Региональные синоптики сообщили о засухе сразу в нескольких районах области. Такая погода уже начала вызывать беспокойство у аграриев. О серьезных последствиях, конечно, пока говорить рано, но если так и дальше пойдет, то урожай зерновых может оказаться под угрозой.
Жаркая и ветреная погода, а также дефицит осадков привели к образованию почвенной засухи в пяти населенных пунктах — Клявлино, Безенчуке, Новодевичьем, Кротовке и Челно-Вершинах. Суховей отмечен в Алексеевском районе, Большой Глушице, Кинель-Черкассах, Сызрани, АГЛОСе и Серноводске. По прогнозам синоптиков, жаркая погода в ближайшее дни сохранится. Столбики термометров будут находиться в пределах +25-30 градусов.
- Обстановка не очень хорошая. Я не думаю, что будет гибель урожая. Но в итоге это может привести к снижению урожая, - рассказала начальник Самарского гидрометцентра ФГБУ «Приволжское УГМС» Людмила Анурова. - Озимые терпят, озимые в общем-то в более-менее нормальном состоянии, они сейчас берут влагу из более глубоких слоев почвы. Вот у яровых корневая система не очень значительная, они находятся в верхних слоях почвы, а они пересохли.
Аграрии уже делают прогнозы на будущий урожай. Директор агрохолдинга «Зерно жизни», работающего в Самарской и Саратовской областях, рассказывает, что в 2017-м со 140 тысяч гектаров они собрали 250 тысяч тонн. В этом году такого, скорее всего, не будет.
- Мы рассчитываем на средний урожай. Но пока рано делать какие-то прогнозы, потому что большая доля яровых-зерновых и их урожайность будет зависеть от дальнейшей погоды, - считает директор агрохолдинга «Зерно жизни» группы компаний «Синко» Андрей Зорин. - Пока прогноз говорит о том, что этих осадков будет недостаточно.
В региональном Минсельхозе отмечают, что помимо засухи, аграрии сейчас занимаются остатками урожая прошлого года.
- Те остатки, которые есть у сельхозпроизводителей — их стараются подработать, проводят дегазацию складских помещений. И это зерно у тех, у кого нет необходимости его реализовывать — оно снова складывается в эти помещения, - рассказал заместитель врио министра сельского хозяйства Самарской области Юрий Григоревский.
Всего же по России аналитики прогнозируют урожай на уровне 100 миллионов тонн, это на четверть ниже, чем в прошлом году. К уборке аграрии приступят уже в середине августа.
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