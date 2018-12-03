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Материалы по теме:

Стоимость проезда в общественном транспорте Самары повысится до 28 рублей

Стоимость проезда в общественном транспорте Самары повысится до 28 рублей

Администрация городского округа Самары готовит проект постановления о повышении стоимости проезда в общественном транспорте до 28 рублей. Соответствующий документ разместили на сайте мэрии. 

Официально в постановлении говорится о повышении стоимости проезда до 29 рублей, однако для всех пассажиров будут действовать льготы, благодаря которым цена билета снижается на 1 рубль. Изменение тарифов затронет 

29 ноября 2018, 07:11
Самарским автомобилистам напоминают об изменении схемы движения около культурных учреждений в центре города

Самарским автомобилистам напоминают об изменении схемы движения около культурных учреждений в центре города

С 13 ноября  около учреждений культуры в центре Самары действует новая схема движения транспорта. Это сделано для удобства гостей филармонии, драмтеатра, а также театра оперы и балета.

Знаки «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца» 

29 ноября 2018, 05:48
В Самаре завершается монтаж 9 «новогодних фонтанов»

В Самаре завершается монтаж 9 «новогодних фонтанов»

В областной столице завершается монтаж 9 статодинамических фонтанов из дюралайта и одного нового со светодиодной гирляндой. Их устанавливают около фонтана «30-летия Победы», на бульваре по улице Стара-Загора, в сквере Высоцкого, в сквере на пересечении Победы и Гагарина, на площади перед 
28 ноября 2018, 09:26
В Самаре продлили работу автобусного маршрута №34

В Самаре продлили работу автобусного маршрута №34

Департамент принял решение продлить время работы автобусного маршрута №34. Это было сделано после многочисленных обращений граждан. От площади Революции последний рейс будет отправляться в 22:55 в будние дни и в 22:35 в выходные.

Вечернее расписание на рабочие дни выглядит следующим образом: 

14 ноября 2018, 11:22
Правительство Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта

Правительство Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта

Минтранс Дании решил признать собачьи упряжки официальным видом транспорта. В связи с этим, с 1 января 2019 года они смогут ездить по автодорогам наравне с остальными участниками движения. При этом отмечается, что собаки могут перевозить не только сани, но и 
13 ноября 2018, 03:26
В Самаре установят 26-метровую новогоднюю елку

В Самаре установят 26-метровую новогоднюю елку

Стало известно, что на площади Куйбышева к Новому году установят новую елку высотой почти 26 метров, а вокруг нее - еще четыре зеленых красавицы высотой 7 метров. Все хвойные украсят медиагирляндами, которые составят единую композицию. Об этом рассказали на еженедельном 
13 ноября 2018, 08:48
В Самаре на украшение трех улиц к Новому году потратят 87 млн рублей

В Самаре на украшение трех улиц к Новому году потратят 87 млн рублей

В Самаре направят 87 миллионов рублей на украшения для трёх улиц к Новому Году, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет о Московском шоссе, Ново-Садовой и улице Демократической на участке до Ташкентской. Согласно техзаданию, в декабре подрядчику предстоит 
10 ноября 2018, 08:35
Двое высокопоставленных сотрудников РЖД получили сроки за взяточничество и мошенничество

Двое высокопоставленных сотрудников РЖД получили сроки за взяточничество и мошенничество

Самарский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двоих высокопоставленных сотрудников «РЖД». Начальника Самарского отдела коммерческой работы Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» и его заместителя подозревали в мошенничестве и получении взятки.

По версии следствия, в июне 2016 года 

16 октября 2018, 05:51
РЖД может оснастить плацкартные вагоны пассажирскими капсулами

РЖД может оснастить плацкартные вагоны пассажирскими капсулами

РЖД рассматривает вопрос оснащения плацкартных вагонов в поездах специальными пассажирскими капсулами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Олега Белозерова.

«На базе принципов формирования общего и плацкартного вагонов будут созданы зоны персонального комфорта. У пассажира должно 
4 октября 2018, 02:26
Высокопоставленного железнодорожника поймали на взятке в Самаре

Высокопоставленного железнодорожника поймали на взятке в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело на высокопоставленного железнодорожника. Главного инженера Самарской дистанции пути – структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в 

19 сентября 2018, 03:55
Самарское УФАС оштрафовало «РЖД»

Самарское УФАС оштрафовало «РЖД»

Не дали свет... УФАС по Самарской области оштрафовало «РЖД» на 600 тысяч рублей. Такое наказание железнодорожники понесут за нарушения правил технологического присоединения. На действия госкомпании пожаловалась самарская фирма «ВолгаСтройСервис». «РЖД» не предоставило ей возможности подключиться к электрическим сетям. «Российские железные 

3 июля 2018, 04:49
Новогодние праздники в Самарской области обошлись без массовых нарушений общественного порядка

Новогодние праздники в Самарской области обошлись без массовых нарушений общественного порядка

Новогодние каникулы прошли без чрезвычайных происшествий и массовых нарушений общественного порядка. За тем, чтобы жители региона могли отдыхать, не беспокоясь за свою безопасность, следили 2 тысячи человек.

Но без отдельных правонарушений все равно не обошлось. За минувшие праздники были зарегистрированы 282 

9 января 2018, 06:50
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