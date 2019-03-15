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Осужденный по делу Дианы Шурыгиной переехал в Самару и стал правозащитником
Неожиданное продолжение скандальной истории: уроженец Ульяновской области Сергей Семенов, который был осужден по делу об изнасиловании Дианы Шурыгиной, переехал в Самару. Он занялся правозащитной деятельностью вместе с адвокатом Сергеем Хальченко, пишет samara.kp.ru.
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15 марта 2019, 10:29
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В Самарской области уничтожили 5 тонн санкционной икры из Норвегии
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15 марта 2019, 09:17
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В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств
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15 марта 2019, 08:48
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«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика
В Тольятти завели уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области. Этого человека подозревают в получении взятки.
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15 марта 2019, 08:25
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В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля
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12 марта 2019, 10:33
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В Самарской области побит рекорд по количеству осадков
В воскресенье, 10 марта, на метеостанции Авангард в Алексеевском районе региона выпало рекордное количество осадков. Как сообщили в Приволжском УГМС, за сутки показатель составил 8,7 мм, что на 3,3 мм больше прошлого максимума. Предыдущий рекорд установили еще в 1978 …
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11 марта 2019, 11:51
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Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев
Дожди задержатся в Самарской области еще на несколько дней, до среды включительно. Синоптики Приволжского УГМС обещают теплую погоду, плюсовые температуры, но в то же время прогнозируют осадки, а во вторник еще и с сильным ветром.
В ночь на …
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11 марта 2019, 09:11
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«После оттепели ударит мороз»: ночью в Самарской области до -11
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6 марта 2019, 01:56
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Новая ведущая программы "Прогноз погоды" Ирина Заридянская: Ждите метель и гололед. ВИДЕО
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1 марта 2019, 10:42
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Сильный ветер и метели: в Самарской области объявлен «желтый уровень опасности»
В Самарской области объявили «желтый уровень опасности» из-за ухудшения погоды - синоптики обещают усиление ветра и метель. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, существует потенциальная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с обильными осадками и порывами ветра. По данным Приволжского …
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21 февраля 2019, 02:40
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Лютые морозы убили 12 человек в США
Аномальные морозы обрушились на территорию США. Температура воздуха резко опустилась сразу в нескольких штатах. В крупнейших аэропортах страны отменено несколько тысяч рейсов. Возникают трудности с доставкой напитков, так как по дороге они превращаются в лед. Жертвами морозов стали 12 человек.
Как …
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1 февраля 2019, 03:48
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В Самарской области в ночь на субботу обещают местами до -30
Морозы не спешат уйти с территории Самарской области, но уже в пятницу немного ослабнут, однако в выходные зарядят с новой силой. К концу недели южный циклон принесет с собой снег, усиление ветра и метели, рассказали в Приволжском УГМС. В …
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24 января 2019, 09:49
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В США замерз Ниагарский водопад
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23 января 2019, 03:57
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Морозы и сильный ветер: в Самарской области похолодает до - 32 градусов
Совсем скоро самарцам придется достать свои самые теплые вещи: уже в четверг синоптики обещают понижение температуры в регионе до - 32 градусов. По прогнозам сотрудников Приволжского УГМС, сегодня, 22 января, пройдет холодный фронт, который местами будет сопровождаться сильным снегом …
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22 января 2019, 10:34
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