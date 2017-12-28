В Нефтегорском районе произошло столкновение иномарки Hyundai Creta и грузовой Ford. Иномаркой управляла 54-летняя автоледи. По предварительной информации полицейских, женщина нарушила правила проезда перекрестка и влетела под грузовик. ДТП произошло 27 декабря, около 23 часов, на 70 километре дороги «Подъезд к Оренбургу от трассы М-5 «Урал». В результате столкновения автомобилистка получила травмы головы и груди. Её госпитализировали. Проводится проверка. По данным полицейских, оба участника ДТП были трезвые.
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В блогах: в Самаре произошло «медицинское ДТП»
Необычную новость опубликовали в паблике «ДТП 163 Самара» соцсети «ВК». В районе пересечения улицы Солнечной с 6-й просекой скорую помощь («Газель») догнала в задок санитарная «буханка». Редчайшее событие. По статистике, такие аварии, с участием автомобилей одного ведомства, в России …
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28 декабря 2017, 10:33
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В Самаре водитель ВАЗ 2114 въехал в иномарку на встречке
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27 декабря 2017, 03:01
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В Самаре водителя пришлось «вырезать» из «Гранты» после ДТП на «Раките»
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27 декабря 2017, 09:27
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В центре Самары водитель на Toyota RAV4 влетел в новый трамвай
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26 декабря 2017, 11:42
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Слишком быстро разогнался: Женщина погибла в жутком ДТП в Нефтегорском районе
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9 декабря 2017, 03:27
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В Самаре 19-летняя автоледи на Sandero сбила пенсионерку
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27 ноября 2017, 01:22
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В Самаре автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера
В четверг, 23 ноября, в Самаре на улице Мориса Тореза был совершен наезд на пешехода. Автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера. ДТП произошло около восьми часов вечера. По данным полицейских, автомобилем «Рено Логан» управляла девушка.
«По предварительной информации полицейских, напротив дома …
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24 ноября 2017, 03:50
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Самара: автоледи сбила ехавшего по зебре ребенка на самокате
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23 ноября 2017, 03:43
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Самара: автоледи в Audi не заметила столб и врезалась в него
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23 ноября 2017, 01:02
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Директора МФПМП «Содействие» в Нефтегорском районе подозревают в растрате
На директора «Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Нефтегорского района Самарской области «Содействие» (МФПМП «Содействие») завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества», сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Согласно материалам следователей, преступление было совершено в прошлом …
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19 октября 2017, 10:45
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Квартирный вопрос подвел: на главу Нефтегорского района завели уголовное дело
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20 июня 2017, 07:06
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Самарцам предложили придумать дизайн для новой турбазы
В Самаре объявили конкурс на «сказочно-былинное» оформление новой турбазы, которую построят в селе Богдановка Нефтегорского района. Креативного исполнителя ищет управление культуры и молодежной политики райадминистрации для одного из местных крестьянско-фермерских хозяйств. Домики собираются построить в лесной зоне на берегу реки …
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23 марта 2017, 05:03