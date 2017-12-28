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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: в Самаре произошло «медицинское ДТП»

В блогах: в Самаре произошло «медицинское ДТП»

Необычную новость опубликовали в паблике «ДТП 163 Самара» соцсети «ВК». В районе пересечения улицы Солнечной с 6-й просекой скорую помощь («Газель») догнала в задок санитарная «буханка». Редчайшее событие. По статистике, такие аварии, с участием автомобилей одного ведомства, в России 
28 декабря 2017, 10:33
В Самаре водитель ВАЗ 2114 въехал в иномарку на встречке

В Самаре водитель ВАЗ 2114 въехал в иномарку на встречке

В Самаре полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего в Куйбышевском районе на дороге Самара - Волгоград - Чапаевск, въезд №1. Во вторник, 26 декабря, в 14:50 там столкнулись два автомобиля: ВАЗ 2114 и иномарка Renault Kaptur. Есть пострадавшие. 

По предварительной версии, 48-летний 

27 декабря 2017, 03:01
В Самаре водителя пришлось «вырезать» из «Гранты» после ДТП на «Раките»

В Самаре водителя пришлось «вырезать» из «Гранты» после ДТП на «Раките»

В Самаре вечером во вторник, 26 декабря, произошла жуткая авария на «Раките». По словам очевидцев, спасателям буквально пришлось «вырезать» водителя из попавшей в ДТП «Гранты». По данным МЧС, в 19:41 на пересечении Ракитовского шоссе с улицей Первой Малой, недалеко от 
27 декабря 2017, 09:27
В центре Самары водитель на Toyota RAV4 влетел в новый трамвай

В центре Самары водитель на Toyota RAV4 влетел в новый трамвай

В понедельник, 25 декабря, в Самаре на перекрестке проспекта Ленина и улицы Полевой произошло ДТП с участием трамвая. Новый трамвай, следовавший по маршруту №22, протаранил внедорожник Toyota RAV4. Видео с места ДТП очевидец опубликовал в социальной сети. Судя по тайм-коду, 
26 декабря 2017, 11:42
Слишком быстро разогнался: Женщина погибла в жутком ДТП в Нефтегорском районе

Слишком быстро разогнался: Женщина погибла в жутком ДТП в Нефтегорском районе

В ночь с пятницы на субботу, с 8 на 9 декабря, в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. В Нефтегорском районе «шестерка» ехала по трассе Подъем-Михайловка – Алексеевка. На 51-ом километре дороги 28-летний водитель не справился с управлением, вылетел 
9 декабря 2017, 03:27
В Самаре 19-летняя автоледи на Sandero сбила пенсионерку

В Самаре 19-летняя автоледи на Sandero сбила пенсионерку

В Самаре в ДТП в дворовом проезде на улице Стара-Загоре пострадала пенсионерка. Автоледи на Renault Sandero при движении задним ходом сбила пожилую женщину. ДТП произошло в воскресенье, 26 ноября, примерно в 13 часов. Иномаркой управляла 19-летняя девушка. Потерпевшая - 1938 

27 ноября 2017, 01:22
В Самаре автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера

В Самаре автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера

В четверг, 23 ноября, в Самаре на улице Мориса Тореза был совершен наезд на пешехода. Автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера. ДТП произошло около восьми часов вечера. По данным полицейских, автомобилем «Рено Логан» управляла девушка.

«По предварительной информации полицейских, напротив дома 

24 ноября 2017, 03:50
Самара: автоледи сбила ехавшего по зебре ребенка на самокате

Самара: автоледи сбила ехавшего по зебре ребенка на самокате

В Самаре автоледи сбила ехавшего по зебре 8-летнего ребенка на самокате. ДТП произошло на улице Потапова напротив дома №243 по улице Ново-Садовой. У пострадавшего травма живота. 

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 22.11.2017 года в 18:00 водитель 1979 года 
23 ноября 2017, 03:43
Самара: автоледи в Audi не заметила столб и врезалась в него

Самара: автоледи в Audi не заметила столб и врезалась в него

В четверг, 23 ноября, в Самаре произошло ДТП на трамвайных путях. Автоледи на Audi не заметила столб и врезалась в него. Из-за ДТП на Галактионовской встали трамваи.

«Сегодня утром на пересечении ул. Галактионовская и Студенческий переулок. Водитель АУДИ не заметила 
23 ноября 2017, 01:02
Директора МФПМП «Содействие» в Нефтегорском районе подозревают в растрате

Директора МФПМП «Содействие» в Нефтегорском районе подозревают в растрате

На директора «Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Нефтегорского района Самарской области «Содействие» (МФПМП «Содействие») завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества», сообщили в СУ СК России по Самарской области.  

Согласно материалам следователей, преступление было совершено в прошлом 

19 октября 2017, 10:45
Квартирный вопрос подвел: на главу Нефтегорского района завели уголовное дело

Квартирный вопрос подвел: на главу Нефтегорского района завели уголовное дело

Скандал в Нефтегорском районе. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье "получение взятки" в отношении нынешнего главы района Владимира Корнева. По версии следствия, в 2010 году подозреваемый, который на тот момент был заместителем главы, получил взятку в виде квартиры 

20 июня 2017, 07:06
Самарцам предложили придумать дизайн для новой турбазы

Самарцам предложили придумать дизайн для новой турбазы

В Самаре объявили конкурс на «сказочно-былинное» оформление новой турбазы, которую построят в селе Богдановка Нефтегорского района. Креативного исполнителя ищет управление культуры и молодежной политики райадминистрации для одного из местных крестьянско-фермерских хозяйств. Домики собираются построить в лесной зоне на берегу реки 

23 марта 2017, 05:03
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