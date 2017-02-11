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В нацпарк «Самарская Лука» вернулись волки
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10 февраля 2017, 03:38
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В Приволжском районе охотник застрелил женщину, собиравшую грибы
Утром 1 октября в Приволжском районе Самарской области произошло ЧП: на опушке леса, расположенного в километре от деревни Макарьевка Безенчукского района, 41-летний мужчина во время охоты выстрелил в 54-летнюю женщину. От полученных ранений она скончалась на месте.
По предварительным данным следователей, …
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4 октября 2016, 11:09
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Под Сызранью охотник застрелил мужчину, приняв его за дичь
В одной из деревень Сызранского района случился кровавый инцидент на охоте, в результате которого погиб человек, передает портал ktv-ray.ru.
Трагедия случилась в Троицком участковом лесничестве. Некий гражданин К. охотился на зверя, притаившись на дереве. Когда он услышал хруст …
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10 июля 2016, 01:30
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В Самарской области охотник застрелил занесенного в Красную книгу орлана-белохвоста
Как сообщает Управление на транспорте МВД по ПФО, установлено, что 42-летний житель Самарской области, имея охотничий билет, а также зарегистрированное в законном порядке охотничье ружье, находясь на территории, прилегающей к акватории Саратовского водохранилища, застрелил «орлана-белохвоста». Эта птица занесена в …
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16 апреля 2016, 02:30
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50 самарских охотников будут наказаны штрафом от 500 до 4 тыс. рублей
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15 апреля 2016, 05:15
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Леса национального парка Самарская Лука закрыты для посещений до 6 октября
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23 сентября 2015, 06:34
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В Самарской Луке обнаружили 4 незаконные дамбы
На озерах Рождественской поймы в национальном парке "Самарская Лука" были обнаружены 4 незаконные дамбы, сообщает Самарская межрайонная природоохранная прокуратура.
Гидротехнические сооружения выявили во время плановой проверки ведомства. Они имели не естественную рукотворную природу происхождения, а значит, наносили вред водным …
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7 марта 2015, 11:39
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Браконьеры на УАЗике отстреливают собак в нацпарке «Самарская Лука»
О неадекватных «отморозках», которые колесят с оружием по нацпарку «Самарская Лука» на тентованном УАЗике, предупредила группа туристов на страницах сообщества Yoga63 в соцсети "ВКонтакте". По словам путешественников, 2 ноября они совершали традиционный ноябрьский поход через Жигули. Около села Ширяево им …
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4 ноября 2014, 06:10
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Прокуратура потребовала снести 13 летних домиков в нацпарке «Самарская Лука»
Прокуратура Кировского района Самары проверила законность размещения 13 летних домиков на правом берегу Волги в национальном парке «Самарская Лука». Как сообщает сайт областного надзорного ведомства, было установлено, что компания «Агро-Макс» использовала участок без правильно оформленных правоустанавливающих документов. На участке расположились …
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31 мая 2014, 10:09