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СМИ: В Уганде приносят в жертву детей для вызова дождя

СМИ: В Уганде приносят в жертву детей для вызова дождя

Колдуны в Уганде, где сейчас стоит небывалая засуха, приносят в жертву детей, чтобы вызвать дожди. Об этом рассказал телеканал Fox News.
По утверждениям журналистов, люди, называющие себя целителями, делают жертвоприношения, чтобы "духи принесли с собой дожди". Как свидетельствуют местные священники, 

28 сентября 2017, 03:26
Половина собранного в Самарской области урожая зерновых может быть потеряна

Половина собранного в Самарской области урожая зерновых может быть потеряна

Половина собранного в Самарской области урожая зерновых может быть потеряна. И это притом что, похоже, дело идет к установлению абсолютного для региона рекорда в 3 миллиона тонн.
Уже сейчас значительно превышены показатели 2016 года, когда в губернии было собрано 2 

7 сентября 2017, 04:13
Самарских аграриев простимулируют турки

Самарских аграриев простимулируют турки

Решение, которое может стимулировать агропромышленный комплекс Самарской области, принято правительством Турции. Импорт отечественной пшеницы в эту страну теперь будет вестись без ограничений.
Напомним, в марте турецкие власти приостановили выдачу лицензий на беспошлинный ввоз на свою территорию российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного 

5 мая 2017, 05:19
В Самарской области собран максимальный почти за 20 лет урожай зерновых

В Самарской области собран максимальный почти за 20 лет урожай зерновых

Хлеборобы региона намолотили 2 миллиона 115 тысяч тонн. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Самарской области Алексей Попов. Это лучший сбор с 1997 года. Но тогда площадь посевов была больше.
3 ноября 2016, 11:27
Ученые: Цельное зерно может снизить риск ранней смерти

Ученые: Цельное зерно может снизить риск ранней смерти

Американские исследователи выявили взаимосвязь между вероятностью раннего ухода человека из жизни и количеством потребляемого им цельного зерна. Как свидетельствуют результаты их работы, значительно уменьшить риск смерти от онкологии и сердечно-сосудистых недугов вполне реально, если в течение дня употреблять в пищу 

14 июня 2016, 01:21
«Великий потоп и засуху» обнаружили геологи в истории средневековой Европы

«Великий потоп и засуху» обнаружили геологи в истории средневековой Европы

Ученые составили атлас, в котором впервые за всю историю подобных исследований четко обозначены масштаб и даты самых крупных засух в Старом Свете на протяжении двух тысячелетий. Сама история составления атласа весьма интересна. В частности, использовались данные, полученные при исследовании годичных 
9 ноября 2015, 09:02
Ущерб от засухи в Самарской области составил 1,5 млрд рублей

Ущерб от засухи в Самарской области составил 1,5 млрд рублей

В Самарской области оценили последствия аномальной жары. Ущерб составил полтора миллиарда рублей. От засухи погибло 170 тысяч гектаров посевов, пострадало 290 региональных хозяйств.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации был введен на территории 12 муниципальных районов. В результате удалось собрать 670 
24 сентября 2015, 10:34
Ученые: Через 25 лет засуха на Ближнем Востоке приведет к войнам за воду

Ученые: Через 25 лет засуха на Ближнем Востоке приведет к войнам за воду

По последним расчётам ученых, вскоре на Ближнем Востоке может разразиться большая война за питьевую воду. Специалисты заявляют, что острая ее нехватка будет сильно ощущаться уже через 25 лет.
 
13 стран региона уже испытывают данную проблему на себе, но в 
5 сентября 2015, 08:31
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