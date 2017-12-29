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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
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В Самаре изменилась схема движения транспорта в аэропорту Курумоч

Изменилась схема движения транспорта в самарском аэропорту, сообщила пресс-служба «Курумоча». С субботы, 23 декабря, въезд автомобилей на привокзальную площадь и парковки стал возможен исключительно с Аэропортовского шоссе. Движение автобусов и маршруток организуется в прежнем порядке.

«С 14:00 23 декабря 
25 декабря 2017, 11:12
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год

Специалисты Роспотребнадзора назвали главные критерии для выбора аниматоров на новогодние торжества. Об этом говорится на портале ведомства.
Прежде всего, эксперты советуют проанализировать сложившуюся на рынке ситуацию. С этой целью надо не полениться провести время в интернете, изучить цены и предлагаемые 

18 декабря 2017, 12:06
В Самарской области судебные приставы взыскали алименты на 335 миллионов рублей в 2017 году

В Самарской области судебные приставы взыскали алименты на 335 миллионов рублей в 2017 году

Это в два раза больше, чем в прошлом. Всего в отношении неплательщиков было возбуждено 12 тысяч исполнительных производств, а закончено тысячей меньше. Самый большой долг на сегодняшний момент — 1,5 миллиона рублей, минимальный — 10 тысяч.
 
«Значительного роста должников 

11 декабря 2017, 05:21
Подсчитаны расходы среднего россиянина на празднование Нового года

Подсчитаны расходы среднего россиянина на празднование Нового года

По мнению ряда экспертов, потребительское настроение россиян несколько улучшилось и на новогодний праздник среднестатистический россиянин собирается израсходовать 17 600 рублей. Эта цифра на 4% превышает аналогичную прошлогоднюю, рассказывают «Ведомости» со ссылкой на экспертов Deloitte.
В 2016-м средние траты были на 

11 декабря 2017, 02:01
В Самарской области неплательщики алиментов задолжали 335 млн рублей

В Самарской области неплательщики алиментов задолжали 335 млн рублей

Российские судебные приставы начали серию рейдов по злостным должникам. 11 декабря они планируют заняться фискальными платежами, 18-го – неплательщиками за теплоэнергию, 25-го - приостановкой деятельности различных организаций. 4 декабря самарские приставы прошлись по неплательщикам алиментов.

«Если должник в течение двух и 

6 декабря 2017, 08:04
В преддверии новогодних праздников подсчитали потенциально невыездных россиян-должников

В преддверии новогодних праздников подсчитали потенциально невыездных россиян-должников

Эксперты компании «Домашние деньги» подсчитали, что по результатам текущего года порядка 6,8 млн россиян, у которых есть непогашенные долги перед кредитно-финансовыми структурами, могут оказаться потенциально невыездными. Об этом рассказывают отечественные информагентства.
Сегодня в России свыше 9 млн человек имеют просроченную 

4 декабря 2017, 04:09
В Самаре судебные приставы пошли на встречу с должниками

В Самаре судебные приставы пошли на встречу с должниками

4 декабря в России судебные приставы-исполнители начнут массовые обходы должников.
4 декабря 2017, 01:56
Самара: стало известно об итогах проверок аэропорта и вокзала

Самара: стало известно об итогах проверок аэропорта и вокзала

В четверг, 23 ноября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии. Одним из ключевых вопросов обсуждения было обеспечение безопасности в столице региона в дни проведения ЧМ-2018. Поскольку по прогнозам губернию в это время посетит порядка полумиллиона туристов 

24 ноября 2017, 10:51
Самару начали украшать к Новому году

Самару начали украшать к Новому году

Уже скоро на самарских улицах заискрятся новогодние огни. В этом году при украшении города решили использовать столичный опыт. Для этого специально закупили 7 световых фигур. Их установят на площади Куйбышева, улице Ленинградской и на Аллее Трудовой Славы по проспекту Юных 

22 ноября 2017, 05:11
В Шэньчжэне стюардесса выпала из взлетающего самолета

В Шэньчжэне стюардесса выпала из взлетающего самолета

Инцидент произошел в китайском аэропорту Шэньчжэнь. Стюардесса выпала из лайнера, который собирался взлететь. Бортпроводницу авиакомпании China Eastern доставили в стационар с многочисленными травмами.
Как оказалась, стюардесса сорвалась, когда закрывала дверь воздушного судна. При этом, поясняют специалисты, в соответствующей инструкции оговаривалось, 

24 октября 2017, 05:03
Фейсконтроль: китаянки застряли в аэропорту из-за пластических операций

Фейсконтроль: китаянки застряли в аэропорту из-за пластических операций

Три гражданки КНР не смогли вылететь из Южной Кореи после того, как контролеры на границе не идентифицировали их после пластики лица. Китаянки как раз посетили эту страну ради доступной в финансовом плане пластической операции, а вот вернуться пока не смогли.

10 октября 2017, 12:17
Самара вошла в топ самых популярных для новогоднего отдыха городов

Самара вошла в топ самых популярных для новогоднего отдыха городов

Самара включена в ТОП-15 российских городов, популярных в новогодние праздники, составленный порталом поиска отелей Room Guru. Рейтинг составлен на основе данных бронирования номеров в гостиницах в период с 1 по 8 января.  
 
Больше всего туристов привлекли Москва, Санкт-Петербург, 

13 января 2017, 05:08
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