта птица занесена в 
16 апреля 2016, 02:30
50 самарских охотников будут наказаны штрафом от 500 до 4 тыс. рублей

50 самарских охотников будут наказаны штрафом от 500 до 4 тыс. рублей

По данным Департамента охоты и рыболовства, многие из них не соблюдают нормы ношения оружия, браконьерствуют и выпивают. Для сравнения, в прошлом году было выявлено только 20 нарушителей.
Почти треть всех нарушений связаны с тем, что охотники передвигаются с заряженным и 

15 апреля 2016, 05:15
Леса национального парка Самарская Лука закрыты для посещений до 6 октября

Леса национального парка Самарская Лука закрыты для посещений до 6 октября

Решение принято в связи с жаркой погодой и высокой пожароопасностью. На период запрета будет приостановлено оформление разрешений и пропусков на туристические маршруты. В сентябре в нацпарке уже произошло несколько пожаров. Причиной всех стал человеческий фактор. В первую неделю осени в 
23 сентября 2015, 06:34
В Самарской Луке обнаружили 4 незаконные дамбы

В Самарской Луке обнаружили 4 незаконные дамбы

На озерах Рождественской поймы в национальном парке "Самарская Лука" были обнаружены 4 незаконные дамбы, сообщает Самарская межрайонная природоохранная прокуратура.

Гидротехнические сооружения выявили во время плановой проверки ведомства. Они имели не естественную рукотворную природу происхождения, а значит, наносили вред водным 
7 марта 2015, 11:39
Браконьеры на УАЗике отстреливают собак в нацпарке «Самарская Лука»

Браконьеры на УАЗике отстреливают собак в нацпарке «Самарская Лука»

О неадекватных «отморозках», которые колесят с оружием по нацпарку «Самарская Лука» на тентованном УАЗике, предупредила группа туристов на страницах сообщества Yoga63 в соцсети "ВКонтакте". По словам путешественников, 2 ноября они совершали традиционный ноябрьский поход через Жигули. Около села Ширяево им 

4 ноября 2014, 06:10
Прокуратура потребовала снести 13 летних домиков в нацпарке «Самарская Лука»

Прокуратура потребовала снести 13 летних домиков в нацпарке «Самарская Лука»

Прокуратура Кировского района Самары проверила законность размещения 13 летних домиков на правом берегу Волги в национальном парке «Самарская Лука». Как сообщает сайт областного надзорного ведомства, было установлено, что компания «Агро-Макс» использовала участок без правильно оформленных правоустанавливающих документов. На участке расположились 

31 мая 2014, 10:09
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