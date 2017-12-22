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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
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Новый год «ТЕРРА - РЕН ТВ» встретит марафоном «Легенд Ретро FM». 31 декабря звёзды российской и мировой музыкальной сцены 70-х, 80-х и 

22 декабря 2017, 02:55
Самарцы могут посетить дом Деда Мороза бесплатно до 8 января

Самарцы могут посетить дом Деда Мороза бесплатно до 8 января

Во вторник, 26 декабря, в Самаре откроется дом Деда Мороза, возведенный на площади Куйбышева. Самарцы могут посетить усадьбу новогоднего волшебника бесплатно до 8 января. Режим работы – с 12 часов до 20:30.

«Усадьба самарского Деда Мороза представляет собой деревянный срубовой дом, 

21 декабря 2017, 05:28
В Самаре пересечение Демократической и Ташкентской закроют для проезда

В Самаре пересечение Демократической и Ташкентской закроют для проезда

В правительстве Самарской области сообщили подробности о перекрытии движения транспорта в четверг. 21 декабря в Самаре пересечение Демократической и Ташкентской закроют для проезда. Ограничение будет действовать в ночные часы с 22 часов до шести утра вплоть до 24 декабря.

«В Самаре 

20 декабря 2017, 08:07
В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную

В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную

Появились подробности о коммунальном происшествии на улице Ново-Вокзальной. Там зафиксирован порыв трубы теплосети. Как уже сообщала "ТЕРРА", по словам местных жителей, в домах в районе пересечения с улицей Вольской отключили тепло и горячую воду. На "Предприятии тепловых сетей" сообщили, что 

20 декабря 2017, 10:14
В Самаре пять автобусных маршрутов уберут с проспекта Ленина

В Самаре пять автобусных маршрутов уберут с проспекта Ленина

В Самаре с понедельника, 18 декабря, изменится схема движения пяти маршрутов общественного транспорта. Это связано с открытием движения по улице Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Несколько последних лет проезд по этому участку дороги был перекрыт из-за строительства метро. Автобусы, которые 

15 декабря 2017, 05:07
Улицу Луначарского в Самаре проверит стройнадзор

Улицу Луначарского в Самаре проверит стройнадзор

Открытие улицы Луначарского состоится только после официального ввода в эксплуатацию участка от Московского шоссе до улицы Мичурина. Об этом сообщили в городском департаменте градостроительства. Перед этим должна пройти проверка государственной инспекции стройнадзора – ориентировочно до конца декабря. Напомним, сообщения об 
13 декабря 2017, 04:25
В Самаре к Новому году откроют 35 праздничных комплексов и украсят елки

В Самаре к Новому году откроют 35 праздничных комплексов и украсят елки

В Самаре к Новому году откроют 35 праздничных комплексов и украсят елки. Об этом чиновники сообщили на совещании в мэрии Самары. Больше всего праздничных площадок предусмотрено в Красноглинском районе – 8. В Куйбышевском – 7, в Ленинском, Октябрьском и Промышленном 

12 декабря 2017, 10:14
Подсчитаны расходы среднего россиянина на празднование Нового года

Подсчитаны расходы среднего россиянина на празднование Нового года

По мнению ряда экспертов, потребительское настроение россиян несколько улучшилось и на новогодний праздник среднестатистический россиянин собирается израсходовать 17 600 рублей. Эта цифра на 4% превышает аналогичную прошлогоднюю, рассказывают «Ведомости» со ссылкой на экспертов Deloitte.
В 2016-м средние траты были на 

11 декабря 2017, 02:01
В Самаре на кольце у «Кока-Колы» изменились приоритеты движения

В Самаре на кольце у «Кока-Колы» изменились приоритеты движения

В Самаре установили знаки приоритета перед кольцом у пересечения улиц Чекистов и Магистральной в районе завода «Кока-Кола». Очевидец опубликовал фото в социальной сети.

«Свершилось. На кольце у «Кока-Колы» (Чекистов/Магистральная) повесили знаки приоритета», - сообщает блогер tam_odin.

Напомним, месяц назад, 8 ноября, вступило 

8 декабря 2017, 01:56
В Самаре появились автобусы с номерами 763 региона

В Самаре появились автобусы с номерами 763 региона

Блогер Алексей Перезнатнов поведал, что на улицах Самары "стали попадаться первые автобусы с номерными знаками 763 региона". "Этими автобусами оказались новые "Газели А64", принадлежащие группе компаний "Рейс". Два из них работают на 110-м маршруте. Один из автобусов, видимо ещё 
23 ноября 2017, 10:33
В Самаре появится новый автобусный маршрут‍ с 2018 года

В Самаре появится новый автобусный маршрут‍ с 2018 года

В Самаре с 2018 года появится новый автобусный маршрут. Как сообщили в областном минтрансе, с января автобусы №401 начнут совершать рейсы в микрорайон «Южный город» (пятая очередь) от Центрального автовокзала, передает samru.ru.

«С увеличением пассажиропотока постепенно будут разрабатываться 
15 ноября 2017, 08:06
В Самаре на Южный мост вернулись автобусы и маршрутки

В Самаре на Южный мост вернулись автобусы и маршрутки

В Самаре возобновлено движение автобусов и маршруток через Южный мост по прежним схемам. Речь идет о маршрутах №26, №39, №63, №66, №215 и №283, уточнили в мэрии.

Напомним, мост ремонтировали в течение семи месяцев. Открыли его сегодня, 18 октября. 
18 октября 2017, 02:27
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