Половина собранного в Самарской области урожая зерновых может быть потеряна Половина собранного в Самарской области урожая зерновых может быть потеряна. И это притом что, похоже, дело идет к установлению абсолютного для региона рекорда в 3 миллиона тонн.

Уже сейчас значительно превышены показатели 2016 года, когда в губернии было собрано 2 …