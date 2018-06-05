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Пакет с боеприпасами нашли полицейские у жителя Новокуйбышевска
В Новокуйбышевске сотрудники патрульно-постовой службы задержали за совершение административного правонарушения 31-летнего мужчину. При досмотре у него нашли боеприпасы. Семь патронов были спрятаны в бумажный пакет. Задержанный выдал их полицейским в присутствии двух понятных. Эксперты установили, что изъятые патроны калибра 7,62 …
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17 мая 2018, 12:38
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Уснувший за рулем водитель протаранил четыре машины в Новокуйбышевске
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14 мая 2018, 01:51
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Посетителей эвакуировали из торгового центра в Новокуйбышевске
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23 апреля 2018, 03:36
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По вине автоледи пострадала пассажирка легковушки в Новокуйбышевске
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19 апреля 2018, 02:42
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Балкон упал с третьего этажа дома в Чапаевске
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28 марта 2018, 05:11
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Эпопея самарской школы номер 46 продолжается
Самарский городской департамент градостроительства объявил тендер по определению подрядчика, который займется обследованием строительных конструкций 46-ой школы, полгода назад закрытой на ремонт после обрушения там потолка. Напомним, инцидент произошел 4 сентября в одном из начальных классов. Тогда обошлось без жертв, но …
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29 января 2018, 05:05
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В Сызрани двухлетний ребенок закрыл на балконе маму в одном халате
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11 декабря 2017, 09:48
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Суд обязал жительницу Самары снести самовольно возведенный балкон на ул. Аксакова
В Самаре суд обязал жительницу Ленинского района снести самовольно возведенный балкон. Конструкция была установлена на доме №23 по улице Аксакова «путем демонтажа части наружной стены», указано в материалах районной прокуратуры. Это является нарушением требований Жилищного и Градостроительного кодексов РФ, а …
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29 ноября 2017, 10:15
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Селфи над рекой: В Баварии обрушился мост, на котором фотографировались 40 школьников
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25 августа 2017, 03:10
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В Челябинской области обрушился мост, пострадали четыре подростка
Накануне четверо учащихся были травмированы, сорвавшись с обрушившегося моста на дамбе в Челябинской области. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
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21 июня 2017, 11:08
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Жуткое видео с моментом обрушения крыши в Тольятти появилось в Сети
Очевидец опубликовал в Интернете видео, на котором запечатлен момент обрушения крыши торгово-офисного центра во время урагана в Тольятти 20 июня. Как уже сообщала «ТЕРРА», это случилось примерно в час дня на улице Дзержинского. Люди в результате этого инцидента не …
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21 июня 2017, 09:20
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В Сызрани 95-летней бабушке помогли «вернуться» с балкона
Инцидент случился вчера, 9 июня, около полуночи в квартире одного из домов по улице Комарова, передает «КТВ-Луч». 95-летняя бабушка выехала на балкон на инвалидной коляске, после чего дверь захлопнулась. С криками о помощи женщина начала стучать в окна и …
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10 июня 2017, 02:28