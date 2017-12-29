В новогодние праздники самарских должников будут ловить в аэропорту Курумоч, предупреждает региональное управление Федеральной службы судебных приставов. Дежурство сотрудников начнется 29 декабря, закончится - 9 января. Они будут работать круглосуточно. По состоянию на 22 декабря в России действует около 1 миллиона 700 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должника из страны. Большая часть документов касается алиментщиков. Напомним, 1 октября в России повысили порог задолженности, ограничивающий запрет на пересечение границы. Теперь он вводится, если долг превышает 30 тысяч рублей. Но по-прежнему при задолженности от 10 тысяч могут не выпустить из страны граждан, не оплативших возмещение вреда здоровью, вреда из-за смерти кормильца, а также имущественный или моральный ущерб.
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В Самаре изменилась схема движения транспорта в аэропорту Курумоч
Изменилась схема движения транспорта в самарском аэропорту, сообщила пресс-служба «Курумоча». С субботы, 23 декабря, въезд автомобилей на привокзальную площадь и парковки стал возможен исключительно с Аэропортовского шоссе. Движение автобусов и маршруток организуется в прежнем порядке.
«С 14:00 23 декабря …
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25 декабря 2017, 11:12
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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год
Специалисты Роспотребнадзора назвали главные критерии для выбора аниматоров на новогодние торжества. Об этом говорится на портале ведомства.
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18 декабря 2017, 12:06
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В Самарской области судебные приставы взыскали алименты на 335 миллионов рублей в 2017 году
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11 декабря 2017, 05:21
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Подсчитаны расходы среднего россиянина на празднование Нового года
По мнению ряда экспертов, потребительское настроение россиян несколько улучшилось и на новогодний праздник среднестатистический россиянин собирается израсходовать 17 600 рублей. Эта цифра на 4% превышает аналогичную прошлогоднюю, рассказывают «Ведомости» со ссылкой на экспертов Deloitte.
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11 декабря 2017, 02:01
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В Самарской области неплательщики алиментов задолжали 335 млн рублей
Российские судебные приставы начали серию рейдов по злостным должникам. 11 декабря они планируют заняться фискальными платежами, 18-го – неплательщиками за теплоэнергию, 25-го - приостановкой деятельности различных организаций. 4 декабря самарские приставы прошлись по неплательщикам алиментов.
«Если должник в течение двух и …
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6 декабря 2017, 08:04
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В преддверии новогодних праздников подсчитали потенциально невыездных россиян-должников
Эксперты компании «Домашние деньги» подсчитали, что по результатам текущего года порядка 6,8 млн россиян, у которых есть непогашенные долги перед кредитно-финансовыми структурами, могут оказаться потенциально невыездными. Об этом рассказывают отечественные информагентства.
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4 декабря 2017, 04:09
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В Самаре судебные приставы пошли на встречу с должниками
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4 декабря 2017, 01:56
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Самара: стало известно об итогах проверок аэропорта и вокзала
В четверг, 23 ноября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии. Одним из ключевых вопросов обсуждения было обеспечение безопасности в столице региона в дни проведения ЧМ-2018. Поскольку по прогнозам губернию в это время посетит порядка полумиллиона туристов …
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24 ноября 2017, 10:51
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Самару начали украшать к Новому году
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22 ноября 2017, 05:11
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В Шэньчжэне стюардесса выпала из взлетающего самолета
Инцидент произошел в китайском аэропорту Шэньчжэнь. Стюардесса выпала из лайнера, который собирался взлететь. Бортпроводницу авиакомпании China Eastern доставили в стационар с многочисленными травмами.
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24 октября 2017, 05:03
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Фейсконтроль: китаянки застряли в аэропорту из-за пластических операций
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10 октября 2017, 12:17
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Самара вошла в топ самых популярных для новогоднего отдыха городов
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13 января 2017, 05:08