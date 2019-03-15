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Материалы по теме:

Осужденный по делу Дианы Шурыгиной переехал в Самару и стал правозащитником

Осужденный по делу Дианы Шурыгиной переехал в Самару и стал правозащитником

Неожиданное продолжение скандальной истории: уроженец Ульяновской области Сергей Семенов, который был осужден по делу об изнасиловании Дианы Шурыгиной, переехал в Самару. Он занялся правозащитной деятельностью вместе с адвокатом Сергеем Хальченко, пишет samara.kp.ru.
 
Отметим, в декабре 2016 года Ленинский районный суд 
15 марта 2019, 10:29
В Самарской области уничтожили 5 тонн санкционной икры из Норвегии

В Самарской области уничтожили 5 тонн санкционной икры из Норвегии

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора вместе с коллегами из Оренбургской области задержали фуру с пятью тоннами мороженой икры мойвы и сельди. Товар был произведен в Норвегии, его пытались провезти в Россию с территории Казахстана. Напомним, что Норвегия входит в состав Евросоюза, 
15 марта 2019, 09:17
В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств

В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств

В четверг, 14 марта, в Детской школе искусств №14 на улице Ставропольской частично обрушился потолок. Как рассказала в соцсетях одна из жительниц областной столицы, крыша течет там уже давно.

«В этом году шёл дождь с потолка несколько дней. Сегодня он 
15 марта 2019, 08:48
«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика

«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика

В Тольятти завели уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области. Этого человека подозревают в получении взятки.
 
По версии следствия, в октябре прошлого года подозреваемый в 
15 марта 2019, 08:25
В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля

В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля

Во вторник, 12 марта, стало известно, что паводок в этом году в Самарской области может наступить на неделю раньше ожидаемых сроков. По прогнозам, паводок ожидается в конце марта-начале апреля, но в южных районах губернии разливы большой воды возможны уже 20 
12 марта 2019, 10:33
В Самарской области побит рекорд по количеству осадков

В Самарской области побит рекорд по количеству осадков

В воскресенье, 10 марта, на метеостанции Авангард в Алексеевском районе региона выпало рекордное количество осадков. Как сообщили в Приволжском УГМС, за сутки показатель составил 8,7 мм, что на 3,3 мм больше прошлого максимума. Предыдущий рекорд установили еще в 1978 
11 марта 2019, 11:51
Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев

Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев

Дожди задержатся в Самарской области еще на несколько дней, до среды включительно. Синоптики Приволжского УГМС обещают теплую погоду, плюсовые температуры, но в то же время прогнозируют осадки, а во вторник еще и с сильным ветром.

В ночь на 
11 марта 2019, 09:11
«После оттепели ударит мороз»: ночью в Самарской области до -11

«После оттепели ударит мороз»: ночью в Самарской области до -11

В четверг, 7 марта, самарцев просят быть особенно осторожными - после оттепели столбик термометра сразу опустится до - 11 градусов. Как сообщили в «Приволжском УГМС», в четверг ночью в регионе ожидается небольшой и умеренный снег, местами метель и сильная гололедица, 
6 марта 2019, 01:56
Новая ведущая программы

Новая ведущая программы "Прогноз погоды" Ирина Заридянская: Ждите метель и гололед. ВИДЕО

В ближайшие сутки, до 19:00 субботы, 2 марта, в Самарской области прогнозируют облачную погоду, снег и мокрый снег, местами сильный, слабую метель и гололед. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. В ночные часы температура воздуха составит 0, -5 
1 марта 2019, 10:42
Сильный ветер и метели: в Самарской области объявлен «желтый уровень опасности»

Сильный ветер и метели: в Самарской области объявлен «желтый уровень опасности»

В Самарской области объявили «желтый уровень опасности» из-за ухудшения погоды - синоптики обещают усиление ветра и метель. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, существует потенциальная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с обильными осадками и порывами ветра. По данным Приволжского 
21 февраля 2019, 02:40
Лютые морозы убили 12 человек в США

Лютые морозы убили 12 человек в США

Аномальные морозы обрушились на территорию США. Температура воздуха резко опустилась сразу в нескольких штатах. В крупнейших аэропортах страны отменено несколько тысяч рейсов. Возникают трудности с доставкой напитков, так как по дороге они превращаются в лед. Жертвами морозов стали 12 человек.

Как 

1 февраля 2019, 03:48
В Самарской области в ночь на субботу обещают местами до -30

В Самарской области в ночь на субботу обещают местами до -30

Морозы не спешат уйти с территории Самарской области, но уже в пятницу немного ослабнут, однако в выходные зарядят с новой силой. К концу недели южный циклон принесет с собой снег, усиление ветра и метели, рассказали в Приволжском УГМС. В 
24 января 2019, 09:49
В США замерз Ниагарский водопад

В США замерз Ниагарский водопад

Сильные зимние холода пришли не только в Россию, но и в США. Суровые морозы привели к частичному замерзанию знаменитого Ниагарского водопада. Во вторник, 22 января, температура воздуха там опустилась до -20 градусов по Цельсию. Непогода сохранится до конца недели, сообщает 
23 января 2019, 03:57
Морозы и сильный ветер: в Самарской области похолодает до - 32 градусов

Морозы и сильный ветер: в Самарской области похолодает до - 32 градусов

Совсем скоро самарцам придется достать свои самые теплые вещи: уже в четверг синоптики обещают понижение температуры в регионе до - 32 градусов. По прогнозам сотрудников Приволжского УГМС, сегодня, 22 января, пройдет холодный фронт, который местами будет сопровождаться сильным снегом 
22 января 2019, 10:34
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