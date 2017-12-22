В Самаре в новогоднюю ночь временно ограничат движение транспорта. Дороги в районе площади Куйбышева будут перекрыты до утра. Кроме того, там с 20 часов 31 декабря до 8:00 1 января будет запрещена стоянка и парковка машин. Изменятся схемы движения общественного транспорта: автобусов и маршруток. Проезд по перекрытым участкам улиц будет разрешен только для спецмашин полиции, пожарной охраны и скорой помощи, а также автомобилей с пропусками, утвержденными ГИБДД.
«С 13 часов 31 декабря 2017 года до 8 часов 1 января 2018 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улиц: по Чапаевской от Вилоновской до Крансноармейской, по улице Шостаковича от Чапаевской до улицы Фрунзе; на площади Куйбышева», - сообщила пресс-служба мэрии.
В этот период автобусы и маршрутки будут объезжать перекрытые участки по другим улицам: №24 и 92 - по Галактионовской и Краноармейской, №297 – по Самарской и Красноармейской.
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