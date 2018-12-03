В период с 26 декабря 2018 года по 9 января 2019 года через Самарский железнодорожный вокзал пустят 28 дополнительных поездов дальнего следования до Москвы, Санкт-Петербурга и Нижневартовска. Составы будут курсировать из Самары, Пензы, Уфы, Тольятти, Ульяновска и Саранска.
На маршрут до "родины" Деда Мороза в Великом Устюге также будет назначен отдельный туристический поезд. Он отправится из Самары 4 января в 20:30. Прибытие на место назначения планируется 6 января в 6:50. Обратно поезд отправится из Великого Устюга в этот же день в 23:05 и прибудет в Самару 8 января в 17:10.
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Стоимость проезда в общественном транспорте Самары повысится до 28 рублей
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По версии следствия, в июне 2016 года …
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16 октября 2018, 05:51
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В Самаре возбуждено уголовное дело на высокопоставленного железнодорожника. Главного инженера Самарской дистанции пути – структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в …
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Но без отдельных правонарушений все равно не обошлось. За минувшие праздники были зарегистрированы 282 …
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9 января 2018, 06:50