В нацпарк «Самарская Лука» вернулись волки

Под Сызранью охотник застрелил мужчину, приняв его за дичь передает портал ktv-ray.ru.



Трагедия случилась в Троицком участковом лесничестве. Некий гражданин К. охотился на зверя, притаившись на дереве. Когда он услышал хруст … В одной из деревень Сызранского района случился кровавый инцидент на охоте, в результате которого погиб человек,Трагедия случилась в Троицком участковом лесничестве. Некий гражданин К. охотился на зверя, притаившись на дереве. Когда он услышал хруст