В Жигулевске в отношении местного жителя, безработного мужчины 1973 года рождения, возбуждено уголовное дело. Его подозревают в насилии против собственной дочери. Девочке еще нет 18. Дело заведено по статье 156 УК РФ - «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По данным полицейских, родители потерпевшей девочки состоят в разводе. Девочка осталась жить с отцом, а ее младший брат – с мамой. По версии сотрудников правоохранительных органов, с декабря 2017 года мужчина «систематически применял физическую силу в отношении дочери, не обеспечивал в достаточном объеме ее нормального физического, психического, духовного и нравственного развития, причинял мучения и страдания посредством применения к ней физического и психического насилия». Идет расследование. Девочка на время переехала в детский приют.
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В Жигулевске заведующая медучреждением получала зарплату вместо своего знакомого
В Жигулевске на мошенничестве попалась заведующая одним из медучреждений. По версии следствия, она устроила на работу своего знакомого. Фактически своих обязанностей мужчина не исполнял. При этом предполагаемая злоумышленница получала вместо него зарплату. Так продолжалось с декабря 2016 года по июль …
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Парня, обокравшего инвалида, будут судить в Жигулевске
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Потерпевший познакомился со злоумышленником на остановке общественного транспорта в марте этого года. Мужчина пояснил, что хочет продать магнитофон. Молодой человек, в свою очередь, заявил, что готов …
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