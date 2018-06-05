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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Пакет с боеприпасами нашли полицейские у жителя Новокуйбышевска

Пакет с боеприпасами нашли полицейские у жителя Новокуйбышевска

В Новокуйбышевске сотрудники патрульно-постовой службы задержали за совершение административного правонарушения 31-летнего мужчину. При досмотре у него нашли боеприпасы. Семь патронов были спрятаны в бумажный пакет.  Задержанный выдал их полицейским в присутствии двух понятных. Эксперты установили, что изъятые патроны калибра 7,62 

17 мая 2018, 12:38
Уснувший за рулем водитель протаранил четыре машины в Новокуйбышевске

Уснувший за рулем водитель протаранил четыре машины в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске уснувший за рулем водитель протаранил четыре автомобиля. ДТП произошло в воскресенье, 14 мая, в 5:40. Мужчина 40 лет, с 17-летним водительским стажем, управлял иномаркой Renault. Он двигался по улице Киевской от Шоссейной к Молодежной и врезался в четыре 

14 мая 2018, 01:51
Посетителей эвакуировали из торгового центра в Новокуйбышевске

Посетителей эвакуировали из торгового центра в Новокуйбышевске

23 апреля в Самарской области люди были эвакуированы из очередного торгового центра. В понедельник это произошло в ТЦ «Сити Парк» в Новокуйбышевске. Там сработала пожарная сигнализация. Сразу после этого на улицу вывели всех сотрудников и посетителей. На место прибыли сотрудники 
23 апреля 2018, 03:36
По вине автоледи пострадала пассажирка легковушки в Новокуйбышевске

По вине автоледи пострадала пассажирка легковушки в Новокуйбышевске

18 апреля в Новокуйбышевске произошло ДТП. Около 12:30 39-летняя женщина на автомобиле «Митсубиши» ехала по улице Чернышевского со стороны улицы Островского в направлении улицы Дзержинского. На одном из перекрестков она решила не уступать дорогу другой машине. В итоге, в иномарку 

19 апреля 2018, 02:42
Балкон упал с третьего этажа дома в Чапаевске

Балкон упал с третьего этажа дома в Чапаевске

ЧП произошло рано утром 28 марта в Чапаевске. С третьего этажа четырехэтажного дома на улице в Чапаевске рухнул балкон. Судя по всему, конструкция не выдержала веса снега. Балкон упал на козырек магазина, расположенного на первом этаже.

В результате происшествия никто не 

28 марта 2018, 05:11
Эпопея самарской школы номер 46 продолжается

Эпопея самарской школы номер 46 продолжается

Самарский городской департамент градостроительства объявил тендер по определению подрядчика, который займется обследованием строительных конструкций 46-ой школы, полгода назад закрытой на ремонт после обрушения там потолка. Напомним, инцидент произошел 4 сентября в одном из начальных классов. Тогда обошлось без жертв, но 

29 января 2018, 05:05
В Сызрани двухлетний ребенок закрыл на балконе маму в одном халате

В Сызрани двухлетний ребенок закрыл на балконе маму в одном халате

В Сызрани спасатели помогли попасть в квартиру женщине, которую на балконе закрыл ее собственный ребенок. Инцидент произошел в воскресенье, 10 декабря, в доме №28 на улице Степана Разина.

Мама малыша вышла на балкон. А ее двухлетний ребенок захлопнул дверь и запер 

11 декабря 2017, 09:48
Суд обязал жительницу Самары снести самовольно возведенный балкон на ул. Аксакова

Суд обязал жительницу Самары снести самовольно возведенный балкон на ул. Аксакова

В Самаре суд обязал жительницу Ленинского района снести самовольно возведенный балкон. Конструкция была установлена на доме №23 по улице Аксакова «путем демонтажа части наружной стены», указано в материалах районной прокуратуры. Это является нарушением требований Жилищного и Градостроительного кодексов РФ, а 

29 ноября 2017, 10:15
Селфи над рекой: В Баварии обрушился мост, на котором фотографировались 40 школьников

Селфи над рекой: В Баварии обрушился мост, на котором фотографировались 40 школьников

Одиннадцать школьников пострадали в результате внезапного обрушения пешеходного моста в Германии. Чрезвычайное происшествие случилось рядом с детским лагерем отдыха в городе Обербайерн.
Группа из 40 человек возрастом от 10 до 17 лет зашла на пешеходный мост, располагающийся над рекой. Дети 

25 августа 2017, 03:10
В Челябинской области обрушился мост, пострадали четыре подростка

В Челябинской области обрушился мост, пострадали четыре подростка

Накануне четверо учащихся были травмированы, сорвавшись с обрушившегося моста на дамбе в Челябинской области. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
Возраст подростков - 14-16 лет. Двое мальчиков с различными повреждениями были госпитализированы, а двум девочкам оказалось достаточно амбулаторного лечения. 

21 июня 2017, 11:08
Жуткое видео с моментом обрушения крыши в Тольятти появилось в Сети

Жуткое видео с моментом обрушения крыши в Тольятти появилось в Сети

Очевидец опубликовал в Интернете видео, на котором запечатлен момент обрушения крыши торгово-офисного центра во время урагана в Тольятти 20 июня. Как уже сообщала «ТЕРРА», это случилось примерно в час дня на улице Дзержинского. Люди в результате этого инцидента не 
21 июня 2017, 09:20
В Сызрани 95-летней бабушке помогли «вернуться» с балкона

В Сызрани 95-летней бабушке помогли «вернуться» с балкона

Инцидент случился вчера, 9 июня, около полуночи в квартире одного из домов по улице Комарова, передает «КТВ-Луч». 95-летняя бабушка выехала на балкон на инвалидной коляске, после чего дверь захлопнулась. С криками о помощи женщина начала стучать в окна и 
10 июня 2017, 02:28
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